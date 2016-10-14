Замена масла в двигателе автомобиля

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Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы
Прошел всего год с того момента, как в России заработала система «Платон». Ее цель – получать компенсацию с грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, за разрушение ими дорожного покрытия. И власти страны уже решают вопрос о новых сборах.
14-10-2016
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Блокирование российских фур в Украине прекратилось
19-02-2016
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Перспективы транзитного кризиса между Россией и Украиной
15-02-2016
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На дороги выходят «Камазы» с дистанционным управлением
8-02-2016
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Уход за автомобилем продляет его срок службы многократно. Необходимо вовремя менять технические жидкости, когда подходит срок, особенно вовремя
2-01-2017
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Российская Железная Дорога решила объединить усилия по перевозке грузов совместно с дальнобойщиками.
13-11-2015
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Сахалин – самая удаленная точка России от столицы. Однако основные поставки рыбы могут осуществляться именно оттуда.
26-11-2015
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Несмотря на стремительное развитие строительства складских помещений в Московском регионе, в других областях не все обстоит так же радужно.
21-10-2015
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Московский рынок складов даже в тяжелое время кризиса, когда практически все производства, организации и виды рынков испытывают финансовые трудности,
12-09-2015
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