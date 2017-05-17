Всеволожский Крановый Завод представил новый эвакуатор с фургоном «Моноплан»



Производитель спецтехники, Всеволожский Крановый Завод, начал производство нового эвакуатора «Моноплан» с фургоном. Основу техники составила платформа на базе шасси Isuzu. Эвакуатор имеет большую платформу ломаного типа. Она оснащена гидравлической лебедкой и имеет выдвижные аппарели.



При изготовлении фургона использовался современный материал «Моноплан». Он отличается высокой прочностью и легкостью. За счет этого грузоподъемность техники не пострадала.



Фургон закрыт бортами с трех сторон. Их можно отрыть вручную, поэтому водитель эвакуатора или сопровождающие сотрудники в любое время смогут осмотреть перевозимое транспортное средство со всех сторон. Борта при открытии надежно крепятся к основе с помощью специального фиксирующего механизма. Он защищает элементы от самопроизвольного закрытия, поэтому при загрузке автомобиля его повреждение о борта полностью исключены.



До настоящего момента в таких компаниях, как



Новая спецтехника имеет длину 5 460 мм, ширину 2 291 мм и высоту 2 022 мм. Грузоподъемность эвакуатора составляет 3 тонны. Таким образом, перевозить в фургоне можно любой легковой автомобиль и внедорожники.



Как считают в компании, новый эвакуатор будет незаменим при перевозке автомобилей между дилерскими центрами. Он также будет использоваться при эвакуации дорогих транспортных средств. Мало вероятности, что государственные компании закупят такие машины для отправления неправильно припаркованных автомобилей на штраф стоянку. Но при вызове частных эвакуаторов для доставки собственного автомобиля в мастерскую, такая техника будет популярна. Всеволожский Крановый Завод представил новый эвакуатор с фургоном «Моноплан»Производитель спецтехники, Всеволожский Крановый Завод, начал производство нового эвакуатора «Моноплан» с фургоном. Основу техники составила платформа на базе шасси Isuzu. Эвакуатор имеет большую платформу ломаного типа. Она оснащена гидравлической лебедкой и имеет выдвижные аппарели.При изготовлении фургона использовался современный материал «Моноплан». Он отличается высокой прочностью и легкостью. За счет этого грузоподъемность техники не пострадала.Фургон закрыт бортами с трех сторон. Их можно отрыть вручную, поэтому водитель эвакуатора или сопровождающие сотрудники в любое время смогут осмотреть перевозимое транспортное средство со всех сторон. Борта при открытии надежно крепятся к основе с помощью специального фиксирующего механизма. Он защищает элементы от самопроизвольного закрытия, поэтому при загрузке автомобиля его повреждение о борта полностью исключены.До настоящего момента в таких компаниях, как evakuator.bz , можно было заказать лишь эвакуатор с тентом. Представители Всеволожского завода утверждают, что новая конструкция будет лучше защищать транспортное средство от механических повреждений, а также от пыли и грязи, так как она имеет хорошую герметичность. На заводе уверены, что в скором времени такие эвакуаторы появятся во всех компаниях, которые предлагают услуги эвакуатора.Новая спецтехника имеет длину 5 460 мм, ширину 2 291 мм и высоту 2 022 мм. Грузоподъемность эвакуатора составляет 3 тонны. Таким образом, перевозить в фургоне можно любой легковой автомобиль и внедорожники.Как считают в компании, новый эвакуатор будет незаменим при перевозке автомобилей между дилерскими центрами. Он также будет использоваться при эвакуации дорогих транспортных средств. Мало вероятности, что государственные компании закупят такие машины для отправления неправильно припаркованных автомобилей на штраф стоянку. Но при вызове частных эвакуаторов для доставки собственного автомобиля в мастерскую, такая техника будет популярна.



