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RS-COM » Авто транспорт » Все преимущества ремонта в профессиональном автосервисе

Все преимущества ремонта в профессиональном автосервисе

19-10-2017
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Все преимущества ремонта в профессиональном автосервисеКаждый водитель стремится поддерживать свое авто в надлежащем техническом состоянии. С этой целью он регулярно проходит ТО, заменяет вышедшие из строя детали. Но далеко не все профилактические и ремонтные операции удается производить своими силами. Для их исполнения требует участия квалифицированных мастеров, применения специального оборудования и инструментов.

Существует ряд операций, который с автомобилем рекомендуется производить только в пределах профессионального автосервиса. Специалисты к ним относят: 

  • компьютерную диагностику всех рабочих узлов машины;
  • капитальный ремонт двигателя;
  • восстановление функциональности, заправку кондиционера;
  • ремонт кузова любого уровня сложности;
  • покраску.

Для качественного выполнения каждой из этих операций просто необходимо соответствующее техническое оснащение, квалифицированный подход мастеров. Среди автосервисов в ЦАО с контактами, указанными на сайте http://luzhniki-service.ru/contacts/, всем этим располагает сервисный центр "Лужники”. Компания производит обслуживание иностранных и отечественных машин, придерживается лояльной ценовой политики.

Следует отметить, что профессиональные автосервисы работают не только на базе официальных дилеров. Среди них есть много автономных организаций, которые выполняют свою работу максимально быстро, качественно и не дорого. Ценовая разница с сервисом от официального дилера нередко достигает отметки в 40-50 %. В автономной организации водитель четко оплачивает оказанные услуги без наценок за известный бренд.

Единственное, чего стоит остерегаться, это низкого качества устанавливаемых деталей, рабочих жидкостей. С ассортиментом предлагаемых комплектующих необходимо ознакомиться лично, проверить наличие на них сертификатов. Совсем не обязательно, чтобы детали были оригинальными. На рынке сейчас большой выбор аналоговых запчастей, которые производят авторизированные заводы. Их качество и долговечность не вызывают никаких сомнений, а цена приемлемая.

Обратившись в автосервис, необходимо удостовериться в том, что все работы мастера производят только после тщательной диагностики авто. Это является показателем высокого профессионализма. Диагностическое оборудование стоит не дешево, и если сервис смог позволить себе его приобрести, то это свидетельствует о серьезном подходе к работе.

По материалам сайта http://luzhniki-service.ru/
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