Автошоу во Франкфурте блистает технологическими новинками автомобильного рынка



Автошоу во Франкфурте, стартовавшее 12 сентября, без сомнения, является одной из ожидаемых и престижных выставок. Здесь представлено множество новинок автомобильной промышленности известных мировых брендов. Эта выставка является «домашней» для таких холдингов, как VW, BMW, Audi и Mercedes-Benz. В свою очередь, автошоу - это прекрасная возможность для автолюбителей познакомиться с последними разработками лидеров глобального рынка.



Среди представленных автомобилей есть компактный Smart, о котором многое было известно еще до начала франкфуртского шоу. В электрокаре нет руля и педалей, им управляет умная система, однако компания не планирует продавать его для личного использования. В отличие от «Шатла», он меньшей вместимости и больше напоминает малолитражку. Система продумывает весь маршрут до заданного адреса, а заказчик во время поездки слушает музыку или просматривает контент онлайн.



Выставка также порадовала гостей и электрическим трехдверным хэтчбеком от компании Mercedes. Выпускать его будут под брендом EQ, причем запуск массового производства авто запланирован на 2019 год. Хэтчбек оснащен двумя электрическими моторами, общей мощностью 268 л.с. На разгон до скорости порядка 100 км/ч автомобилю потребуется примерно 5 секунд. Аккумуляторы можно заряжать при помощи беспроводной зарядки или через обычный кабель. Нельзя обойти вниманием и решетку радиатора со встроенными светодиодами. В режиме Sport они приобретают насыщенный синий оттенок, в режиме Sport Plus – красный.



Porsche Cayenne, мечта каждого водителя, также представлен на выставке. Компания демонстрировала новую модель в августе, но на автошоу попал самый дорогостоящий вариант. Двигатель объемом 4 литра и мощностью 770 л.с. способен разогнать автомобиль до максимальной скорости за считанные секунды, а 21-дюймовые кованые диски с защитным покрытием и уникальные дополнения придают модели блеск и шарм.



Компания Kia Motors также блеснула своим новым кроссовером Stonic, поставки которого будут осуществляться на американский, корейский и европейский рынки. Привод у модели не полный, но его отсутствие с успехом компенсирует система стабилизации.



Помимо перечисленных моделей на выставке представлено еще множество новинок, каждая из которых заслуживает отдельного внимания. Ожидается, что впоследствии выставка станет излюбленным местом демонстрации авто, созданных современными тюнинг-ателье.



Если вы планируете поездку, не обязательно совершать ее на собственном автомобиле. Можно взять автомобиль в аренду в той стране, которую вы собираетесь посетить. Так, Автошоу во Франкфурте блистает технологическими новинками автомобильного рынкаАвтошоу во Франкфурте, стартовавшее 12 сентября, без сомнения, является одной из ожидаемых и престижных выставок. Здесь представлено множество новинок автомобильной промышленности известных мировых брендов. Эта выставка является «домашней» для таких холдингов, как VW, BMW, Audi и Mercedes-Benz. В свою очередь, автошоу - это прекрасная возможность для автолюбителей познакомиться с последними разработками лидеров глобального рынка.Среди представленных автомобилей есть компактный Smart, о котором многое было известно еще до начала франкфуртского шоу. В электрокаре нет руля и педалей, им управляет умная система, однако компания не планирует продавать его для личного использования. В отличие от «Шатла», он меньшей вместимости и больше напоминает малолитражку. Система продумывает весь маршрут до заданного адреса, а заказчик во время поездки слушает музыку или просматривает контент онлайн.Выставка также порадовала гостей и электрическим трехдверным хэтчбеком от компании Mercedes. Выпускать его будут под брендом EQ, причем запуск массового производства авто запланирован на 2019 год. Хэтчбек оснащен двумя электрическими моторами, общей мощностью 268 л.с. На разгон до скорости порядка 100 км/ч автомобилю потребуется примерно 5 секунд. Аккумуляторы можно заряжать при помощи беспроводной зарядки или через обычный кабель. Нельзя обойти вниманием и решетку радиатора со встроенными светодиодами. В режиме Sport они приобретают насыщенный синий оттенок, в режиме Sport Plus – красный.Porsche Cayenne, мечта каждого водителя, также представлен на выставке. Компания демонстрировала новую модель в августе, но на автошоу попал самый дорогостоящий вариант. Двигатель объемом 4 литра и мощностью 770 л.с. способен разогнать автомобиль до максимальной скорости за считанные секунды, а 21-дюймовые кованые диски с защитным покрытием и уникальные дополнения придают модели блеск и шарм.Компания Kia Motors также блеснула своим новым кроссовером Stonic, поставки которого будут осуществляться на американский, корейский и европейский рынки. Привод у модели не полный, но его отсутствие с успехом компенсирует система стабилизации.Помимо перечисленных моделей на выставке представлено еще множество новинок, каждая из которых заслуживает отдельного внимания. Ожидается, что впоследствии выставка станет излюбленным местом демонстрации авто, созданных современными тюнинг-ателье.Если вы планируете поездку, не обязательно совершать ее на собственном автомобиле. Можно взять автомобиль в аренду в той стране, которую вы собираетесь посетить. Так, аренда автомобиля в Грузии включает множество дополнительных опций по доступной цене. Большая конкуренция здесь просто не позволяет предоставлять некачественный сервис. Поездка принесет массу приятных впечатлений, а приемлемые цены порадуют даже туриста с ограниченным бюджетом.



