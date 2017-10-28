В Москве запустили люксовый каршеринг



Каршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля. Данная услуга в большинстве компаний тарифицируется поминутно. В России работает несколько организаций, которые предоставляют каршеринг. Но в большинстве случаев, клиентам в аренду предлагаются недорогие транспортные средства. Но в Москве теперь можно взять машину премиум-класса. Автопарк столичного каршеринга пополнился автомобилями Audi и Mercedes-Benz.



На дороги Москвы вышли сразу 100 автомобилей премиум-класса. А до конца 2017 года добавится еще 100 машин. Таким образом, автопарк люксового каршеринга будет состоять из 200 автомобилей. Для начала этого будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос на машины данного класса. Жители и гости столицы смогут без проблем заказать премиум



Как считают эксперты в данной области, пополнение автопарка каршеринга автомобилями премиум-класса позволит привлечь новых клиентов. То есть охватить ту аудиторию, которая раньше данной услугой не пользовалась, так как машины эконом-класса им не подходили.



Премиум-автомобили поступили в компании "Белка", «Делимобиль», YouDrive, Car5 и Anytime. В «Делимобиль», в тестовом режиме, были запущены Audi TT. Данный автомобиль предлагается только избранным клиентам в рамках программы лояльности. В ближайшее время в компании появятся премиум-модели, которые будут доступны для массовой аренды. В настоящий момент руководство компании ведет переговоры с авто концернами.



В автопарке компании YouDrive присутствует уже 15 машин марки Mercedes-Benz. Их могут заказать клиенты, имеющие высокий рейтинг. В текущем году планируется расширение автопарка еще на 100 премиальных автомобилей от другого производителя. В компании Car5 дорогие машины пока не предлагаются клиентам, но расширение автопарка планируется в самое ближайшее время. Сейчас переговоры с партнерами находятся на завершающем этапе. В Anytime пока предлагается только один премиум автомобиль марки BMW. В Москве запустили люксовый каршерингКаршеринг – это краткосрочная аренда автомобиля. Данная услуга в большинстве компаний тарифицируется поминутно. В России работает несколько организаций, которые предоставляют каршеринг. Но в большинстве случаев, клиентам в аренду предлагаются недорогие транспортные средства. Но в Москве теперь можно взять машину премиум-класса. Автопарк столичного каршеринга пополнился автомобилями Audi и Mercedes-Benz.На дороги Москвы вышли сразу 100 автомобилей премиум-класса. А до конца 2017 года добавится еще 100 машин. Таким образом, автопарк люксового каршеринга будет состоять из 200 автомобилей. Для начала этого будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос на машины данного класса. Жители и гости столицы смогут без проблем заказать премиум каршеринг Домодедово , и с комфортом доехать до аэропорта.Как считают эксперты в данной области, пополнение автопарка каршеринга автомобилями премиум-класса позволит привлечь новых клиентов. То есть охватить ту аудиторию, которая раньше данной услугой не пользовалась, так как машины эконом-класса им не подходили.Премиум-автомобили поступили в компании "Белка", «Делимобиль», YouDrive, Car5 и Anytime. В «Делимобиль», в тестовом режиме, были запущены Audi TT. Данный автомобиль предлагается только избранным клиентам в рамках программы лояльности. В ближайшее время в компании появятся премиум-модели, которые будут доступны для массовой аренды. В настоящий момент руководство компании ведет переговоры с авто концернами.В автопарке компании YouDrive присутствует уже 15 машин марки Mercedes-Benz. Их могут заказать клиенты, имеющие высокий рейтинг. В текущем году планируется расширение автопарка еще на 100 премиальных автомобилей от другого производителя. В компании Car5 дорогие машины пока не предлагаются клиентам, но расширение автопарка планируется в самое ближайшее время. Сейчас переговоры с партнерами находятся на завершающем этапе. В Anytime пока предлагается только один премиум автомобиль марки BMW.



