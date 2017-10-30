В автошколах будут рассказывать о новых знаках и экологическом классе автомобилей



За лето 2017 года в правилах дорожного движения многое изменилось. И одним из нововведений стало появление новых знаков и введение понятия «экологический класс». Об этом уже начали рассказывать ученикам в большинстве автошкол.



Когда работает автомобиль, топливо сгорает, и образуются выхлопные газы. Они выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. В этих газах присутствуют как безопасные вещества, так и вредные компоненты. В тех местах, где автомобили постоянно стоят в пробках, и постоянно проходит большой поток машин, в атмосфере сильно повышается уровень канцерогенов. Это может привести к заболеваниям дыхательных путей и даже к онкологии. Но в зависимости от силовой установки автомобиля, количество выбрасываемых вредных веществ различается. В зависимости от этого машины разделили на пять экологических классов.



О том, как определить, к какому классу относится автомобиль, теперь рассказывают в автошколах, в том числе и в



В автошколах уже в этом году начали рассказывать о новых знаках, которые появятся на российских дорогах только летом 2018 года. ППД расширится на 4 новых знака. Они будут ограничивать движения автомобилей определенного экологического класса, и снимать ограничения. Знак, запрещающий движение легковых автомобилей экологического класса ниже, указанного на знаке, получил номер 5.35. Аналогичный знак, действующий в отношении грузовиков, получил номер 5.36.



Изначально, если экологический класс не указан в свидетельстве, водитель сможет въезжать под знак, а инспектор не сможет выписать штраф. Но с середины 2021 года отсутствие записи в свидетельстве не будет снимать ответственность, и штраф платить придется. То есть если в документах не внесена информация об экологическом классе, въезжать под знак будет нельзя. В автошколах будут рассказывать о новых знаках и экологическом классе автомобилейЗа лето 2017 года в правилах дорожного движения многое изменилось. И одним из нововведений стало появление новых знаков и введение понятия «экологический класс». Об этом уже начали рассказывать ученикам в большинстве автошкол.Когда работает автомобиль, топливо сгорает, и образуются выхлопные газы. Они выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. В этих газах присутствуют как безопасные вещества, так и вредные компоненты. В тех местах, где автомобили постоянно стоят в пробках, и постоянно проходит большой поток машин, в атмосфере сильно повышается уровень канцерогенов. Это может привести к заболеваниям дыхательных путей и даже к онкологии. Но в зависимости от силовой установки автомобиля, количество выбрасываемых вредных веществ различается. В зависимости от этого машины разделили на пять экологических классов.О том, как определить, к какому классу относится автомобиль, теперь рассказывают в автошколах, в том числе и в http://auto-online.ru/ . В документах на транспортное средство нового образца данная информация указана в свидетельстве. Если ее нет, то узнавать класс придется через запрос в Росстандарт.В автошколах уже в этом году начали рассказывать о новых знаках, которые появятся на российских дорогах только летом 2018 года. ППД расширится на 4 новых знака. Они будут ограничивать движения автомобилей определенного экологического класса, и снимать ограничения. Знак, запрещающий движение легковых автомобилей экологического класса ниже, указанного на знаке, получил номер 5.35. Аналогичный знак, действующий в отношении грузовиков, получил номер 5.36.Изначально, если экологический класс не указан в свидетельстве, водитель сможет въезжать под знак, а инспектор не сможет выписать штраф. Но с середины 2021 года отсутствие записи в свидетельстве не будет снимать ответственность, и штраф платить придется. То есть если в документах не внесена информация об экологическом классе, въезжать под знак будет нельзя.



