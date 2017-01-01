Компания Audi собирается отказаться от конвейеров при сборке автомобилей



Более 100 лет назад Генрих Форд изобрел конвейер, который полностью изменил массовое производство транспортных средств. Без изменения числа рабочих и трудозатрат, скорость сборки автомобилей увеличилась. Позже была проведена оптимизация процессов, что позволило снизить стоимость. По конвейеру собираются практически все машины, которые поступают сегодня в продажу.



Но современные автопроизводители все же решили разработать новую схему. Компания Audi предложила выполнять работу посредством специальных роботов. Специалисты компании считают, что конвейер является уязвимым. В его основе заложена непрерывная цепь, и при выходе из строя одного звена, весь процесс останавливается. В настоящее время выпускаются различные самоуправляемые системы, которые выполняют разнообразные функции. И именно такие беспилотники и могут помогать при сборке транспортных средств.



Компания Audi разработала новую систему Smart Factory, в которой нет конвейера. Она должна начать работать на мексиканском заводе, на котором собирается паркетник Q5. И скорее всего в ближайшем будущем можно будет приобрести автомобиль для компании



Производство будет вестись по модульному принципу. Каждый модуль будет выполнять свою операцию, и после завершения беспилотная тележка будет перевозить собираемый автомобиль к следующему модулю.



Робот-тележка получила название Audi AGV. На полном заряде аккумулятора она способна работать около 8 часов. В устройстве установлены датчики, которые позволяют определять препятствия и объезжать их. Роботу будет задаваться определенный маршрут, который можно поменять в любое время. Как считают разработчики, новый метод сборки автомобилей позволит повысить скорость на 30%.



Обкатка концепции будет вестись три года. В 2020 году она должна быть внедрена во все звенья производства компании. Компания Audi собирается отказаться от конвейеров при сборке автомобилейБолее 100 лет назад Генрих Форд изобрел конвейер, который полностью изменил массовое производство транспортных средств. Без изменения числа рабочих и трудозатрат, скорость сборки автомобилей увеличилась. Позже была проведена оптимизация процессов, что позволило снизить стоимость. По конвейеру собираются практически все машины, которые поступают сегодня в продажу.Но современные автопроизводители все же решили разработать новую схему. Компания Audi предложила выполнять работу посредством специальных роботов. Специалисты компании считают, что конвейер является уязвимым. В его основе заложена непрерывная цепь, и при выходе из строя одного звена, весь процесс останавливается. В настоящее время выпускаются различные самоуправляемые системы, которые выполняют разнообразные функции. И именно такие беспилотники и могут помогать при сборке транспортных средств.Компания Audi разработала новую систему Smart Factory, в которой нет конвейера. Она должна начать работать на мексиканском заводе, на котором собирается паркетник Q5. И скорее всего в ближайшем будущем можно будет приобрести автомобиль для компании a-logisticsgroup.com или для личного пользования, при изготовлении которого использовались новые технологии.Производство будет вестись по модульному принципу. Каждый модуль будет выполнять свою операцию, и после завершения беспилотная тележка будет перевозить собираемый автомобиль к следующему модулю.Робот-тележка получила название Audi AGV. На полном заряде аккумулятора она способна работать около 8 часов. В устройстве установлены датчики, которые позволяют определять препятствия и объезжать их. Роботу будет задаваться определенный маршрут, который можно поменять в любое время. Как считают разработчики, новый метод сборки автомобилей позволит повысить скорость на 30%.Обкатка концепции будет вестись три года. В 2020 году она должна быть внедрена во все звенья производства компании.



