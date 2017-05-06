В «Платоне» могут появиться скидки от пробега



В Министерстве транспорта России подняли вопрос о скидках для дальнобойщиков, зарегистрированных в системе «Платон». Такое предложение внес Евгений Дитрих. Размер скидки будет зависеть от годового пробега автомобиля по трассам федерального значения. Получить такую льготу смогут водители, которые проезжают более 60 000 километров в год.



В настоящий момент окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Неизвестно также, какой размер скидки будет предоставлен. Вопрос активно обсуждается в правительстве, и окончательное решение должно быть получено в ближайшее время. Если оно будет положительным, то многие логистические компании, так как



На заседании правительства также было внесено предложение об увеличении штрафа для водителей, которые не оплачивают проезд по федеральным трассам. Размер штрафа может составить до 10 000 рублей.



Еще один вопрос, который давно обсуждается – это распространение Платона на региональные дороги. Из-за введения платы за проезд по федеральным трассам, многие грузоперевозчики начали составлять маршрут таким образом, чтобы миновать платные дороги. В результате региональные трассы стали более загруженными, что отрицательно сказывается на дорожном покрытии. При распространении системы Платон появится возможность привести в порядок дороги и создать новые развязки.



Но в настоящее время заставить платить дальнобойщиков в регионах нет возможности из-за действующего законодательства. К этому вопросу было принято решение вернуться после того, как будут решены все текущие проблемы.



Новым стало предложение членов правительства распространить действие системы Платон на грузовые автомобили весом более 3,5 тонн. В настоящее время платить приходится только за грузовики, тяжелее 12 тонн. Многие депутаты высказали мнение, что данные нововведения могут быть внесены, но намного позже. В «Платоне» могут появиться скидки от пробегаВ Министерстве транспорта России подняли вопрос о скидках для дальнобойщиков, зарегистрированных в системе «Платон». Такое предложение внес Евгений Дитрих. Размер скидки будет зависеть от годового пробега автомобиля по трассам федерального значения. Получить такую льготу смогут водители, которые проезжают более 60 000 километров в год.В настоящий момент окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Неизвестно также, какой размер скидки будет предоставлен. Вопрос активно обсуждается в правительстве, и окончательное решение должно быть получено в ближайшее время. Если оно будет положительным, то многие логистические компании, так как http://sapex.by/services/mezhdunarodnaya-ekspress-dostavka/ , смогут экономить на доставке товаров.На заседании правительства также было внесено предложение об увеличении штрафа для водителей, которые не оплачивают проезд по федеральным трассам. Размер штрафа может составить до 10 000 рублей.Еще один вопрос, который давно обсуждается – это распространение Платона на региональные дороги. Из-за введения платы за проезд по федеральным трассам, многие грузоперевозчики начали составлять маршрут таким образом, чтобы миновать платные дороги. В результате региональные трассы стали более загруженными, что отрицательно сказывается на дорожном покрытии. При распространении системы Платон появится возможность привести в порядок дороги и создать новые развязки.Но в настоящее время заставить платить дальнобойщиков в регионах нет возможности из-за действующего законодательства. К этому вопросу было принято решение вернуться после того, как будут решены все текущие проблемы.Новым стало предложение членов правительства распространить действие системы Платон на грузовые автомобили весом более 3,5 тонн. В настоящее время платить приходится только за грузовики, тяжелее 12 тонн. Многие депутаты высказали мнение, что данные нововведения могут быть внесены, но намного позже.



