Как приобрести билеты на поезд через сайт РЖД



Еще пять лет назад для покупки билетов на поезд приходилось идти на вокзал и стоять длинные очереди. Сегодня совершить покупку можно намного проще. Для этого достаточно иметь выход в интернет и средства на карте или электронных деньгах.



Приобрести ЖД билеты онлайн можно напрямую через сайт РЖД или через специальные ресурсы, такие как



При покупке билетов через сайт Российских Железных Дорог, на нем необходимо зарегистрироваться. Для этого надо ввести свои данные, придумать логин и надежный пароль. В системе все действия пользователя сопровождаются подсказками, поэтому проблем при регистрации быть не должно. Далее необходимо войти в личный кабинет.



После этого нужно найти на сайте свой маршрут. Для этого в поле «Откуда» вбивается точка отправления, а в поле «Куда» точка прибытия. Также вводится дата отправления. Если дата обратной дороги известна, нужно поставить галочку в соответствующее поле. Останется нажать на кнопку «Купить билет», и на экране появится список всех поездов и свободных билетов по выбранному маршруту. Если надо просто посмотреть, какие ходят поезда, можно убрать галочку около фразы «Только с билетами». Тогда на экране будет выведена информацию обо всех направлениях и вагонах, даже если мест там уже нет.



При покупке билета из появившегося списка надо выбрать желаемый поезд. После этого выведется информация о вагонах и свободных в них местах. Там же можно просмотреть схему вагонов, чтобы было понятно, где находится то или иное место. Сначала надо выбрать вагон и задать границы интересуемых мест. Сразу указывается, какие места интересуют: верхние или нижние. Если разницы нет, выбор делать не надо.



При заказе билета необходимо отметить, потребуется ли постельное белье и другие моменты, доступные на сайте. Можно сразу оформить страховку. После этого нужно ввести личные данные каждого из пассажиров. Для взрослых вводятся паспортные данные, для детей данные свидетельства о рождении.



На следующем шаге система дает время на проверку введенных данных. Это надо делать очень внимательно, так как ошибка даже в одной букве сделает билет недействительным. После оплаты поменять что-либо не получится. Придется оформлять возврат билета и покупать его заново.



Чтобы оплатить билет достаточно нажать на соответствующую кнопку. После этого система перенаправит на платежный шлюз, где потребуется ввести данные своей карты: номер, ФИО, срок действия и т.д. После ввода данных и нажатия «Ок», произойдет переход на сайт банка, где будет проведена проверка оплаты. Обычно это СМС сообщение с кодом безопасности, которое необходимо ввести на сайте. Далее пользователь возвращается в платежный шлюз, где подтверждает оплату. На этом процедура покупки билета считается завершенной.



На сайте РЖД можно посмотреть на свои билеты, бланки заказа и посадочные талоны. Последние можно распечатать, чтобы потом было быстрее получить билет. Это можно сделать в кассах вокзала или специальных агентствах. Чтобы получить билет, потребуется предъявить бланк заказа или назвать его номер. В любом случае, необходимо показать паспорт. Во многих поездах присутствует электронная регистрация. Если она есть, то получать на руки билеты не нужно. Достаточно показать документы, удостоверяющие личность и посадочные купоны. Как приобрести билеты на поезд через сайт РЖДЕще пять лет назад для покупки билетов на поезд приходилось идти на вокзал и стоять длинные очереди. Сегодня совершить покупку можно намного проще. Для этого достаточно иметь выход в интернет и средства на карте или электронных деньгах.Приобрести ЖД билеты онлайн можно напрямую через сайт РЖД или через специальные ресурсы, такие как https://mirstran.com/zhd-bilety/ . В первую очередь, перед началом покупки необходимо подготовить документы. Для взрослых пассажиров им является паспорт, а если в путь собираются дети, то для них необходимо иметь свидетельство о рождении.При покупке билетов через сайт Российских Железных Дорог, на нем необходимо зарегистрироваться. Для этого надо ввести свои данные, придумать логин и надежный пароль. В системе все действия пользователя сопровождаются подсказками, поэтому проблем при регистрации быть не должно. Далее необходимо войти в личный кабинет.После этого нужно найти на сайте свой маршрут. Для этого в поле «Откуда» вбивается точка отправления, а в поле «Куда» точка прибытия. Также вводится дата отправления. Если дата обратной дороги известна, нужно поставить галочку в соответствующее поле. Останется нажать на кнопку «Купить билет», и на экране появится список всех поездов и свободных билетов по выбранному маршруту. Если надо просто посмотреть, какие ходят поезда, можно убрать галочку около фразы «Только с билетами». Тогда на экране будет выведена информацию обо всех направлениях и вагонах, даже если мест там уже нет.При покупке билета из появившегося списка надо выбрать желаемый поезд. После этого выведется информация о вагонах и свободных в них местах. Там же можно просмотреть схему вагонов, чтобы было понятно, где находится то или иное место. Сначала надо выбрать вагон и задать границы интересуемых мест. Сразу указывается, какие места интересуют: верхние или нижние. Если разницы нет, выбор делать не надо.При заказе билета необходимо отметить, потребуется ли постельное белье и другие моменты, доступные на сайте. Можно сразу оформить страховку. После этого нужно ввести личные данные каждого из пассажиров. Для взрослых вводятся паспортные данные, для детей данные свидетельства о рождении.На следующем шаге система дает время на проверку введенных данных. Это надо делать очень внимательно, так как ошибка даже в одной букве сделает билет недействительным. После оплаты поменять что-либо не получится. Придется оформлять возврат билета и покупать его заново.Чтобы оплатить билет достаточно нажать на соответствующую кнопку. После этого система перенаправит на платежный шлюз, где потребуется ввести данные своей карты: номер, ФИО, срок действия и т.д. После ввода данных и нажатия «Ок», произойдет переход на сайт банка, где будет проведена проверка оплаты. Обычно это СМС сообщение с кодом безопасности, которое необходимо ввести на сайте. Далее пользователь возвращается в платежный шлюз, где подтверждает оплату. На этом процедура покупки билета считается завершенной.На сайте РЖД можно посмотреть на свои билеты, бланки заказа и посадочные талоны. Последние можно распечатать, чтобы потом было быстрее получить билет. Это можно сделать в кассах вокзала или специальных агентствах. Чтобы получить билет, потребуется предъявить бланк заказа или назвать его номер. В любом случае, необходимо показать паспорт. Во многих поездах присутствует электронная регистрация. Если она есть, то получать на руки билеты не нужно. Достаточно показать документы, удостоверяющие личность и посадочные купоны.



