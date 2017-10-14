Компания «Яндекс.Такси» начала страховать своих клиентов и водителей



С 5 октября 2017 года в тестовом режиме начала работать программа страхования жизни и здоровья клиентов «Яндекс.Такси» и водителя. В настоящий момент данная программа действует в 11 российских регионах. Среди них Краснодарский Край, Татарстан, Самарская, Калининградская области. Компания планирует, что к началу 2019 года программа страхования охватит все регионы страны, где можно заказать такси через данный сервис.



В случае наступления страхового случая, каждый из пассажиров и водитель получит сумму в зависимости от тяжести повреждений. Как сообщает



В том случае, если произойдет страховой случай, пострадавшие должны обратиться в «Яндекс.Такси». Специалисты службы поддержки дадут информацию, в какой компании была застрахована перевозка, и проинструктируют на счет дальнейших действий. В компании также гарантируют, что получить страховую выплату будет намного проще, чем в ситуации с ОСАГО.



Аналогичный пилотный проект в сентябре запустила и компания Uber. В соответствии с программой данной компании максимальная выплата составляет до 500 000 рублей. Так же, как и у «Яндекс.Такси», тарифы на поездки не выросли.



В настоящий момент закон о страховании людей, пользующихся общественным транспортом, не распространяется на компании, предоставляющие услуги такси. Все транспортные средства таксомоторных компаний имеют страховые полисы ОСАГО. По нему страховая сумма может составлять до 500 000 рублей. Данная сумма делится на всех пассажиров. И компании, предоставляющие услуги такси, понимают, что хорошая страховая гарантия необходима для привлечения клиентов. Она является хорошим конкурентным преимуществом, а возможности снижать тарифы у компаний нет. Они и так часто не покрывают затраты. Компания «Яндекс.Такси» начала страховать своих клиентов и водителейС 5 октября 2017 года в тестовом режиме начала работать программа страхования жизни и здоровья клиентов «Яндекс.Такси» и водителя. В настоящий момент данная программа действует в 11 российских регионах. Среди них Краснодарский Край, Татарстан, Самарская, Калининградская области. Компания планирует, что к началу 2019 года программа страхования охватит все регионы страны, где можно заказать такси через данный сервис.В случае наступления страхового случая, каждый из пассажиров и водитель получит сумму в зависимости от тяжести повреждений. Как сообщает источник , максимальная компенсация на каждого человека составляет 2 млн. рублей. При этом, руководство «Яндекс.Такси» уверили, что это никак не отразится на стоимости тарифов. Все затраты на данную программу компания берет на себя.В том случае, если произойдет страховой случай, пострадавшие должны обратиться в «Яндекс.Такси». Специалисты службы поддержки дадут информацию, в какой компании была застрахована перевозка, и проинструктируют на счет дальнейших действий. В компании также гарантируют, что получить страховую выплату будет намного проще, чем в ситуации с ОСАГО.Аналогичный пилотный проект в сентябре запустила и компания Uber. В соответствии с программой данной компании максимальная выплата составляет до 500 000 рублей. Так же, как и у «Яндекс.Такси», тарифы на поездки не выросли.В настоящий момент закон о страховании людей, пользующихся общественным транспортом, не распространяется на компании, предоставляющие услуги такси. Все транспортные средства таксомоторных компаний имеют страховые полисы ОСАГО. По нему страховая сумма может составлять до 500 000 рублей. Данная сумма делится на всех пассажиров. И компании, предоставляющие услуги такси, понимают, что хорошая страховая гарантия необходима для привлечения клиентов. Она является хорошим конкурентным преимуществом, а возможности снижать тарифы у компаний нет. Они и так часто не покрывают затраты.



