В систему «Платон» добавили возможность автоматического восстановления маршрута



На трассах федерального значения система «Платон» работает уже больше года. Водители грузовых автомобилей массой более 12 тонн платят деньги за проезд по дорогам. Для того, чтобы сократить расходы, многие дальнобойщики пытаются найти способы объезжать федеральные трассы или обманывать систему.



В настоящий момент плата с грузовых автомобилей взимается на основании транспортной карты или по показаниям с бортового компьютера. Причем последний способ является наиболее распространенным, и им пользуются более 85 дальнобойщиков. Помимо удобства снятия показаний с бортового компьютера, водителей привлекал данный способ за счет возможности отключать бортовое устройство. То есть компьютер специально выключался во время езды и информация о пройденном пути в нем не записывалась. При приближении к пунктам стационарного контроля, бортовое устройство снова включалось. Такие случаи неоднократно выявлялись. Но теперь обмануть систему «Платон» водителям не получится.



На днях Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым правила оплаты в системе «Платон» были изменены. Плюс к этому, сама система была доработана. Теперь в тех случаях, если информации о пройденных километрах грузовым автомобилем недостаточно, сведения могут быть автоматически восстановлены. И логистические компании, такие как



Автоматическое восстановление пройденного пути может осуществляться в следующих случаях. Если по данным бортового компьютера пройденный путь оказался менее 30 километров, если в течение часа поступало недостаточно количество данных, и если скорость передвижения грузового автомобиля была менее 50 километров в час. Для определения протяженности пути будут использоваться координаты пунктов взимания платы. В систему «Платон» добавили возможность автоматического восстановления маршрутаНа трассах федерального значения система «Платон» работает уже больше года. Водители грузовых автомобилей массой более 12 тонн платят деньги за проезд по дорогам. Для того, чтобы сократить расходы, многие дальнобойщики пытаются найти способы объезжать федеральные трассы или обманывать систему.В настоящий момент плата с грузовых автомобилей взимается на основании транспортной карты или по показаниям с бортового компьютера. Причем последний способ является наиболее распространенным, и им пользуются более 85 дальнобойщиков. Помимо удобства снятия показаний с бортового компьютера, водителей привлекал данный способ за счет возможности отключать бортовое устройство. То есть компьютер специально выключался во время езды и информация о пройденном пути в нем не записывалась. При приближении к пунктам стационарного контроля, бортовое устройство снова включалось. Такие случаи неоднократно выявлялись. Но теперь обмануть систему «Платон» водителям не получится.На днях Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым правила оплаты в системе «Платон» были изменены. Плюс к этому, сама система была доработана. Теперь в тех случаях, если информации о пройденных километрах грузовым автомобилем недостаточно, сведения могут быть автоматически восстановлены. И логистические компании, такие как http://www.parity-log.ru/transportnye-uslugi/mezhdunarodnye-avtoperevozki/ , будут платить деньги за каждый километр, пройденный по федеральным дорогам.Автоматическое восстановление пройденного пути может осуществляться в следующих случаях. Если по данным бортового компьютера пройденный путь оказался менее 30 километров, если в течение часа поступало недостаточно количество данных, и если скорость передвижения грузового автомобиля была менее 50 километров в час. Для определения протяженности пути будут использоваться координаты пунктов взимания платы.



