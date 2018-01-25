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Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов
25-01-2018
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Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов
В настоящий момент во всех регионах России деньги, поступившие от нарушителей за оплату штрафов, пополняют региональный бюджет. Руководители сами решают, на что потратить эти деньги. Но с 1 января 2019 года данные правила могут измениться.
Министерство транспорта разработало законопроект, в соответствии с которым все деньги, которые водители и пешеходы платят по выписанным штрафам, будут полностью отправляться в дорожные фонды. То есть эти средства смогут быть потрачены только на решение дорожных вопросов. Если комиссия российского правительства примет положительное решение в отношении законопроекта, изменения вступят в силу с начала 2019 года.
Впервые с таким предложением к Президенту России обратились еще в 2016 году, и оно было поддержано. В тот же период министр транспорта предложил внести изменения и Бюджетный кодекс, которые позволят пополнять дорожные фонды от «иных доходов».
Как считают авторы законопроекта, после вступления изменений в силу, средств на ремонт и строительство дорог будет больше. В результате движение станет безопаснее. Должна улучшиться дорожная ситуация, и при вызове машины, например, из компании www.trezvyvoditel.ru, она будет приезжать намного быстрее.
Но многие в правительстве готовятся встретить инициативное движение. Руководители регионов с помощью денег от сбора штрафов решают многие вопросы, которые далеко не всегда связаны с дорогами. В некоторых регионах даже устанавливают планы по сбору штрафов. И они не заинтересованы, что их лишили права решать, куда направлять данные деньги. По мнению экспертов, после принятия законопроекта, власти регионов не будут так стремиться увеличивать поборы.
Вместе с разработкой новых поправок в отношении целевого использования средств от сбора штрафов, власти также выносят на рассмотрение предложения об увеличении самих штрафов. В ближайшее время может существенно вырасти штраф за отсутствие полиса ОСАГО. В настоящее время, за отсутствие страховки водители платят лишь 800 рублей, что намного меньше стоимости полиса. Из-за этого многие экономят. В Госдуме предложили увеличить штраф за данное нарушение до 5 000 рублей.
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