К 1 ноября 2017 года компания «Воздушные ворота Северной Столицы» должна изменить правила парковки у аэропорта Пулково



С 1 июня компания, занимающаяся управлением аэропорта в Санкт-Петербурге, изменила правила парковки. Вместо 15 минут бесплатного интервала для посадки/высадки людей, которые отводились до этого, временной интервал составил 10 минут. Если водитель не укладывается в данное время, он должен заплатить штраф в размере 1000 рублей.



После указанных изменений в УФАС начали поступать жалобы от граждан и органов. Они указывают, что из-за сильных пробок уложиться в бесплатный интервал практически невозможно. Созданная в аэропорту инфраструктура не позволяет за 10 минут подъехать к зданию аэропорта, загрузить/выгрузить багаж и пассажиров, и уехать за терминал. В аэропорту не хватает полос для движения и недостаточно пропускных пунктов. Там не созданы карманы, в которых можно остановиться около зоны прибытия. В результате, пока один водитель выгружает/загружает пассажиров в зоне прибытия, машины сзади должны ждать, так как приходится парковать автомобиль прямо на проезжей части и преграждать путь.



Существует проблема с отсутствием карманов и у самих пропускных пунктов. Если водитель не уложился в отведенные 10 минут, ему оформляют штраф и производится оплата прямо на месте проезда через терминал. Никаких карманов, чтобы отъехать и освободить путь, не создано. В результате за «нарушителем» выстраивается очередь, и все остальные автомобили также не укладываются во временной интервал, так как возможности объехать стоящую машину нет. И им также приходится платить штраф.



В результате получается, что стоимость заезда в аэропорт для посадки и высадки пассажиров составляет 1000 рублей. Те люди, кто имеет возможность поехать на своей машине, оставляют ее на отдаленных парковках, подобных



УФАС выявил в данной ситуации нарушение антимонопольного законодательства. Управление вынесло управляющей компании предупреждение, в соответствии с которым в срок до 1 ноября правила парковки на территории аэропорта Пулково должны быть изменены. Интервал бесплатной парковки должен вновь стать 15 минут, а штраф в случае превышения данного времени должен составить 700 рублей. Именно такие правила действуют во всех аэропортах Москвы. К 1 ноября 2017 года компания «Воздушные ворота Северной Столицы» должна изменить правила парковки у аэропорта ПулковоС 1 июня компания, занимающаяся управлением аэропорта в Санкт-Петербурге, изменила правила парковки. Вместо 15 минут бесплатного интервала для посадки/высадки людей, которые отводились до этого, временной интервал составил 10 минут. Если водитель не укладывается в данное время, он должен заплатить штраф в размере 1000 рублей.После указанных изменений в УФАС начали поступать жалобы от граждан и органов. Они указывают, что из-за сильных пробок уложиться в бесплатный интервал практически невозможно. Созданная в аэропорту инфраструктура не позволяет за 10 минут подъехать к зданию аэропорта, загрузить/выгрузить багаж и пассажиров, и уехать за терминал. В аэропорту не хватает полос для движения и недостаточно пропускных пунктов. Там не созданы карманы, в которых можно остановиться около зоны прибытия. В результате, пока один водитель выгружает/загружает пассажиров в зоне прибытия, машины сзади должны ждать, так как приходится парковать автомобиль прямо на проезжей части и преграждать путь.Существует проблема с отсутствием карманов и у самих пропускных пунктов. Если водитель не уложился в отведенные 10 минут, ему оформляют штраф и производится оплата прямо на месте проезда через терминал. Никаких карманов, чтобы отъехать и освободить путь, не создано. В результате за «нарушителем» выстраивается очередь, и все остальные автомобили также не укладываются во временной интервал, так как возможности объехать стоящую машину нет. И им также приходится платить штраф.В результате получается, что стоимость заезда в аэропорт для посадки и высадки пассажиров составляет 1000 рублей. Те люди, кто имеет возможность поехать на своей машине, оставляют ее на отдаленных парковках, подобных http://aero-parking.ru/ построенных вокруг Московского Домодедово. Те, кто могут дойти пешком до пропускного пункта, делают это.УФАС выявил в данной ситуации нарушение антимонопольного законодательства. Управление вынесло управляющей компании предупреждение, в соответствии с которым в срок до 1 ноября правила парковки на территории аэропорта Пулково должны быть изменены. Интервал бесплатной парковки должен вновь стать 15 минут, а штраф в случае превышения данного времени должен составить 700 рублей. Именно такие правила действуют во всех аэропортах Москвы.



