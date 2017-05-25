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Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» - нашел, увидел, оплатил
25-05-2017
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Нарушение правил дорожного движения не только опасно, но и имеет неприятные последствия –разговор с автоинспектором, заполнение многочисленных документов, а после еще и оплата выписанного им штрафа. Все это занимает намного больше времени, чем бы хотелось.
Но ситуация может быть еще хуже, если штраф был выписан автоматически, а посланное официальное уведомление затерялось где-то на просторах Почты России. Вы нарушили правила и не заметили этого (или просто не придали значения стандартной дорожной ситуации и забыли о ней), о штрафе даже не подозреваете, а время, отпущенное законом на его оплату, идет. Когда оно окончится, Вы сразу попадете в категорию «должников», что приводит к увеличению суммы штрафа и делает Вас мишенью для судебных приставов. А они могут доставить множество неприятностей, от «наказания рублем» до отказа в выезде за границу.
О штрафах за нарушение ПДД, которые Вам выписаны в ГИБДД, следует знать и вовремя их оплачивать. В настоящий момент у тех, кто хочет это сделать, есть разные возможности. Сделать это можно не только лично в Сбербанке или других банках, а также на «Почте России», в отделениях ГИБДД (если Вы готовы потратить часы и даже дни на волокиту традиционного способа), но и в режиме он-лайн. Кроме того, некоторые машины ГИБДД сейчас оборудовали платежными терминалами, которые могут принимать банковские карточки. Но если Вы знакомы с интернетом, то сможете узнать о своем штрафе и оплатить его намного быстрее и удобнее.
Хотя удобством отличается не каждый из специализированных «штрафных» онлайн-сервисов. К примеру, уровнем портала Госуслуг или сайта ГИБДД России многие пользователи не слишком довольны. Сделать процесс поиска и оплаты своих штрафов за нарушение правил дорожного движения простым и быстрым Вам поможет приложение для мобильных устройств "Штрафы ГИБДД официальные".
Оно разработано специально для того, чтобы пользователь мог
Каждый день новым приложением для мобильных устройств "Штрафы ГИБДД официальные" пользуются тысячи людей, потому что это удобно. Каждый день через него отправляются уведомления о новых штрафных санкциях от госинспекции, чтобы человек был в курсе и не пропустил срок платежа. Приложение реально помогает водителям избежать новых неприятностей и облегчает им жизнь.
Только официальные данные
Работа приложения синхронизирована с официальными базами региональных ГИБДД России. Именно оттуда поступают все данные, касающиеся наложенных штрафных санкций. По запросу пользователя программа мониторит эти базы, сразу сообщая обо всех изменениях, если они имеют к нему отношение. Поэтому информация в приложении всегда актуальна. Вы в ней найдете дату нарушения, соответствующую статью из Кодекса административных правонарушений (которая и была нарушена), номер постановления, сумму и место, где было зафиксировано нарушение правил дорожного движения.
Простая и удобная оплата
Оплата штрафов совершается непосредственно на счета региональных ГИБДД через лицензированный сервис НКО «МОНЕТА.РУ». Право на проведение подобных банковских операций получено по договору о присоединении к ГИС ГМП - Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей. Пользователям приложения гарантируется целевая оплата штрафа или, в случае ошибки, полный возврат денег вместе с комиссией. Все финансовые операции надежно защищены и проходят в стопроцентно безопасном режиме. Данные банковских карт не хранятся и не могут быть переданы сторонним лицам.
Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» работает без перебоев и выдает только достоверную информацию.
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