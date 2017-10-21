Объездная Гатчины была открыта на год раньше запланированного срока



Открытия 12-киллометрового участка, который позволить объезжать Гатчину, ожидали многие водители. Данная дорога соединяет Санкт-Петербург с Псковом, Невелем, Республикой Беларусь. Трасса всегда отличается загруженностью, поэтому там собираются огромные пробки. И 19 октября Президент России открыл движение. Министерство транспорта РФ регулярно докладывало Владимиру Путину о ходе строительства. На торжественное открытие 12-киллометрового участка трассы приехал губернатор северной столицы, губернатор области и помощник Президента.



Проект по реконструкции и строительству дороги Р-23, соединяющую северную столицу с границей Республики Беларусь, входит в программу по развитию транспортной сети страны. Он нацелен на улучшение транспортной системы России и необходим для повышения транспортного потенциала. И после открытия нового участка дороги, транспортные компании, доставляющие товары различных магазинов, смогут быстрее приезжать к клиентам.



Реконструировать дорогу Р-23 начали в 2014 году. Реализация проекта поделена на 2 части. На первом этапе велись работы по строительству трассы, которая позволит выезжать из Санкт-Петербурга, обходя населенные пункты на участке от объездной Гатчины до деревни Дони. На втором этапе будет проведена реконструкция 14-километрового участка от объезда Гатчины до Больших Колпанов. Дорога на данном участке будет расширена. В каждом направлении будет создано по 3 полосы.



На первом этапе проекта были построены четыре путепровода. Среди них три транспортные развязки. Встречные полосы на дороге разделены барьером для повышения безопасности движения.



В тот же день, также раньше запланированного срока, состоялось открытие еще одной новой дороги в Ленинградской области. Это участок трассы А-121 от п. Сосново до п. Варшко. Данная дорога имеет по две полосы в каждом направлении. Движение автомобилей по данному участку разрешено на скорости до 120 км/час.



Если нужны автомобильные запчасти высокого качества, проверенным поставщиком является компания Объездная Гатчины была открыта на год раньше запланированного срокаОткрытия 12-киллометрового участка, который позволить объезжать Гатчину, ожидали многие водители. Данная дорога соединяет Санкт-Петербург с Псковом, Невелем, Республикой Беларусь. Трасса всегда отличается загруженностью, поэтому там собираются огромные пробки. И 19 октября Президент России открыл движение. Министерство транспорта РФ регулярно докладывало Владимиру Путину о ходе строительства. На торжественное открытие 12-киллометрового участка трассы приехал губернатор северной столицы, губернатор области и помощник Президента.Проект по реконструкции и строительству дороги Р-23, соединяющую северную столицу с границей Республики Беларусь, входит в программу по развитию транспортной сети страны. Он нацелен на улучшение транспортной системы России и необходим для повышения транспортного потенциала. И после открытия нового участка дороги, транспортные компании, доставляющие товары различных магазинов, смогут быстрее приезжать к клиентам.Реконструировать дорогу Р-23 начали в 2014 году. Реализация проекта поделена на 2 части. На первом этапе велись работы по строительству трассы, которая позволит выезжать из Санкт-Петербурга, обходя населенные пункты на участке от объездной Гатчины до деревни Дони. На втором этапе будет проведена реконструкция 14-километрового участка от объезда Гатчины до Больших Колпанов. Дорога на данном участке будет расширена. В каждом направлении будет создано по 3 полосы.На первом этапе проекта были построены четыре путепровода. Среди них три транспортные развязки. Встречные полосы на дороге разделены барьером для повышения безопасности движения.В тот же день, также раньше запланированного срока, состоялось открытие еще одной новой дороги в Ленинградской области. Это участок трассы А-121 от п. Сосново до п. Варшко. Данная дорога имеет по две полосы в каждом направлении. Движение автомобилей по данному участку разрешено на скорости до 120 км/час.Если нужны автомобильные запчасти высокого качества, проверенным поставщиком является компания https://ZMParts.ru . Сжатые сроки поставки, минимальные наценки, удобный поиск запчастей по артикулу. Есть возможность написать через онлайн-чат менеджеру для консультации. Доставка возможна как по Москве и Области, так и с помощью транспортных компаний по всей России. Самовывоз из офиса на Коровинском шоссе.



