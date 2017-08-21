В Псковской области продолжаются работы по созданию логистического хаба



В начале 2017 года начались работы над созданием в Псковской области большого логистического хаба. Это будет крупный комплекс, состоящий из складов для хранения груза и центров для их распределения. Основной задачей нового логистического хаба является увеличение объема грузоперевозок. Впервые о создании данного объекта говорили в 2013 году, когда начал работать ОЭЗ «Моглино».



Данный проект одобрил Левитин И., правая рука президента России. По его мнению, создание хаба необходимо для полноценного использования существующей инфраструктуры региона. Он положительно повлияет на увеличение объема грузоперевозок, проходящих через Псковскую область. И такие компании, как



Губернатор Псковской области подчеркнул, что новый логистический узел будет связан с особой экономической зоной. К задачам хаба будут относиться не только обслуживание товаров, проходящих через регион. В нем должно быть создано производство, где будут перерабатываться грузы для последующих транзитов и внутреннего пользования. Турчак также считает, что после реализации проекта должна быть повышена нагрузка на железнодорожные объекты, что приведет к разгрузке автомобильной инфраструктуры. Должна увеличиться нагрузка на логистические терминалы и пункты пропуска. Также должна появиться услуга «Грузовой экспорт», с помощью которой можно осуществлять срочную доставку грузов.



Осенью текущего года должны открыться два новых предприятия. А это означает, что объем грузоперевозок будет только расти. Плюс к этому, Псковская область граничит с другими странами, и через нее проходит большой поток экспорта и импорта страны. Через территорию проходит более 10% товаров, экспортируемых в Евросоюз. А по железной дороге можно напрямую проехать в Москву и северную столицу. Поэтому в успешном завершении реализации проекта сомневаться не приходится. В Псковской области продолжаются работы по созданию логистического хабаВ начале 2017 года начались работы над созданием в Псковской области большого логистического хаба. Это будет крупный комплекс, состоящий из складов для хранения груза и центров для их распределения. Основной задачей нового логистического хаба является увеличение объема грузоперевозок. Впервые о создании данного объекта говорили в 2013 году, когда начал работать ОЭЗ «Моглино».Данный проект одобрил Левитин И., правая рука президента России. По его мнению, создание хаба необходимо для полноценного использования существующей инфраструктуры региона. Он положительно повлияет на увеличение объема грузоперевозок, проходящих через Псковскую область. И такие компании, как tlgcom.ru , при планировании маршрутов не будут обходить данную территорию стороной. В реализации проекта заинтересованы также ОАО «РЖД», администрация региона и Октябрьская железная дорога.Губернатор Псковской области подчеркнул, что новый логистический узел будет связан с особой экономической зоной. К задачам хаба будут относиться не только обслуживание товаров, проходящих через регион. В нем должно быть создано производство, где будут перерабатываться грузы для последующих транзитов и внутреннего пользования. Турчак также считает, что после реализации проекта должна быть повышена нагрузка на железнодорожные объекты, что приведет к разгрузке автомобильной инфраструктуры. Должна увеличиться нагрузка на логистические терминалы и пункты пропуска. Также должна появиться услуга «Грузовой экспорт», с помощью которой можно осуществлять срочную доставку грузов.Осенью текущего года должны открыться два новых предприятия. А это означает, что объем грузоперевозок будет только расти. Плюс к этому, Псковская область граничит с другими странами, и через нее проходит большой поток экспорта и импорта страны. Через территорию проходит более 10% товаров, экспортируемых в Евросоюз. А по железной дороге можно напрямую проехать в Москву и северную столицу. Поэтому в успешном завершении реализации проекта сомневаться не приходится.



