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Взять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобно

25-01-2018
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Взять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобноВзять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобно

У многих людей нет финансовой возможности приобрести именно тот автомобиль, которые они хотят. Из-за этого приходится выбирать машину по дешевле, рассматривать транспортные средства с большим пробегом. Но после развития сферы кредитования, автолюбители могут приобрести понравившуюся машину, даже если на нее не хватает денег.

Оформить займ в Минске можно практически в любом автосалоне. Там работают кредитные специалисты, которые при обращении клиента делают запросы в несколько банков. Ответ они получают в кратчайшие сроки и могут предложить будущему автовладельцу самые выгодные предложения.

Автокредиты в Минске всегда оформляются по кредитной ставке, которая ниже, чем при потребительском займе. Процент зависит от банка, и иногда можно найти очень выгодное предложение. Часто автосалоны проводят акции и компенсируют покупателям часть процентов по кредиту, снижая стоимость на автомобиль.

Еще одним достоинством автокредита в Минске является простота его получения. Не нужно собирать справки о доходах и искать поручителей. Для займа достаточно иметь паспорт и на словах рассказать о своих доходах и доходах других членов семьи. Одобрение кредита на машину обычно происходит в течение 10-20 минут.

После оформления автомобиля в кредит, ПТС находится в залоге у банка, чтобы новый владелец не мог его продать. А чтобы банк был уверен, что в случае аварии стоимость машины не упадет, а клиент не останется без денег и без машины, оформляется полис КАСКО. Его также можно оформить в автосалоне, как и полис ОСАГО.

В автосалоне можно получить кредит не только на новый автомобиль. Многие дилеры предлагают своим клиентам сдать свой старый автомобиль в трейд ин в качестве взноса за новую машину. Полученные транспортные средства специалисты приводят в порядок, при необходимости осуществляют ремонт и выставляют на продажу. При покупке автомобиля с пробегом клиент может получить кредит также в автосалоне. Но ставка будет немного выше, чем при покупке новой машины.

Получить займ в Минске на покупку автомобиля можно и при сделке с физическим лицом. Главное, чтобы продавец являлся его собственником. Для этого необходимо прийти в банк и подать заявку на целевой кредит. После оформления сделки, также как и при покупке через автосалон, машина будет находиться в залоге у банка, а покупатель должен будет оформить полис КАСКО.
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