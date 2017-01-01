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Мусорный контейнер 8 м3 - применение и особенности

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Мусорный контейнер 8 м3 - применение и особенности

Сегодня, 00:35
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Восьмикубовые баки для сбора и вывоза мусора

Мусорный контейнер 8 м3 - применение и особенностиДалее речь пойдет о мусорных контейнерах объемом 8 кубометров для сбора, временного хранения и вывоза мусора. Устанавливаются такие контейнеры неподалеку от многоэтажных домов в жилых кварталах городов, хотя сфера применения их гораздо шире. Вот примерный перечень обстоятельств, в которых оправдано использование таких баков:

  • Аккумуляция бытовых отходов на придомовых территориях.
  • Сбор не слишком крупных или длинномерных отходов на строительных площадках.
  • Применение вблизи супермаркетов и прочих торговых площадок.
  • Складирование отходов на предприятиях разного профиля.
  • Сбор мусора в частном секторе, на дачах и тому подобное.

Как видим, мусорный контейнер 8 м3 http://frse.su/vyvoz-musora-kontejnerom-8-m3 имеет довольно широкий спектр применения, а арендовать его можно, например в компании «Реверс».

Контейнер данного типа имеет ряд конструктивных особенностей, делающих его полезным и в сферах далеких от его прямого назначения. Также он может служить бункером для перевозки строительных материалов: щебня, камня, песка и так далее. Неполный перечень достоинств этого бака выглядит следующим образом:

  • Мусорный контейнер 8 м3 обладает высокой мобильностью, чему способствует наличие на краях его верхней кромки специальных креплений для простоты погрузки бака на мусоровоз или самосвал. Точно также можно подцепить контейнер к крану и свободно перемещать его по территории строительной или любой другой площадки. Для погрузки контейнера на спецтехнику вывозящую мусор нет нужды использовать никакие другие приспособления, кроме тех, что входят в состав таких автомобилей.
  • Благодаря высоким бортам контейнер компактен.
  • Бак относительно немного весит.
  • Может использоваться для складирования мусора самого разного типа, что означает его универсальность.
  • Контейнер слабо подвержен коррозии, практически не реагирует на воздействие осадков и прочих природных факторов, стоек по отношению к химикалиям.

Мусорный контейнер 8 м3 со сплошными бортами – это не единственная его разновидность. Промышленностью выпускаются контейнеры с сетчатыми стенками. Такая модель позволяет визуально просматривать ее содержимое.

Имеется разновидность с откидным бортом для упрощения процесса разгрузки. Если требуется чтобы запах и испарения не вырывались за пределы бака, то имеет смысл использовать бак закрытый сверху крышкой. ТБО помещаются в такой контейнер через люки в этой крышке.
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