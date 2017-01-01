Сопровождение грузов: востребованная услуга

Обеспечение безопасности в транспортной сфере - это крайне востребованная услуга, предоставляемая охранными предприятиями целевой аудитории. За помощью в ЧОП "Легис" обращаются десятки частных и корпоративных клиентов столичного региона, Санкт-Петербурга и Краснодара. Интерес к данному охранному предприятию вызван целым рядом причин.

Первая: штат ЧОП укомплектован настоящими профессионалами. Многие из них прежде служили в силовых ведомствах, значительная часть сотрудников прошла через "горячие точки". Такие люди знают, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях - им можно доверить свою безопасность.

Второе: стоимость услуг от компании "Легис" адекватная. На помощь могут рассчитывать клиенты с различным уровнем обеспеченности.

Третье: охранное предприятие работает на результат. Лучшей рекламой ее деятельности являются многочисленные положительные отзывы клиентов.

Популярный сервис от ЧОП "Легис" - сопровождение грузов (крупногабаритного и негабаритного). Предприятие приглашают и для сопровождения транспортных средств, перевозящих имущество, представляющее опасность. Подробная информация об услуге представлена на странице https://www.legis-s.ru/services/soprovozhdenie-gruzov/soprovozhdenie-krupnogabaritnyh-i-negabaritnyh-gruzov/.

Наличие автомобилей прикрытия (в целом ряде случаев) требует действующее законодательство, регламентирующее выполнение указанных выше транспортировок. Ставится цель предотвратить возникновение на проезжей части внештатных ситуаций. Сотрудники ЧОП обеспечивают безопасность не только спецтранспорта и находящегося на нем груза, но и обеспечивающих перевозку людей. Важно указать и на то, что сотрудники "Легиса" охраняют груз во время его следования. Информация о состоянии дел в режиме реального времени поступает в диспетчерский пункт. Постоянный мониторинг ситуации - залог обеспечения безопасности.

Охранное предприятие привлекают и для инкассации. В качестве клиентов выступают частные лица, компании. Специалисты отвечают за сопровождение особо ценных грузов, к категории которого причисляют крупные денежные суммы, документы, ценные бумаги, материальные и прочие ценности, предметы искусства. На странице https://www.legis-s.ru/services/soprovozhdenie-gruzov/uslugi-inkassatsii/ можно детально ознакомиться с услугой по инкассации от ЧОП "Легис".

Особенность данного сервиса состоит в том, что для сопровождения ценных грузов подходят специалисты, обладающие должным уровнем подготовки. Эти люди должны не только блестяще владеть холодным и огнестрельным оружием, но и иметь способность молниеносно принимать решение при возникновении чрезвычайных ситуаций. Сопровождение грузов осуществляется лучшими сотрудниками ЧОП "Легис", которым предоставляются современные средства передвижения, надежное обмундирование, специальная техника, эффективное оружие.