Автомобильные грузоперевозки на фурах и их особенности

Производственные, строительные и торговые предприятия часто нуждаются в услугах компаний, осуществляющих транспортировку грузов. Для этого используются фуры, способные перевезти 20 тонн (и более). Автотранспорт оптимально подходит для оперативного перемещения сырья или товаров на дальние расстояния. Для автомобильных грузоперевозок используются машины, оснащенные разными полуприцепами: тенты, рефрижераторы, цистерны и т. д. Выбор всегда зависит от типа груза, который предполагается перевозить. Если вы обратитесь в транспортное предприятие «Ист Лайнс», менеджеры подберут авто с нужным полуприцепом, автопарк компании достаточно разнообразен.





Разные грузы – разные фуры

Тентованные фуры. Являются универсальными, подходят для перевозки грузов на палетах, в мешках и коробках. После снятия тента могут использоваться для перемещения негабарита.

Изотермические фуры. Оснащаются полуприцепами с термоизоляционными стенками, в кузове поддерживается определенная температура.

Рефрижераторы. Грузовые авто, оборудованные холодильниками. Применяются для перевозки товаров и продуктов, нуждающихся в особых условиях.

Автосцепки. Это – фуры с кузовом и полуприцепом (они могут быть разными) на одной раме. Идеальны для транспортировки грузов большого объема.

Чаще всего для грузовых перевозок заказывают тентованные фуры, они подходят практически для всех товаров (кроме скоропортящихся). При необходимости перевезти большой объем продукции или сырья, разумнее арендовать автопоезд, это более выгодно. Рефрижераторы и изотермические фуры – отличное решение для перемещения товаров или продуктов, нуждающихся в определенной температуре.

Преимущества перевозок на многотоннажных авто

Заказывая многотонные фуры для перевозки крупногабаритных грузов, вы можете рассчитывать на оперативную доставку в нужную точку. Перевозка будет надежной и безопасной, все полуприцепы пломбируются, а перемещение машины всегда можно отследить.

Конструкция современных грузовых авто предусматривает защиту груза от любых внешних негативных воздействий: солнечные лучи, осадки, перепады температур и т. д. Важно лишь правильно подобрать вид полуприцепа (тент, холодильник, «термос»).

Все фуры оснащаются специальным оборудованием, позволяющим фиксировать перевозимый груз. В зависимости от его типа, могут применяться ремни, упоры, стяжки, специальные крепления и т. д. Это гарантирует безопасную транспортировку.