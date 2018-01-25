Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов



В настоящий момент во всех регионах России деньги, поступившие от нарушителей за оплату штрафов, пополняют региональный бюджет. Руководители сами решают, на что потратить эти деньги. Но с 1 января 2019 года данные правила могут измениться.



Министерство транспорта разработало законопроект, в соответствии с которым все деньги, которые водители и пешеходы платят по выписанным штрафам, будут полностью отправляться в дорожные фонды. То есть эти средства смогут быть потрачены только на решение дорожных вопросов. Если комиссия российского правительства примет положительное решение в отношении законопроекта, изменения вступят в силу с начала 2019 года.



Впервые с таким предложением к Президенту России обратились еще в 2016 году, и оно было поддержано. В тот же период министр транспорта предложил внести изменения и Бюджетный кодекс, которые позволят пополнять дорожные фонды от «иных доходов».



Как считают авторы законопроекта, после вступления изменений в силу, средств на ремонт и строительство дорог будет больше. В результате движение станет безопаснее. Должна улучшиться дорожная ситуация, и при вызове машины, например, из компании



Но многие в правительстве готовятся встретить инициативное движение. Руководители регионов с помощью денег от сбора штрафов решают многие вопросы, которые далеко не всегда связаны с дорогами. В некоторых регионах даже устанавливают планы по сбору штрафов. И они не заинтересованы, что их лишили права решать, куда направлять данные деньги. По мнению экспертов, после принятия законопроекта, власти регионов не будут так стремиться увеличивать поборы.



Вместе с разработкой новых поправок в отношении целевого использования средств от сбора штрафов, власти также выносят на рассмотрение предложения об увеличении самих штрафов. В ближайшее время может существенно вырасти штраф за отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время, за отсутствие страховки водители платят лишь 800 рублей, что намного меньше стоимости полиса. Из-за этого многие экономят. В Госдуме предложили увеличить штраф за данное нарушение до 5 000 рублей. Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафовВ настоящий момент во всех регионах России деньги, поступившие от нарушителей за оплату штрафов, пополняют региональный бюджет. Руководители сами решают, на что потратить эти деньги. Но с 1 января 2019 года данные правила могут измениться.Министерство транспорта разработало законопроект, в соответствии с которым все деньги, которые водители и пешеходы платят по выписанным штрафам, будут полностью отправляться в дорожные фонды. То есть эти средства смогут быть потрачены только на решение дорожных вопросов. Если комиссия российского правительства примет положительное решение в отношении законопроекта, изменения вступят в силу с начала 2019 года.Впервые с таким предложением к Президенту России обратились еще в 2016 году, и оно было поддержано. В тот же период министр транспорта предложил внести изменения и Бюджетный кодекс, которые позволят пополнять дорожные фонды от «иных доходов».Как считают авторы законопроекта, после вступления изменений в силу, средств на ремонт и строительство дорог будет больше. В результате движение станет безопаснее. Должна улучшиться дорожная ситуация, и при вызове машины, например, из компании www.trezvyvoditel.ru , она будет приезжать намного быстрее.Но многие в правительстве готовятся встретить инициативное движение. Руководители регионов с помощью денег от сбора штрафов решают многие вопросы, которые далеко не всегда связаны с дорогами. В некоторых регионах даже устанавливают планы по сбору штрафов. И они не заинтересованы, что их лишили права решать, куда направлять данные деньги. По мнению экспертов, после принятия законопроекта, власти регионов не будут так стремиться увеличивать поборы.Вместе с разработкой новых поправок в отношении целевого использования средств от сбора штрафов, власти также выносят на рассмотрение предложения об увеличении самих штрафов. В ближайшее время может существенно вырасти штраф за отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время, за отсутствие страховки водители платят лишь 800 рублей, что намного меньше стоимости полиса. Из-за этого многие экономят. В Госдуме предложили увеличить штраф за данное нарушение до 5 000 рублей.



