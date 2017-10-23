В Москве вместо обычных автобусов будут использоваться электробусы



На протяжении 1,5 лет на московских дорогах велись испытания электробусов, выпущенных производителями из Китая, России, Республики Беларусь и Финляндии. В сумме все тестируемых транспортные средства проехали около 13,5 тысячи километров, а их услугами воспользовались около 25 тысяч человек.



В соответствии с проектом по переходу на электрический общественный транспорт, в российской столице до 2022 года должны использоваться до 1,5 тысяч электробусов. Каждый год Москва будет покупать 300 экологичных транспортных средств. Закупка обычных автобусов будет полностью прекращена в 2021 году. Вполне возможно, что после перехода на общественный транспорт, работающий от электричества, будет поднят вопрос об использовании в городе экологичных коммунальных машин. Тогда



Подзаряжаться новые электробусы будут на конечных остановках маршрутов. На полной зарядке транспортные средства могут проезжать более 40 километров. Максимальная скорость автобусов составляет 70 километров в час. Производители электробусов будут также поставлять зарядные устройства.



Все электробусы, которые появятся на дорогах Москвы, могут возить пассажиров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Они оснащены климат-контролем и камерами наблюдения. Для удобства пассажиров присутствует сеть Wi-Fi и USB-разъемы, с помощью которых пассажиры в пути смогут заряжать свои гаджеты. Для зарядки аккумуляторов электробусов будет использоваться мощность от метрополитена.



В Москве все больше людей пересаживаются с личных автомобилей на общественный транспорт. В настоящее время, в час пик, более 70% москвичей используют наземный и подземный общественный транспорт. В 2010 году этот показатель составил 63%. Такие изменения привели к тому, что власти столицы начали модернизировать сферу общественного транспорта. И появление электробусов, это лишь один из многих приятных сюрпризов для населения. В Москве вместо обычных автобусов будут использоваться электробусыНа протяжении 1,5 лет на московских дорогах велись испытания электробусов, выпущенных производителями из Китая, России, Республики Беларусь и Финляндии. В сумме все тестируемых транспортные средства проехали около 13,5 тысячи километров, а их услугами воспользовались около 25 тысяч человек.В соответствии с проектом по переходу на электрический общественный транспорт, в российской столице до 2022 года должны использоваться до 1,5 тысяч электробусов. Каждый год Москва будет покупать 300 экологичных транспортных средств. Закупка обычных автобусов будет полностью прекращена в 2021 году. Вполне возможно, что после перехода на общественный транспорт, работающий от электричества, будет поднят вопрос об использовании в городе экологичных коммунальных машин. Тогда вывоз мусора в ЦАО также будет осуществляться на электро автомобилях.Подзаряжаться новые электробусы будут на конечных остановках маршрутов. На полной зарядке транспортные средства могут проезжать более 40 километров. Максимальная скорость автобусов составляет 70 километров в час. Производители электробусов будут также поставлять зарядные устройства.Все электробусы, которые появятся на дорогах Москвы, могут возить пассажиров при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Они оснащены климат-контролем и камерами наблюдения. Для удобства пассажиров присутствует сеть Wi-Fi и USB-разъемы, с помощью которых пассажиры в пути смогут заряжать свои гаджеты. Для зарядки аккумуляторов электробусов будет использоваться мощность от метрополитена.В Москве все больше людей пересаживаются с личных автомобилей на общественный транспорт. В настоящее время, в час пик, более 70% москвичей используют наземный и подземный общественный транспорт. В 2010 году этот показатель составил 63%. Такие изменения привели к тому, что власти столицы начали модернизировать сферу общественного транспорта. И появление электробусов, это лишь один из многих приятных сюрпризов для населения.



