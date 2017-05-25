Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» - нашел, увидел, оплатил

Нарушение правил дорожного движения не только опасно, но и имеет неприятные последствия –разговор с автоинспектором, заполнение многочисленных документов, а после еще и оплата выписанного им штрафа. Все это занимает намного больше времени, чем бы хотелось.

Но ситуация может быть еще хуже, если штраф был выписан автоматически, а посланное официальное уведомление затерялось где-то на просторах Почты России. Вы нарушили правила и не заметили этого (или просто не придали значения стандартной дорожной ситуации и забыли о ней), о штрафе даже не подозреваете, а время, отпущенное законом на его оплату, идет. Когда оно окончится, Вы сразу попадете в категорию «должников», что приводит к увеличению суммы штрафа и делает Вас мишенью для судебных приставов. А они могут доставить множество неприятностей, от «наказания рублем» до отказа в выезде за границу.

О штрафах за нарушение ПДД, которые Вам выписаны в ГИБДД, следует знать и вовремя их оплачивать. В настоящий момент у тех, кто хочет это сделать, есть разные возможности. Сделать это можно не только лично в Сбербанке или других банках, а также на «Почте России», в отделениях ГИБДД (если Вы готовы потратить часы и даже дни на волокиту традиционного способа), но и в режиме он-лайн. Кроме того, некоторые машины ГИБДД сейчас оборудовали платежными терминалами, которые могут принимать банковские карточки. Но если Вы знакомы с интернетом, то сможете узнать о своем штрафе и оплатить его намного быстрее и удобнее.

Хотя удобством отличается не каждый из специализированных «штрафных» онлайн-сервисов. К примеру, уровнем портала Госуслуг или сайта ГИБДД России многие пользователи не слишком довольны. Сделать процесс поиска и оплаты своих штрафов за нарушение правил дорожного движения простым и быстрым Вам поможет приложение для мобильных устройств "Штрафы ГИБДД официальные".

Оно разработано специально для того, чтобы пользователь мог

узнать, есть ли у него в данный момент времени штрафы за нарушения правил, полученные автоматически (то есть зафиксированные одной из камер) или выписанные сотрудником государственной инспекции безопасности дорожного движения;

получить уведомление, как только в базе ГИБДД на его автомобиль или по его водительскому удостоверению появится новый штраф;

оплатить любой штраф в режиме «в один клик»;

тратить на поиск и оплату дорожных штрафов минимум времени и усилий;

всегда быть в курсе совершенных им и официально зафиксированных нарушений, в каком бы регионе страны он ни находился.

Каждый день новым приложением для мобильных устройств "Штрафы ГИБДД официальные" пользуются тысячи людей, потому что это удобно. Каждый день через него отправляются уведомления о новых штрафных санкциях от госинспекции, чтобы человек был в курсе и не пропустил срок платежа. Приложение реально помогает водителям избежать новых неприятностей и облегчает им жизнь.

Только официальные данные

Работа приложения синхронизирована с официальными базами региональных ГИБДД России. Именно оттуда поступают все данные, касающиеся наложенных штрафных санкций. По запросу пользователя программа мониторит эти базы, сразу сообщая обо всех изменениях, если они имеют к нему отношение. Поэтому информация в приложении всегда актуальна. Вы в ней найдете дату нарушения, соответствующую статью из Кодекса административных правонарушений (которая и была нарушена), номер постановления, сумму и место, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.

Простая и удобная оплата

Оплата штрафов совершается непосредственно на счета региональных ГИБДД через лицензированный сервис НКО «МОНЕТА.РУ». Право на проведение подобных банковских операций получено по договору о присоединении к ГИС ГМП - Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей. Пользователям приложения гарантируется целевая оплата штрафа или, в случае ошибки, полный возврат денег вместе с комиссией. Все финансовые операции надежно защищены и проходят в стопроцентно безопасном режиме. Данные банковских карт не хранятся и не могут быть переданы сторонним лицам.

Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» работает без перебоев и выдает только достоверную информацию.