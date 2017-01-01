Мусорный контейнер 8 м3 - применение и особенности

Восьмикубовые баки для сбора и вывоза мусора

Далее речь пойдет о мусорных контейнерах объемом 8 кубометров для сбора, временного хранения и вывоза мусора. Устанавливаются такие контейнеры неподалеку от многоэтажных домов в жилых кварталах городов, хотя сфера применения их гораздо шире. Вот примерный перечень обстоятельств, в которых оправдано использование таких баков:

Аккумуляция бытовых отходов на придомовых территориях.

Сбор не слишком крупных или длинномерных отходов на строительных площадках.

Применение вблизи супермаркетов и прочих торговых площадок.

Складирование отходов на предприятиях разного профиля.

Сбор мусора в частном секторе, на дачах и тому подобное.

Как видим, мусорный контейнер 8 м3 http://frse.su/vyvoz-musora-kontejnerom-8-m3 имеет довольно широкий спектр применения, а арендовать его можно, например в компании «Реверс».

Контейнер данного типа имеет ряд конструктивных особенностей, делающих его полезным и в сферах далеких от его прямого назначения. Также он может служить бункером для перевозки строительных материалов: щебня, камня, песка и так далее. Неполный перечень достоинств этого бака выглядит следующим образом:

Мусорный контейнер 8 м3 обладает высокой мобильностью, чему способствует наличие на краях его верхней кромки специальных креплений для простоты погрузки бака на мусоровоз или самосвал. Точно также можно подцепить контейнер к крану и свободно перемещать его по территории строительной или любой другой площадки. Для погрузки контейнера на спецтехнику вывозящую мусор нет нужды использовать никакие другие приспособления, кроме тех, что входят в состав таких автомобилей.

Благодаря высоким бортам контейнер компактен.

Бак относительно немного весит.

Может использоваться для складирования мусора самого разного типа, что означает его универсальность.

Контейнер слабо подвержен коррозии, практически не реагирует на воздействие осадков и прочих природных факторов, стоек по отношению к химикалиям.

Мусорный контейнер 8 м3 со сплошными бортами – это не единственная его разновидность. Промышленностью выпускаются контейнеры с сетчатыми стенками. Такая модель позволяет визуально просматривать ее содержимое.

Имеется разновидность с откидным бортом для упрощения процесса разгрузки. Если требуется чтобы запах и испарения не вырывались за пределы бака, то имеет смысл использовать бак закрытый сверху крышкой. ТБО помещаются в такой контейнер через люки в этой крышке.