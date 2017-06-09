Выхлопная система грузовика: больше, чем может показаться

О выхлопной системе любого автомобиля мы вспоминаем в последнюю очередь. И чаще всего, когда она полностью выработала свой ресурс и требует полной замены: от прокладки выпускного коллектора до выхлопной трубы, через которую автомобиль «выдыхает» в атмосферу отработанными и очищенными выхлопными газами.

Что зависит от выхлопной системы?

На самом деле, очень многое, рассмотрим основные критерии:

Расход топлива. Мало кто задумывается, но от выхлопной системы напрямую зависит основной экономический показатель эффективности работы любого грузового автотранспорта: от небольшого развозного пикапа до мощного тягача с многоосным прицепом. Причём сумма экономии при использовании полностью исправной выхлопной системы на автомобиле удивит любого.

Мощность мотора. Она может значительно упасть по причине неисправности. А в ряде случаев её может элементарно не хватать при полной загрузке авто или при движении в гористой местности, что чревато совсем нежелательными последствиями. В этом случае, а также при повышенном расходе топлива, скорее всего, «виноват» неприметный клапан EGR. Но если его регулярная чистка не дала ожидаемого результата, простая замена сегодня выльется в сотни литров сэкономленного топлива в дальнейшем. Поэтому на приобретении качественного узла от именитого производителя точно не стоит экономить.

Уровень шума. Даже если у вас совсем новый грузовик от известной марки (например - Isuzu, Mitsubishi), постоянный, часто неслышимый и неразличимый фон даже опытного водителя к концу смены превратит в «выжатый лимон». А это и безопасность на дороге, и «иммунитет» организма ко многим заболеваниям – все помнят, что большинство болезней от нервов.

Степень вибрации, особенно при езде на загруженном авто. Не менее важная особенность авто, за которую отвечает гофра глушителя. Более того, работа мотора (особенно дизельного), предусматривает повышенные колебания, которые гасит (в том числе) и эта нехитрая проставка в выхлопной системе.

И конечно, концентрация вредных веществ при работе дизельного, бензинового или переведённого на газ двигателя автомобиля. Такие неисправности выхлопной системы грузового авто особенно хорошо ощущаются при погрузке-разгрузке и маневрировании внутри полностью или частично закрытых помещений.

Но даже неправильно подобранный диаметр как всей выхлопной системы в целом, так и её отдельных узлов, гарантированно скажется на неустойчивой работе двигателя и повышенном расходе топлива. Причём отклонения от заводских рекомендаций одинаково нежелательны: как превышение, так и снижение размеров.

Поэтому приобретение и установка (самостоятельная или в специализированном сервисе) отдельных деталей или всей выхлопной системы грузовика целиком, не только сбережёт нервы, но и позволит значительно снизить затраты на топливо. Значит, сделает стоимость перевозок ещё ниже. Только это должны быть качественные узлы и детали, а купить их стоит у проверенного продавца. Такого, как интернет-магазин «Японский грузовик» (перейти на сайт http://gruzovik-96.ru/store/vyhlopnaya_sistema/), доставляющего ассортимент не только по Екатеринбургу, но и по всей территории РФ.