Грузоперевозки в компании Транс-Карго и их преимущества

Грузоперевозки – это способ доставки грузов от физических и юридических лиц как в пределах одного населенного пункта, так и между несколькими государствами. Транспортировка грузов выполняется на морском, воздушном, железнодорожном, автомобильном транспорте. Среди всех способов доставки, доступных на сегодняшний день, особенное место занимают перевозки автотранспортом, так как на его долю приходится до восьмидесяти пяти процентов от мирового грузопотока.

Где заказать перевозки грузов

Компания Транс-Карго уже на протяжении пятнадцати лет занимается услугами грузоперевозок на территории России. На сайте www.strans.ru/zhd-perevozki можно заказать автомобильные, железнодорожные и авиационные грузоперевозки различных видов грузов.

Компания осуществляет отправку продукции из крупнейших городов страны. Отправка по железной дороге выполняется из Москвы, Санкт-Петербурга, Благовещенска и других городов на скоростных, почтовых и грузовых поездах. Отправка продукции воздушным транспортом выполняется из Москвы, Иркутска, Мурманска, Владивостока и др.

Если в процессе доставки грузов используют несколько видов транспорта, одним из которых является авто, то такие перевозки называются мультимодальными.

Почему автоперевозки столь популярны

Преимущества:

Доступность. Этот способ транспортировки подходит как для физических, так и для юридических лиц. Возможность их организации ограничивается лишь наличием подъездных путей.

Универсальность. Огромное количество транспортных средств с различными техническими параметрами позволяет использовать автомобили для доставки самых разных видов грузов – от хрупкой бытовой техники до крупногабаритных строительных материалов.

«От двери до двери». Автомобиль может быть использован как самостоятельное средство доставки продукции, так и в качестве одного звена цепочки грузоперевозок с использованием нескольких видов транспорта. Во втором случае перевозки называются мультимодальными.

Логисты делают услугу грузоперевозок еще более удобной и доступной. Так, для снижения расходов клиентов, которым требуется доставка небольших партий грузов, логисты используют сборные грузоперевозки. Такие грузы вначале собирают и комплектуют на консолидационном складе, после чего их отправляют в фургоне одного транспортного средства. Расходы заказчиков при этом полностью зависят от габаритов их грузов и от количества места, которое их грузы занимают в фургоне авто.