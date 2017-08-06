Как перевезти жалюзи без повреждений



Планируя переезд, необходимо решить вопрос с транспортировкой вещей разного вида. Это мебель, техника, посуда и многое другое. И для каждого вида изделий требуется соблюдать правила перевозки, чтобы в пути они не получили повреждений и были установлены в первоначальном виде. Упаковывая личные вещи и предметы интерьера, у многих людей возникает вопрос, как перевезти жалюзи. Ведь данная конструкция украшает интерьер помещения и защищает от солнечных лучей. И необходимо, чтобы в новом месте она также выполняла все свои функции.



В первую очередь жалюзи необходимо аккуратно снять с окна. Крепежи конструкции достаточно нежные, поэтому проводить данную работу надо очень аккуратно. При покупке жалюзи в фирменных магазинах, таких как



При снятии полотен необходимо укладывать их друг на друга. Лучше всего делать это на большом столе. Когда все элементы демонтированы, жалюзи необходимо упаковать. Для этих целей можно использовать простой полиэтиленовый пакет, только не очень тонкий. Им необходимо плотно обернуть полотна, чтобы при перевозке они не спутались друг с другом. Пакет также предостережет конструкцию от загрязнения и мелких механических повреждений. При желании, жалюзи можно положить в картонную коробку достаточно большого размера.



Главное правило при транспортировке жалюзи – избегать их сгибания. Если полотна сложить пополам, то после переезда данная деформация будет видна. Это будет портить внешний вид конструкции, а избавиться от образованного сгиба будет очень трудно.



Не стоит перевозить жалюзи вместе с остальной мебель и техникой. В кузове грузового автомобиля они могут получить повреждения. Жалюзи не занимают много места, поэтому для их транспортировке лучше всего использовать багажник или салон легковой машины. Как перевезти жалюзи без поврежденийПланируя переезд, необходимо решить вопрос с транспортировкой вещей разного вида. Это мебель, техника, посуда и многое другое. И для каждого вида изделий требуется соблюдать правила перевозки, чтобы в пути они не получили повреждений и были установлены в первоначальном виде. Упаковывая личные вещи и предметы интерьера, у многих людей возникает вопрос, как перевезти жалюзи. Ведь данная конструкция украшает интерьер помещения и защищает от солнечных лучей. И необходимо, чтобы в новом месте она также выполняла все свои функции.В первую очередь жалюзи необходимо аккуратно снять с окна. Крепежи конструкции достаточно нежные, поэтому проводить данную работу надо очень аккуратно. При покупке жалюзи в фирменных магазинах, таких как тула.жалюзи-светлов.рф , крепежные элементы имеют такую конструкцию, при которой с установкой и демонтажем не должно возникать проблем. Поэтому не надо прикладывать усилия при снятии полос. Необходимо правильно определить направление, в котором жалюзи должны сниматься с крепежей, и вся работа пройдет быстро.При снятии полотен необходимо укладывать их друг на друга. Лучше всего делать это на большом столе. Когда все элементы демонтированы, жалюзи необходимо упаковать. Для этих целей можно использовать простой полиэтиленовый пакет, только не очень тонкий. Им необходимо плотно обернуть полотна, чтобы при перевозке они не спутались друг с другом. Пакет также предостережет конструкцию от загрязнения и мелких механических повреждений. При желании, жалюзи можно положить в картонную коробку достаточно большого размера.Главное правило при транспортировке жалюзи – избегать их сгибания. Если полотна сложить пополам, то после переезда данная деформация будет видна. Это будет портить внешний вид конструкции, а избавиться от образованного сгиба будет очень трудно.Не стоит перевозить жалюзи вместе с остальной мебель и техникой. В кузове грузового автомобиля они могут получить повреждения. Жалюзи не занимают много места, поэтому для их транспортировке лучше всего использовать багажник или салон легковой машины.



