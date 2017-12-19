На что обратить внимание при выборе вилочного складского погрузчика



На помощь рабочим складов и различных перегрузочных пунктов приходят складские погрузчики. Данная техника способна транспортировать груз, перегружать его, поднимать на высоту. При использовании складских погрузчиков производительность склада повышается в десятки раз. Одна машина способна выполнить столько же работы, сколько целая брига людей. Приобретение погрузчика позволяет увеличивать скорость погрузочно-разгрузочных работ и экономить на рабочей силе. За счет этого, данные машины присутствуют на всех складах.



В настоящее время существует большой выбор вилочных погрузчиков для работы на складах. Посмотреть широкий ассортимент техники можно в магазине



Основными характеристиками, на которые надо обращать внимание при выборе складского погрузчика, является грузоподъемность, максимальная высота, на которую может подниматься груз, тип привода.



Складские погрузчики различаются по типу двигателя. Они могут работать на бензине, дизеле, газу и от электричества. Дизельные модели самые мощные, но для работы в закрытом помещении они не подходят, так как выделяются вредные выхлопы. Такие модели обычно выбирают для улицы. Газовые и бензиновые погрузчики также при своей работе выделяют вредные вещества, поэтому в закрытых пространствах они используются очень редко. Для замкнутого пространства оптимальным является электропогрузчик.



Складские погрузчики, работающие от электричества, очень тихие и они не выделяют никаких выхлопов. По мощности и производительности они уступают технике другого вида, но для работы в гипермаркете, на закрытых складах и т.д. его вполне хватает. К тому же такие модели имеют невысокую цену.



При выборе погрузчика важно оценить состояние покрытия, по которому он будет ездить. Если оно не ровное, имеются ямки, стоит рассматривать машины с пневмошинами. Благодаря им, при попадании в яму или наезд на неровность, удары будут смягчаться. В тех случаях, когда на поверхности присутствуют элементы, способные повредить шины, стоит выбирать погрузчик с цельнолитыми колесами. Также необходимо оценить объем погрузочных работ. Если он небольшой, то можно выбрать модель с двухсекционной мачтой. Для большого объема работ лучше использовать погрузчик с мачтой с тремя секциями. На что обратить внимание при выборе вилочного складского погрузчикаНа помощь рабочим складов и различных перегрузочных пунктов приходят складские погрузчики. Данная техника способна транспортировать груз, перегружать его, поднимать на высоту. При использовании складских погрузчиков производительность склада повышается в десятки раз. Одна машина способна выполнить столько же работы, сколько целая брига людей. Приобретение погрузчика позволяет увеличивать скорость погрузочно-разгрузочных работ и экономить на рабочей силе. За счет этого, данные машины присутствуют на всех складах.В настоящее время существует большой выбор вилочных погрузчиков для работы на складах. Посмотреть широкий ассортимент техники можно в магазине liftnet.ru . Различаются они по многим характеристикам, и при выборе следует исходить из того, какую работу машина будет выполнять.Основными характеристиками, на которые надо обращать внимание при выборе складского погрузчика, является грузоподъемность, максимальная высота, на которую может подниматься груз, тип привода.Складские погрузчики различаются по типу двигателя. Они могут работать на бензине, дизеле, газу и от электричества. Дизельные модели самые мощные, но для работы в закрытом помещении они не подходят, так как выделяются вредные выхлопы. Такие модели обычно выбирают для улицы. Газовые и бензиновые погрузчики также при своей работе выделяют вредные вещества, поэтому в закрытых пространствах они используются очень редко. Для замкнутого пространства оптимальным является электропогрузчик.Складские погрузчики, работающие от электричества, очень тихие и они не выделяют никаких выхлопов. По мощности и производительности они уступают технике другого вида, но для работы в гипермаркете, на закрытых складах и т.д. его вполне хватает. К тому же такие модели имеют невысокую цену.При выборе погрузчика важно оценить состояние покрытия, по которому он будет ездить. Если оно не ровное, имеются ямки, стоит рассматривать машины с пневмошинами. Благодаря им, при попадании в яму или наезд на неровность, удары будут смягчаться. В тех случаях, когда на поверхности присутствуют элементы, способные повредить шины, стоит выбирать погрузчик с цельнолитыми колесами. Также необходимо оценить объем погрузочных работ. Если он небольшой, то можно выбрать модель с двухсекционной мачтой. Для большого объема работ лучше использовать погрузчик с мачтой с тремя секциями.



