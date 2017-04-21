Транспортная компания DPD ввела надбавку «Дорожный сбор» из-за повышения тарифов на «Платон»



Компания DPD сообщила своим клиентам о повышении стоимости тарифов. С 15 апреля текущего года вводится надбавка «Дорожный сбор». Она будет применять в том случае, если путь заказанной грузоперевозки будет проходить по трассам федерального значения. Повышение цен связано с изменением тарифов «Платона». В компании также сообщили, что размер надбавки будет зависеть от веса груза.



При заказе экономичной доставки DPD ECONOMY и доставки DPD клиентам теперь придется платить больше минимум на 0,45 рублей за килограмм груза. Максимальная надбавка составляет 1 рубль за килограмм. При заказе доставки посылок и документов по опции DPD MAX domestic размер оплаты вырос на 0,5 рубля за килограмм груза. Информация по поднятию тарифов другими компаниями уточняется. Но пока многие грузоперевозчики, например



Изменение стоимости проезда грузовых автомобилей весом более 12 тонн по федеральным трассам произошло 15 апреля 2017 года. Теперь за один километр пути дальнобойщикам придется платить 1,91 рубль. До этого цена составляла 1,53 рубля.



Система «Платон» начала работать полтора года назад. По информации, предоставленной Росавтодором, в дорожный фонд от системы поступает около 10% общего объема средств, которые идут на восстановление дорожного покрытия федеральных трасс. В 2017 году Росавтодор планирует выделить на ремонт дорог 248 миллиарда рублей. Такая сумма стала доступна только благодаря работе системы «Платон».



На эти средства должно быть отремонтировано 8 500 километров дорог федерального значения. Капитальные работы будут проводиться на 1,5 тысячи километрах трасс. Все работы должны быть завершены к концу года. В результате почти 80% всех федеральных трасс будут приведены в порядок. Остальные дороги будут восстановлены в следующем году. Транспортная компания DPD ввела надбавку «Дорожный сбор» из-за повышения тарифов на «Платон»Компания DPD сообщила своим клиентам о повышении стоимости тарифов. С 15 апреля текущего года вводится надбавка «Дорожный сбор». Она будет применять в том случае, если путь заказанной грузоперевозки будет проходить по трассам федерального значения. Повышение цен связано с изменением тарифов «Платона». В компании также сообщили, что размер надбавки будет зависеть от веса груза.При заказе экономичной доставки DPD ECONOMY и доставки DPD клиентам теперь придется платить больше минимум на 0,45 рублей за килограмм груза. Максимальная надбавка составляет 1 рубль за килограмм. При заказе доставки посылок и документов по опции DPD MAX domestic размер оплаты вырос на 0,5 рубля за килограмм груза. Информация по поднятию тарифов другими компаниями уточняется. Но пока многие грузоперевозчики, например http://companysols.ru/ , цены пока не поднимали. Компании планируют проводить оптимизацию процесса доставки, чтобы сократить расходы.Изменение стоимости проезда грузовых автомобилей весом более 12 тонн по федеральным трассам произошло 15 апреля 2017 года. Теперь за один километр пути дальнобойщикам придется платить 1,91 рубль. До этого цена составляла 1,53 рубля.Система «Платон» начала работать полтора года назад. По информации, предоставленной Росавтодором, в дорожный фонд от системы поступает около 10% общего объема средств, которые идут на восстановление дорожного покрытия федеральных трасс. В 2017 году Росавтодор планирует выделить на ремонт дорог 248 миллиарда рублей. Такая сумма стала доступна только благодаря работе системы «Платон».На эти средства должно быть отремонтировано 8 500 километров дорог федерального значения. Капитальные работы будут проводиться на 1,5 тысячи километрах трасс. Все работы должны быть завершены к концу года. В результате почти 80% всех федеральных трасс будут приведены в порядок. Остальные дороги будут восстановлены в следующем году.



