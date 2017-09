Будет ли Uber работать в Лондоне?



Известному онлайн-сервису заказа такси Uber было отказано в продлении лицензии, срок действия которой заканчивается в конце сентября. По официальным данным, причиной отказа являлось наличие у компании проблем, оказывающих влияние на общественную безопасность. Так, лондонской полицией фиксировались случаи нападения водителей на пассажиров. Uber были предъявлены претензии, что при устройстве на работу водители не проходят должную проверку. Компания же, в свою очередь, не собирается мириться с этим решением.



Против решения лондонских властей была создана петиция, которую впоследствии подписали около полумиллиона человек. Данная петиция содержит прошение об отмене запрета функционирования сервиса такси Uber в Лондоне. Также петиция подчеркивает, что запрет на работу данного сервиса сделает безработными более 40 тыс. водителей, а также лишит горожан сервиса, выбранного миллионами человек. Кроме того, в документе упоминается, что принятое решение еще раз демонстрирует нежелание Лондона принимать инновационные технологии, предоставляющие возможность выбора клиентам и новые источники дохода тем, кому они необходимы.



Компания Transport for London дала отказ на продление лицензии, заканчивающейся 30 сентября. Аргументом лондонских властей стал тот аспект, что услуга, предоставляемая американской фирмой, не соответствует необходимым нормам и стандартам, как указывает The Guardian. На данный момент число пользователей Uber превысило 3,5 млн. человек, и компания собирается обжаловать это решение в суде.



Как сообщила The Sunday Times и компания



В свою очередь, мэр Лондона поддержал решение Transport for London, аргументировав свою позицию тем, что выдача лицензии Uber будет неверным шагом при наличии угрозы безопасности, и назвав компанию аморальной.



Компания Uber работает в Лондоне с 2012 года. В мае 2017 года Uber получил временную лицензию, действующую в течение 4 месяцев. Помимо этого, сервис постоянно подвергался критике со стороны политиков, профсоюзов и водителей обычных такси. В 2015 году TfL составила новый свод правил, вводивших ограничения на функционирование Uber в Лондоне. Жители Лондона отреагировали на данное нововведение петицией, которую подписали 200 тыс. человек, в результате чего большинство ограничений было аннулировано. Будет ли Uber работать в Лондоне?Известному онлайн-сервису заказа такси Uber было отказано в продлении лицензии, срок действия которой заканчивается в конце сентября. По официальным данным, причиной отказа являлось наличие у компании проблем, оказывающих влияние на общественную безопасность. Так, лондонской полицией фиксировались случаи нападения водителей на пассажиров. Uber были предъявлены претензии, что при устройстве на работу водители не проходят должную проверку. Компания же, в свою очередь, не собирается мириться с этим решением.Против решения лондонских властей была создана петиция, которую впоследствии подписали около полумиллиона человек. Данная петиция содержит прошение об отмене запрета функционирования сервиса такси Uber в Лондоне. Также петиция подчеркивает, что запрет на работу данного сервиса сделает безработными более 40 тыс. водителей, а также лишит горожан сервиса, выбранного миллионами человек. Кроме того, в документе упоминается, что принятое решение еще раз демонстрирует нежелание Лондона принимать инновационные технологии, предоставляющие возможность выбора клиентам и новые источники дохода тем, кому они необходимы.Компания Transport for London дала отказ на продление лицензии, заканчивающейся 30 сентября. Аргументом лондонских властей стал тот аспект, что услуга, предоставляемая американской фирмой, не соответствует необходимым нормам и стандартам, как указывает The Guardian. На данный момент число пользователей Uber превысило 3,5 млн. человек, и компания собирается обжаловать это решение в суде.Как сообщила The Sunday Times и компания http://mezhdugorodnee-taxi.ru/regiony/taxi-moskva-arzamas , онлайн-сервис выразил готовность пойти на уступки для продления срока действия лицензии. Пока компанию вносить изменения не просили, но Uber открыт для общения с властями, хотя на данный момент такой возможности предоставлено не было.В свою очередь, мэр Лондона поддержал решение Transport for London, аргументировав свою позицию тем, что выдача лицензии Uber будет неверным шагом при наличии угрозы безопасности, и назвав компанию аморальной.Компания Uber работает в Лондоне с 2012 года. В мае 2017 года Uber получил временную лицензию, действующую в течение 4 месяцев. Помимо этого, сервис постоянно подвергался критике со стороны политиков, профсоюзов и водителей обычных такси. В 2015 году TfL составила новый свод правил, вводивших ограничения на функционирование Uber в Лондоне. Жители Лондона отреагировали на данное нововведение петицией, которую подписали 200 тыс. человек, в результате чего большинство ограничений было аннулировано.