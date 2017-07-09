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Правила перевозки домашних животных различными видами транспорта

9-07-2017
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Правила перевозки домашних животных различными видами транспортаПравила перевозки домашних животных различными видами транспорта

Если во время отпуска вы не хотите оставлять своего домашнего любимца дома, есть вариант взять его с собой. В данной статье будут описаны основные правила перевозки домашних животных.

Перед оформлением необходимых документов, выберите вид транспорта, в котором будете провозить животное. Для перевозки животного за границу самолетом нужен один пакет документов, для путешествия на автомобиле – другой, и везде существуют свои правила. Вы можете отправить домашнего питомца самолетом, автомобилем, поездом, на автобусе или корабле, но при соблюдении правил путешествие пройдет безболезненно как для него, так и для вас.

Если вы планируете перевозить любимца поездом, потребуется отдельный билет. Зверьки более мелких размеров помещаются в контейнер для транспортировки и оформляются как ручная кладь. Крупным животным и собакам-поводырям сумки не нужны, но на них должны быть намордники и ошейники; также их держат на поводке. При расчете средств на билет можно вычислить приблизительную сумму самостоятельно: стоимость билета для животного составляет не более 25% от цены взрослого билета. Если вы перевозите несколько небольших питомцев в одной сумке, для них потребуется только один билет.

Во время поездки на автобусе ваш питомец должен быть спокойным и не мешать другим. На собак крупных размеров оформляется разрешение у представителей компании-перевозчика. Вы можете посетить офис лично, либо отправить запрос по электронной почте. Разрешение является обязательным условием для перевозки крупных животных, наряду с наличием намордника, ошейника и поводка. Мелких животных перевозят без билета, но для них предусматривают отдельную сумку. Если ехать недалеко, кормить питомца в дороге, а также перед отправлением, не стоит. В жаркую погоду обязательно возьмите с собой свежую воду. Если дорога неблизкая, вместе с водой необходимо запастись кормом. Крупных собак перевозить автобусом нежелательно, так как они будут испытывать дискомфорт, наряду с находящимися рядом пассажирами. Лучшим вариантом будет поезд, такси или организация по перевозке животных.

Если предстоит поездка на автомобиле, придется хорошо подготовиться. Понадобится жилет с ремнями, чтобы животному было удобно на заднем сидении. Питомцу небольших габаритов потребуется контейнер, а для провоза его в багажнике приобретите специальную перегородку. Оснащение подбирается в зависимости от массы животного и его особенностей. Не забудьте предметы гигиены, корм и поилку. Крупных питомцев перевозят в багажнике, мелких – в хорошо проветриваемой сумке на заднем сидении. У кошек стригут коготки. Все эти правила обеспечивают безопасность домашнего животного и сохранность автомобиля во время поездки.

Перед перелетом питомца необходимо показать ветеринару и получить ветпаспорт. Если животное весит более 50 кг, потребуется отдельная перевозка. Также нужно оформить разрешение, в случае необходимости приобрести сумку и изучить правила транспортировки. Перед приобретением билета ознакомьтесь с перечнем животных, разрешенных к перелету. При перевозке животного в контейнере, прикрепите на него фотографию любимца, где напишите кличку и свой номер телефона. Если животное потеряется, его будет легче найти. Успокоительным питомцев кормить не стоит, так как во время достижения больших высот может проявиться какая-либо отрицательная реакция, что впоследствии скажется на здоровье.

В морское путешествие можно брать только небольшое животное, весом до 7 кг, причем гулять с ним разрешается только в специально отведенном месте. За туалет и питание вы отвечаете самостоятельно, поэтому все нужно продумать заранее.

Основным принципом перевозки животных является их комфорт и спокойствие окружающих. Во время поездки следует максимально заботиться о питомце, обеспечивая ему все необходимые условия.
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