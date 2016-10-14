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Замена масла в двигателе автомобиля

Ответственное хранение в банковских структурах

Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6

Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозить

Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Взаимовыгодное разделение сфер влияния между консолидаторами грузов и крупными грузовыми авиаперевозчиками

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Прошел всего год с того момента, как в России заработала система «Платон». Ее цель – получать компенсацию с грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, за разрушение ими дорожного покрытия. И власти страны уже решают вопрос о новых сборах.
14-10-2016
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Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

17-09-2016
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Блокирование российских фур в Украине прекратилось

19-02-2016
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Перспективы транзитного кризиса между Россией и Украиной

15-02-2016
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На дороги выходят «Камазы» с дистанционным управлением

8-02-2016
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Авто транспорт

Замена масла в двигателе автомобиля

Уход за автомобилем продляет его срок службы многократно. Необходимо вовремя менять технические жидкости, когда подходит срок, особенно вовремя
2-01-2017
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Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Отражение «Платона» - пойдут ли цены вверх

Дальнобойщики идут до конца

ЖД транспорт

На колесах по рельсам – легко!

Российская Железная Дорога решила объединить усилия по перевозке грузов совместно с дальнобойщиками.
13-11-2015
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Стабильные цены – стабильный спрос!

Частный локомотив потянет экономику вверх

Отгрузим в срок!

Безопасность груза

Морской транспорт

Рыба с Сахалина

Сахалин – самая удаленная точка России от столицы. Однако основные поставки рыбы могут осуществляться именно оттуда.
26-11-2015
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Лед и холод не принесли бы голод

Дорога в Китай по Северным просторам

Свободный порт – зона комфортных грузоперевозок

Промышленность

Складское помещение или пустота?

Несмотря на стремительное развитие строительства складских помещений в Московском регионе, в других областях не все обстоит так же радужно.
21-10-2015
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Складские помещения востребованы даже в кризис

Московский рынок складов даже в тяжелое время кризиса, когда практически все производства, организации и виды рынков испытывают финансовые трудности,
12-09-2015
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Авиаперевозки
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