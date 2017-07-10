Подписано соглашение об усовершенствовании линий железнодорожных грузоперевозок по направлению Европа-Китай



Товары из Китая пользуются большой популярностью в разных странах, в том числе и в России. Из-за этого все стороны заинтересованы в повышении качества логистических процессов. Данный вопрос неоднократно поднимался в рамках переговоров европейских стран.



На днях семь стран подписали соглашение, благодаря которому



Основная мысль нового соглашения заключается в создании одного пути грузоперевозок. При реализации данной идеи доля железнодорожных перевозок должна быть увеличена. Все страны, подписавшие соглашение, должны провести усовершенствование железнодорожных линий, проработать вопросы, связанные с улучшением инфраструктуры. В результате проведения работ, железнодорожные грузоперевозки должны стать более привлекательными.



Для реализации соглашения будет выполнен ряд работ. Планируется привлечение современных информационных технологий, которые должны сделать сервис более удобным. Особое внимание будет уделяться безопасности грузоперевозок. Количество территорий, которые будет охватывать линия Китай-Европа, должно быть расширено. Также будет проработан вопрос об упрощении таможенного оформления и ускорении данного мероприятия. Для выполнения всех поставленных задач будет создана специальная группа.



В настоящее время грузоперевозки по направлению Европа-Китай осуществляют 3 557 поездов. Они посещают 27 городов в Китае и 28 городов в Европе.



Помимо использования железнодорожного транспорта, доставка грузов из Китая производится автомобилями. Для заказа автомобильных грузоперевозок, компании обычно обращаются в логистические фирмы, которые самостоятельно решают все вопросы и организуют доставку. Подписано соглашение об усовершенствовании линий железнодорожных грузоперевозок по направлению Европа-КитайТовары из Китая пользуются большой популярностью в разных странах, в том числе и в России. Из-за этого все стороны заинтересованы в повышении качества логистических процессов. Данный вопрос неоднократно поднимался в рамках переговоров европейских стран.На днях семь стран подписали соглашение, благодаря которому доставка грузов из Китая должна стать более удобной, безопасной и быстрой. Германия, Монголия, РФ, Польша, Республика Беларусь, Казахстан и Китай пришли к выводу о необходимости более тесного сотрудничества в вопросе железнодорожных перевозок грузов.Основная мысль нового соглашения заключается в создании одного пути грузоперевозок. При реализации данной идеи доля железнодорожных перевозок должна быть увеличена. Все страны, подписавшие соглашение, должны провести усовершенствование железнодорожных линий, проработать вопросы, связанные с улучшением инфраструктуры. В результате проведения работ, железнодорожные грузоперевозки должны стать более привлекательными.Для реализации соглашения будет выполнен ряд работ. Планируется привлечение современных информационных технологий, которые должны сделать сервис более удобным. Особое внимание будет уделяться безопасности грузоперевозок. Количество территорий, которые будет охватывать линия Китай-Европа, должно быть расширено. Также будет проработан вопрос об упрощении таможенного оформления и ускорении данного мероприятия. Для выполнения всех поставленных задач будет создана специальная группа.В настоящее время грузоперевозки по направлению Европа-Китай осуществляют 3 557 поездов. Они посещают 27 городов в Китае и 28 городов в Европе.Помимо использования железнодорожного транспорта, доставка грузов из Китая производится автомобилями. Для заказа автомобильных грузоперевозок, компании обычно обращаются в логистические фирмы, которые самостоятельно решают все вопросы и организуют доставку.



