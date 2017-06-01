Особенности транспортировки мебели разного типа



Для любого человека переезд – это серьезная проблема. Необходимо собрать вещи, разобрать и упаковать мебель, технику. Потом весь груз требуется загрузить в машину, доставить его на новое место, разгрузить и собрать. Часто после таких манипуляций на мебели появляются сколы, царапины. Стекло может разбиться, а фурнитура потеряться. Но сегодня переезд перестал быть такой проблемой, так как его можно доверить профессионалам. Перевозка личных вещей обычно не вызывает особых трудностей. Они не занимают много места, и могут транспортироваться на личном автомобиле. Но когда речь идет о мебели, без помощи обойтись очень трудно.



Мебель тяжелая, хрупкая и габаритная. Из-за этого ее транспортировка является очень трудной. Чаще всего донести мебель до машины и загрузить ее в кабину без предварительного разбора не получается. Поэтому данный процесс является еще и трудоемким.



Компании, которые предлагают услуги транспортировки, имеют в своем штате специалистов. Они быстро и профессионально разбирают мебель и упаковывают ее. Далее за дело берутся грузчики, которые загружают подготовленные вещи в машину.



При транспортировке мебели имеет значение, к какому классу она относится. Когда необходимо перевести обычную мебель, ее разбирают. Фурнитура укладывает в отдельные пакеты, которые обычно приклеиваются скотчем к самому гарнитуру. Если имеются стеклянные части, они обязательно снимаются. Стекло упаковывается в специальный материал, который защитит его при ударе. Остальные элементы мебели закрывают обычной пленкой, которая предохранит их от загрязнения и влаги. Углы закрываются плотным материалом.



При загрузке мебели в грузовой автомобиль, она обязательно фиксируется с помощью строп или цепей. В транспортных средствах крупных компаний, таких как



К особой группе относится мебель из ценных пород древесины. При ее транспортировке должны использоваться специальные крепления, а при упаковке изделия оборачиваются в защитный материал. Данная мебель чаще всего не разбирается, поэтому она целиком покрывается защитными материалами. Первым слоем всегда является пленка, обычно полиэтиленовая. Она защищает поверхность изделий от воздействия внешних факторов. Это может быть пыль, влага, пары бензина и т.д. Вторым слоем является поролон или пенопласт. Данные материалы защищают ценную мебель от механических повреждений. После загрузки изделий, они плотно крепятся к стенкам кузова. Это необходимо для того, чтобы при резких торможениях, ускорениях или поворотах мебель не двигалась по кузову машины.



Попытки перевозить мебель своими силами могут привести к серьезным проблемам. Когда люди готовятся к переезду, им трудно оценить объем работ. Решив перевезти шкаф, не разбирая его, он может не войти в дверной проем или в лифт. В результате приходится на скорую руку разбирать мебель. А для этого требуются инструменты. Бьющиеся элементы необходимо упаковывать, а для этого нужен специальный материал. В результате в машину все закидывается без защиты, а при сборе гарнитуров на новом месте обнаруживается масса повреждений. Финансовые потери в таком случае могут быть намного больше, чем оплата услуги по профессиональной перевозке. Особенности транспортировки мебели разного типаДля любого человека переезд – это серьезная проблема. Необходимо собрать вещи, разобрать и упаковать мебель, технику. Потом весь груз требуется загрузить в машину, доставить его на новое место, разгрузить и собрать. Часто после таких манипуляций на мебели появляются сколы, царапины. Стекло может разбиться, а фурнитура потеряться. Но сегодня переезд перестал быть такой проблемой, так как его можно доверить профессионалам. Перевозка личных вещей обычно не вызывает особых трудностей. Они не занимают много места, и могут транспортироваться на личном автомобиле. Но когда речь идет о мебели, без помощи обойтись очень трудно.Мебель тяжелая, хрупкая и габаритная. Из-за этого ее транспортировка является очень трудной. Чаще всего донести мебель до машины и загрузить ее в кабину без предварительного разбора не получается. Поэтому данный процесс является еще и трудоемким.Компании, которые предлагают услуги транспортировки, имеют в своем штате специалистов. Они быстро и профессионально разбирают мебель и упаковывают ее. Далее за дело берутся грузчики, которые загружают подготовленные вещи в машину.При транспортировке мебели имеет значение, к какому классу она относится. Когда необходимо перевести обычную мебель, ее разбирают. Фурнитура укладывает в отдельные пакеты, которые обычно приклеиваются скотчем к самому гарнитуру. Если имеются стеклянные части, они обязательно снимаются. Стекло упаковывается в специальный материал, который защитит его при ударе. Остальные элементы мебели закрывают обычной пленкой, которая предохранит их от загрязнения и влаги. Углы закрываются плотным материалом.При загрузке мебели в грузовой автомобиль, она обязательно фиксируется с помощью строп или цепей. В транспортных средствах крупных компаний, таких как Gruztaxi.com.ua , все машины оборудованы такими приспособлениями. Корпусная мебель обычно перевозится в вертикальном положении и также фиксируется. Пластиковые изделия перевозятся в плотных картонных коробках, которые защищают изделия. Если необходимо транспортировать комплекты пластиковой или металлической мебели, элементы вкладываются друг в друга.К особой группе относится мебель из ценных пород древесины. При ее транспортировке должны использоваться специальные крепления, а при упаковке изделия оборачиваются в защитный материал. Данная мебель чаще всего не разбирается, поэтому она целиком покрывается защитными материалами. Первым слоем всегда является пленка, обычно полиэтиленовая. Она защищает поверхность изделий от воздействия внешних факторов. Это может быть пыль, влага, пары бензина и т.д. Вторым слоем является поролон или пенопласт. Данные материалы защищают ценную мебель от механических повреждений. После загрузки изделий, они плотно крепятся к стенкам кузова. Это необходимо для того, чтобы при резких торможениях, ускорениях или поворотах мебель не двигалась по кузову машины.Попытки перевозить мебель своими силами могут привести к серьезным проблемам. Когда люди готовятся к переезду, им трудно оценить объем работ. Решив перевезти шкаф, не разбирая его, он может не войти в дверной проем или в лифт. В результате приходится на скорую руку разбирать мебель. А для этого требуются инструменты. Бьющиеся элементы необходимо упаковывать, а для этого нужен специальный материал. В результате в машину все закидывается без защиты, а при сборе гарнитуров на новом месте обнаруживается масса повреждений. Финансовые потери в таком случае могут быть намного больше, чем оплата услуги по профессиональной перевозке.



