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Объездная Гатчины была открыта на год раньше запланированного срока
21-10-2017
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Объездная Гатчины была открыта на год раньше запланированного срока
Открытия 12-киллометрового участка, который позволить объезжать Гатчину, ожидали многие водители. Данная дорога соединяет Санкт-Петербург с Псковом, Невелем, Республикой Беларусь. Трасса всегда отличается загруженностью, поэтому там собираются огромные пробки. И 19 октября Президент России открыл движение. Министерство транспорта РФ регулярно докладывало Владимиру Путину о ходе строительства. На торжественное открытие 12-киллометрового участка трассы приехал губернатор северной столицы, губернатор области и помощник Президента.
Проект по реконструкции и строительству дороги Р-23, соединяющую северную столицу с границей Республики Беларусь, входит в программу по развитию транспортной сети страны. Он нацелен на улучшение транспортной системы России и необходим для повышения транспортного потенциала. И после открытия нового участка дороги, транспортные компании, доставляющие товары различных магазинов, смогут быстрее приезжать к клиентам.
Реконструировать дорогу Р-23 начали в 2014 году. Реализация проекта поделена на 2 части. На первом этапе велись работы по строительству трассы, которая позволит выезжать из Санкт-Петербурга, обходя населенные пункты на участке от объездной Гатчины до деревни Дони. На втором этапе будет проведена реконструкция 14-километрового участка от объезда Гатчины до Больших Колпанов. Дорога на данном участке будет расширена. В каждом направлении будет создано по 3 полосы.
На первом этапе проекта были построены четыре путепровода. Среди них три транспортные развязки. Встречные полосы на дороге разделены барьером для повышения безопасности движения.
В тот же день, также раньше запланированного срока, состоялось открытие еще одной новой дороги в Ленинградской области. Это участок трассы А-121 от п. Сосново до п. Варшко. Данная дорога имеет по две полосы в каждом направлении. Движение автомобилей по данному участку разрешено на скорости до 120 км/час.
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