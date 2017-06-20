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Авиакомпании расширяют направления грузовых авиаперевозок

20-06-2017
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Авиакомпании расширяют направления грузовых авиаперевозокАвиакомпании расширяют направления грузовых авиаперевозок

По данным аналитических служб, объем грузовых авиаперевозок за последние годы сокращается. За 2016 год снижение спроса на данную услугу в мире составило от 1,5 до 6% в зависимости от направления. Средний показатель по России составил 1,5%. Для изменения ситуации крупные авиакомпании расширяют направления полетов грузовых самолетов.

Авиакомпания Emirates SkyCargo с 1 июня 2017 года начала возить груз в столицу Хорватии, город Загреб. У этой компании широкая тарифная, которая постоянно пополняется. Авиакомпания ООО «СПБ-АЭРО» открыла в 2017 году направление на Якутск. Грузовые самолеты известной авиакомпании «Турецкие авиалинии» добавили в прошлом году в тарифную сетку новое направление. Полеты стали осуществляться в Атланту.

Грузовые авиаперевозки, хоть и не пользуются такой популярностью, как железнодорожные или автомобильные, имеют ряд достоинств. С помощью грузовых самолетов можно преодолевать огромные расстояния за короткий промежуток времени. Это особенно актуально при транспортировке скоропортящихся товаров. С помощью самолетов можно доставить груз в любую точку мира. Заказывая грузовые авиаперевозки, клиент уверен в полной сохранности товара и безопасности. Исключается кража груза в пути или его порча злоумышленниками.

Как и при заказе грузоперевозок автомобильным транспортом, при обращении в авиакомпании клиент может заказать авиаперевозки разного типа. Простые грузоперевозки подразумевают транспортировку товара одного владельца без каких-либо остановок. Сложные грузовые авиаперевозки подразумевают использование различных логистических схем. При этом возможно использование попутного транспорта. Такая схема может занять больше времени, но конечная стоимость для клиента получается ниже.

В авиакомпаниях можно также заказать доставку товаров сборным грузом. Такие авиаперевозки называются консолидированными. Доставка груза по данной схеме является самой популярной, так как имеет наименьшую стоимость.
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