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Как приобрести билеты на поезд через сайт РЖД
7-07-2017
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Как приобрести билеты на поезд через сайт РЖД
Еще пять лет назад для покупки билетов на поезд приходилось идти на вокзал и стоять длинные очереди. Сегодня совершить покупку можно намного проще. Для этого достаточно иметь выход в интернет и средства на карте или электронных деньгах.
Приобрести ЖД билеты онлайн можно напрямую через сайт РЖД или через специальные ресурсы, такие как https://mirstran.com/zhd-bilety/. В первую очередь, перед началом покупки необходимо подготовить документы. Для взрослых пассажиров им является паспорт, а если в путь собираются дети, то для них необходимо иметь свидетельство о рождении.
При покупке билетов через сайт Российских Железных Дорог, на нем необходимо зарегистрироваться. Для этого надо ввести свои данные, придумать логин и надежный пароль. В системе все действия пользователя сопровождаются подсказками, поэтому проблем при регистрации быть не должно. Далее необходимо войти в личный кабинет.
После этого нужно найти на сайте свой маршрут. Для этого в поле «Откуда» вбивается точка отправления, а в поле «Куда» точка прибытия. Также вводится дата отправления. Если дата обратной дороги известна, нужно поставить галочку в соответствующее поле. Останется нажать на кнопку «Купить билет», и на экране появится список всех поездов и свободных билетов по выбранному маршруту. Если надо просто посмотреть, какие ходят поезда, можно убрать галочку около фразы «Только с билетами». Тогда на экране будет выведена информацию обо всех направлениях и вагонах, даже если мест там уже нет.
При покупке билета из появившегося списка надо выбрать желаемый поезд. После этого выведется информация о вагонах и свободных в них местах. Там же можно просмотреть схему вагонов, чтобы было понятно, где находится то или иное место. Сначала надо выбрать вагон и задать границы интересуемых мест. Сразу указывается, какие места интересуют: верхние или нижние. Если разницы нет, выбор делать не надо.
При заказе билета необходимо отметить, потребуется ли постельное белье и другие моменты, доступные на сайте. Можно сразу оформить страховку. После этого нужно ввести личные данные каждого из пассажиров. Для взрослых вводятся паспортные данные, для детей данные свидетельства о рождении.
На следующем шаге система дает время на проверку введенных данных. Это надо делать очень внимательно, так как ошибка даже в одной букве сделает билет недействительным. После оплаты поменять что-либо не получится. Придется оформлять возврат билета и покупать его заново.
Чтобы оплатить билет достаточно нажать на соответствующую кнопку. После этого система перенаправит на платежный шлюз, где потребуется ввести данные своей карты: номер, ФИО, срок действия и т.д. После ввода данных и нажатия «Ок», произойдет переход на сайт банка, где будет проведена проверка оплаты. Обычно это СМС сообщение с кодом безопасности, которое необходимо ввести на сайте. Далее пользователь возвращается в платежный шлюз, где подтверждает оплату. На этом процедура покупки билета считается завершенной.
На сайте РЖД можно посмотреть на свои билеты, бланки заказа и посадочные талоны. Последние можно распечатать, чтобы потом было быстрее получить билет. Это можно сделать в кассах вокзала или специальных агентствах. Чтобы получить билет, потребуется предъявить бланк заказа или назвать его номер. В любом случае, необходимо показать паспорт. Во многих поездах присутствует электронная регистрация. Если она есть, то получать на руки билеты не нужно. Достаточно показать документы, удостоверяющие личность и посадочные купоны.
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