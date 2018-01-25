Все Новости
 
 

Современные упаковочные материалы: распространенные виды и применение

Для поиска неплательщиков в системе Платон будет разработано специальное программное обеспечение и установлено дополнительное оборудование

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz CLS нового поколения

В конце 2018 года движение автомобилей по крымскому мосту будет запущено

Взять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобно

Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов

В Москве завершено строительство центра управления полетами

Покупка гаража - на что обратить внимание

Брать кредит на авто или копить?

Какие автокредиты предлагают в России

Особенности перевозки пластиковых труб

Появилась первая информация о новом Гелендвагене

RS-COM » Авто транспорт » Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов

Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов

25-01-2018
Версия для печати
Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафовМинистерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов

В настоящий момент во всех регионах России деньги, поступившие от нарушителей за оплату штрафов, пополняют региональный бюджет. Руководители сами решают, на что потратить эти деньги. Но с 1 января 2019 года данные правила могут измениться.

Министерство транспорта разработало законопроект, в соответствии с которым все деньги, которые водители и пешеходы платят по выписанным штрафам, будут полностью отправляться в дорожные фонды. То есть эти средства смогут быть потрачены только на решение дорожных вопросов. Если комиссия российского правительства примет положительное решение в отношении законопроекта, изменения вступят в силу с начала 2019 года.

Впервые с таким предложением к Президенту России обратились еще в 2016 году, и оно было поддержано. В тот же период министр транспорта предложил внести изменения и Бюджетный кодекс, которые позволят пополнять дорожные фонды от «иных доходов».

Как считают авторы законопроекта, после вступления изменений в силу, средств на ремонт и строительство дорог будет больше. В результате движение станет безопаснее. Должна улучшиться дорожная ситуация, и при вызове машины, например, из компании www.trezvyvoditel.ru, она будет приезжать намного быстрее.

Но многие в правительстве готовятся встретить инициативное движение. Руководители регионов с помощью денег от сбора штрафов решают многие вопросы, которые далеко не всегда связаны с дорогами. В некоторых регионах даже устанавливают планы по сбору штрафов. И они не заинтересованы, что их лишили права решать, куда направлять данные деньги. По мнению экспертов, после принятия законопроекта, власти регионов не будут так стремиться увеличивать поборы.

Вместе с разработкой новых поправок в отношении целевого использования средств от сбора штрафов, власти также выносят на рассмотрение предложения об увеличении самих штрафов. В ближайшее время может существенно вырасти штраф за отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время, за отсутствие страховки водители платят лишь 800 рублей, что намного меньше стоимости полиса. Из-за этого многие экономят. В Госдуме предложили увеличить штраф за данное нарушение до 5 000 рублей.   
Читайте также:

Водители грузовых автомобилей высказали недовольства по поводу ограничений ...

Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» - нашел, увидел, оплатил

Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Штрафы для большегрузов многократно уменьшились
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2017