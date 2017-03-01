Появилась первая информация о новом Гелендвагене



В сети интернет появилась первая информация о новом автомобиле от компании Mercedes-Benz G-класса. Салон Гелендвагена перенял общие черты семейства. Ручки дверей вертикально ориентированы, перед боковыми стеклами присутствуют кнопки для управления стеклоподъемниками, управление блокировками дифференциалов осуществляется с помощью больших кнопок, расположенных на центральной панели. Скопирован в новинке дизайн спидометра и тахометра. Данные элементы в базовых моделях размещены в панельной доске. Но в топовых комплектациях приборная панель выглядит, как один большой экран.



В новом Гелендвагене переключать режимы АКП можно с помощью селектора, расположившегося на руле. Данное нововведение должны оценить все любители марки. Изменились материалы, которыми произведена отделка салона. В результате стиль стал более изысканным. Производитель не стал убирать лязгающий звук, который можно услышать при закрывании дверей. По мнению многих автовладельцев, он напоминает, что они ездят на настоящем внедорожнике.



Что касается технической начинки новинки, то информация о ней практически отсутствует. Известно лишь, что все комплектующие специально разработаны для езды в экстремальных условиях. Установлены современные



На автомобилях будут устанавливаться оригинальные эмблемы, которые разрабатывались специально для моделей нового поколения. В салоне водитель и пассажиры почувствуют простор. Пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 15 см, поэтому даже высокому человеку будет комфортно. В ширине Гелендваген «прибавил» 2,7 см сзади, и почти 4 см спереди. Появилась первая информация о новом ГелендвагенеВ сети интернет появилась первая информация о новом автомобиле от компании Mercedes-Benz G-класса. Салон Гелендвагена перенял общие черты семейства. Ручки дверей вертикально ориентированы, перед боковыми стеклами присутствуют кнопки для управления стеклоподъемниками, управление блокировками дифференциалов осуществляется с помощью больших кнопок, расположенных на центральной панели. Скопирован в новинке дизайн спидометра и тахометра. Данные элементы в базовых моделях размещены в панельной доске. Но в топовых комплектациях приборная панель выглядит, как один большой экран.В новом Гелендвагене переключать режимы АКП можно с помощью селектора, расположившегося на руле. Данное нововведение должны оценить все любители марки. Изменились материалы, которыми произведена отделка салона. В результате стиль стал более изысканным. Производитель не стал убирать лязгающий звук, который можно услышать при закрывании дверей. По мнению многих автовладельцев, он напоминает, что они ездят на настоящем внедорожнике.Что касается технической начинки новинки, то информация о ней практически отсутствует. Известно лишь, что все комплектующие специально разработаны для езды в экстремальных условиях. Установлены современные тормозные диски Mercedes , с которыми водители будут чувствовать себя в безопасности. Также есть информация, что передняя подвеска внедорожника будет независимой. В рулевой системе будет установлен реечный механизм, а вес автомобиля уменьшился на 150 кг. Такие изменения положительно скажутся на экономичности машины и на ее проходимости.На автомобилях будут устанавливаться оригинальные эмблемы, которые разрабатывались специально для моделей нового поколения. В салоне водитель и пассажиры почувствуют простор. Пространство для ног задних пассажиров увеличилось на 15 см, поэтому даже высокому человеку будет комфортно. В ширине Гелендваген «прибавил» 2,7 см сзади, и почти 4 см спереди.



