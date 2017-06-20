Авиакомпании расширяют направления грузовых авиаперевозок



По данным аналитических служб, объем грузовых авиаперевозок за последние годы сокращается. За 2016 год снижение спроса на данную услугу в мире составило от 1,5 до 6% в зависимости от направления. Средний показатель по России составил 1,5%. Для изменения ситуации крупные авиакомпании расширяют направления полетов грузовых самолетов.



Авиакомпания Emirates SkyCargo с 1 июня 2017 года начала возить груз в столицу Хорватии, город Загреб.



Грузовые авиаперевозки, хоть и не пользуются такой популярностью, как железнодорожные или автомобильные, имеют ряд достоинств. С помощью грузовых самолетов можно преодолевать огромные расстояния за короткий промежуток времени. Это особенно актуально при транспортировке скоропортящихся товаров. С помощью самолетов можно доставить груз в любую точку мира. Заказывая грузовые авиаперевозки, клиент уверен в полной сохранности товара и безопасности. Исключается кража груза в пути или его порча злоумышленниками.



Как и при заказе грузоперевозок автомобильным транспортом, при обращении в авиакомпании клиент может заказать авиаперевозки разного типа. Простые грузоперевозки подразумевают транспортировку товара одного владельца без каких-либо остановок. Сложные грузовые авиаперевозки подразумевают использование различных логистических схем. При этом возможно использование попутного транспорта. Такая схема может занять больше времени, но конечная стоимость для клиента получается ниже.



В авиакомпаниях можно также заказать доставку товаров сборным грузом. Такие авиаперевозки называются консолидированными. Доставка груза по данной схеме является самой популярной, так как имеет наименьшую стоимость. Авиакомпании расширяют направления грузовых авиаперевозокПо данным аналитических служб, объем грузовых авиаперевозок за последние годы сокращается. За 2016 год снижение спроса на данную услугу в мире составило от 1,5 до 6% в зависимости от направления. Средний показатель по России составил 1,5%. Для изменения ситуации крупные авиакомпании расширяют направления полетов грузовых самолетов.Авиакомпания Emirates SkyCargo с 1 июня 2017 года начала возить груз в столицу Хорватии, город Загреб. У этой компании широкая тарифная, которая постоянно пополняется. Авиакомпания ООО «СПБ-АЭРО» открыла в 2017 году направление на Якутск. Грузовые самолеты известной авиакомпании «Турецкие авиалинии» добавили в прошлом году в тарифную сетку новое направление. Полеты стали осуществляться в Атланту.Грузовые авиаперевозки, хоть и не пользуются такой популярностью, как железнодорожные или автомобильные, имеют ряд достоинств. С помощью грузовых самолетов можно преодолевать огромные расстояния за короткий промежуток времени. Это особенно актуально при транспортировке скоропортящихся товаров. С помощью самолетов можно доставить груз в любую точку мира. Заказывая грузовые авиаперевозки, клиент уверен в полной сохранности товара и безопасности. Исключается кража груза в пути или его порча злоумышленниками.Как и при заказе грузоперевозок автомобильным транспортом, при обращении в авиакомпании клиент может заказать авиаперевозки разного типа. Простые грузоперевозки подразумевают транспортировку товара одного владельца без каких-либо остановок. Сложные грузовые авиаперевозки подразумевают использование различных логистических схем. При этом возможно использование попутного транспорта. Такая схема может занять больше времени, но конечная стоимость для клиента получается ниже.В авиакомпаниях можно также заказать доставку товаров сборным грузом. Такие авиаперевозки называются консолидированными. Доставка груза по данной схеме является самой популярной, так как имеет наименьшую стоимость.



