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В Москве вместо обычных автобусов будут использоваться электробусы
23-10-2017
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В Москве вместо обычных автобусов будут использоваться электробусы
На протяжении 1,5 лет на московских дорогах велись испытания электробусов, выпущенных производителями из Китая, России, Республики Беларусь и Финляндии. В сумме все тестируемых транспортные средства проехали около 13,5 тысячи километров, а их услугами воспользовались около 25 тысяч человек.
В соответствии с проектом по переходу на электрический общественный транспорт, в российской столице до 2022 года должны использоваться до 1,5 тысяч электробусов. Каждый год Москва будет покупать 300 экологичных транспортных средств. Закупка обычных автобусов будет полностью прекращена в 2021 году. Вполне возможно, что после перехода на общественный транспорт, работающий от электричества, будет поднят вопрос об использовании в городе экологичных коммунальных машин. Тогда вывоз мусора в ЦАО также будет осуществляться на электро автомобилях.
Подзаряжаться новые электробусы будут на конечных остановках маршрутов. На полной зарядке транспортные средства могут проезжать более 40 километров. Максимальная скорость автобусов составляет 70 километров в час. Производители электробусов будут также поставлять зарядные устройства.
Все электробусы, которые появятся на дорогах Москвы, могут возить пассажиров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Они оснащены климат-контролем и камерами наблюдения. Для удобства пассажиров присутствует сеть Wi-Fi и USB-разъемы, с помощью которых пассажиры в пути смогут заряжать свои гаджеты. Для зарядки аккумуляторов электробусов будет использоваться мощность от метрополитена.
В Москве все больше людей пересаживаются с личных автомобилей на общественный транспорт. В настоящее время, в час пик, более 70% москвичей используют наземный и подземный общественный транспорт. В 2010 году этот показатель составил 63%. Такие изменения привели к тому, что власти столицы начали модернизировать сферу общественного транспорта. И появление электробусов, это лишь один из многих приятных сюрпризов для населения.
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