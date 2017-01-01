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Льготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут отменить

Вчера, 17:19
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Льготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут отменитьЛьготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут отменить

Грузоперевозчики и работники транспортных компаний регулярно встречаются с нововведениями, которые увеличивают нагрузку и усложняют работу. В настоящий момент готовится еще одно нововведение. Это поправки к федеральному закону 401, в соответствии с которыми порядок получения льгот по оплате налога на движимое имущество будут изменен. Изменения должны вступить в силу 1 декабря 2018 года. Льгота по оплате налога на движимое имущество и оборудование появилась в 2013 году. Она распространяется на транспортные средства, которые были зарегистрированы до конца 2012 года.

Эксперты уже изучили подготавливаемый законопроект. По их мнению, такое нововведение может отразиться на конечных ценах перевозимой продукции, на бюджетах регионов и работе самих транспортников. Особенно в тех случаях, когда грузоперевозчикам приходится еще проходить таможенное оформление.

В соответствии с законопроектом, льгота по оплате налога на имущество останется только в тех регионах, которые сами смогут обеспечить ее из своего бюджета. Для этого регион должен будет принять закон. Таким образом, льгота не будет являться обязанностью региона, а станет его правом. Если такой закон в муниципальном образовании не будет принят, транспортная отрасль останется без государственной поддержки.

Как считают эксперты, от такого нововведения тяжелее всего будет легальным перевозчикам. В настоящий момент финансовые расходы и так сильно возросли. Перевозчикам приходится оплачивать проезд по федеральным дорогам, увеличились налоговые платежи, страховые взносы, цена на топливо, тарифы страховки. Компании понесли расходы из-за необходимости устанавливать в транспортные средства систему ГЛОНАСС. Отмена льготы может снизить конкурентоспособность Российских перевозчиков. Например, в Республике Казахстан за транспорт не приходится платить налог на имущество, и перевозчики могут предлагать свои услуги по меньшим ценам.
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