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Как правильно прикурить автомобиль

5-06-2017
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Как правильно прикурить автомобильКак правильно прикурить автомобиль

Практически каждый автовладелец сталкивался с такой проблемой, как разрядка аккумулятора. Такая ситуация может произойти по разным причинам. Например, водитель забыл выключить свет, аккумулятор выработал свой ресурс и разрядился во время стоянки. Когда такая ситуация происходит далеко от дома, а ехать надо срочно, батарею можно прикурить от другого автомобиля.

Для того, чтобы прикурить автомобиль, необходимо иметь специальные провода. У многих автовладельцев они лежат в багажном отделении. Поэтому можно обратиться за помощью к другим водителям и использовать их аккумулятор для подзарядки своего. Если вокруг нет людей, которые готовы помочь, можно обратиться в специализированные компании. Прикурка авто Auto-sos.com.ua всегда производится быстро и профессионально.

Если прикуривание автомобиля производится своими силами, важно соблюдать технику безопасности. При соединении аккумуляторов важно, чтобы зажимы не соприкасались с элементами кузова машин. Иначе произойдет короткое замыкание. Перед прикуриванием необходимо проверить целостность кабеля. Подзаряжать аккумулятор можно только от автомобиля с аналогичным напряжением бортовой сети. Легковой и грузовой транспорт имеют разное напряжение, поэтому прикуривать легковую машину от грузовой нельзя. Во время прикуривания нельзя прикасаться к транспортным средствам голыми руками.

Чтобы прикурить автомобиль, необходимо поставить его к машине-донору на такое расстояние, чтобы хватило длины провода. Транспортные средства следует поставить на ручной тормоз и заглушить. Далее надо проверить, чтобы оба аккумулятора были герметичны. После этого можно приступать к соединению проводов.

При установке проводов необходимо соблюдать полярность. Сначала используется красный провод, который подсоединяется на плюс батарей. Далее черный провод подключается на минус аккумулятора донора и к массе севшей батареи. Крокодил нужно размести ближе к стартеру, но так, чтобы он был как можно дальше от топливной системы и вращающихся деталей.

После подключения следует убедиться, что все сделано правильно. Зажимы должны быть хорошо зафиксированы. После этого необходимо завести машину, от которой берется зарядка, на 2-3 минуты. За это время севший аккумулятор должен прийти в рабочее состояние. Далее нужно заглушить двигатель машины-донора, и можно пробовать завести автомобиль, которому требовалась помощь. Если сделать это не получилось, процедуру нужно повторить. Когда двигатель запустится, провода следует аккуратно отсоединить. Сначала снимается черный провод с машины, которая получала заряд. После этого он снимается с авто-донора. Далее в такой же последовательности отсоединяется провод с плюсовых клемм.

Прикуривание автомобиля не является безопасным. Поэтому выполнять данные действие нельзя, если под капотом присутствует запах топлива и подгоревшей пластмассы. В данных случаях автомобиль необходимо доставить на станцию техобслуживания на буксире. Запрещено реанимировать машину от авто с другим типом двигателя, например, бензиновый мотор от дизельного и наоборот. Также нельзя прикуривать автомобиль в мороз, если температура ниже минут 25 градусов.

После завершения срочной поездки, необходимо разобраться в причине разрядки аккумулятора. Если автовладелец просто оставил надолго включенные фары, то достаточно хорошо зарядить батарею. Если причина в износе аккумулятора, его следует заменить. Но если разрядился новый АКБ по непонятным причинам, возможны технические проблемы в самом автомобиле.
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