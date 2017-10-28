Как может обмануть инструктор в автошколе



Многие автоинструкторы пытаются заработать, и от дополнительной прибыли они не откажутся, причем сегодня таких немало. Они могут увеличить цену за урок или попросту назначить дополнительные занятия, которые в принципе не нужны. Не думая о вероятности мошенничества, сверх оплаты обучения можно заплатить крупную сумму, и она станет тратой, которой можно было бы избежать, зная о некоторых способах обмана.



Как уже упоминалось выше, увеличение стоимости уроков и назначение дополнительных занятий сейчас не редкость. Дело здесь не в отсутствии способностей ученика к обучению и пониманию, а в банальной жажде наживы. Может подорожать бензин, или потребуется отточить навыки – причин множество, и все это приводит к одному. Недобросовестные инструкторы неплохо зарабатывают на обучении каждого ученика, ведь обнаружить те или иные ошибки и недочеты в паре ученик – учитель может только он. Явным признаком мошенничества является постоянное недовольство автоинструктора, как будто ученик абсолютно бездарен. Выходом из сложившейся ситуации является замена «гуру» на более честного. Не следует верить его утверждениям о собственной необучаемости и о том, что на сдачу экзамена без полугодичного обучения рассчитывать нельзя. В этом случае стоит найти более компетентного специалиста.



При выборе автошколы необходимо обращать внимание на отзывы о ней. Слишком много положительных отзывов могут вызвать подозрение, однако и отрицательные комментарии не говорят об успешности учебного заведения. Зачастую отзывы могут быть и ложными, оставленными желающими подзаработать.



Каждый сотрудник автошколы так или иначе разбирается в психологии, поскольку работает с клиентами-учениками. Он должен уметь подстроиться под ученика и найти к нему правильный подход. Тем не менее множество инструкторов просто манипулирует подопечными, стараясь выжать из них как можно больше денег, и даже при наличии небольшого опыта вождения учитель убедит ученика в том, что последний не знает азов или делает что-то неправильно. В своих навыках нужно быть уверенным, а также трезво оценивать их. Дополнительные уроки – это бутерброд с икрой для инструктора, который, возможно, зарабатывает на этом лишнюю премию. Необходимо дать понять, что вы не собираетесь платить лишнее, а также, опять же, срочно заменить специалиста.



Существует множество способов обмана автошколами своих учеников, так что при обучении необходимо сохранять бдительность. Как может обмануть инструктор в автошколеМногие автоинструкторы пытаются заработать, и от дополнительной прибыли они не откажутся, причем сегодня таких немало. Они могут увеличить цену за урок или попросту назначить дополнительные занятия, которые в принципе не нужны. Не думая о вероятности мошенничества, сверх оплаты обучения можно заплатить крупную сумму, и она станет тратой, которой можно было бы избежать, зная о некоторых способах обмана.Как уже упоминалось выше, увеличение стоимости уроков и назначение дополнительных занятий сейчас не редкость. Дело здесь не в отсутствии способностей ученика к обучению и пониманию, а в банальной жажде наживы. Может подорожать бензин, или потребуется отточить навыки – причин множество, и все это приводит к одному. Недобросовестные инструкторы неплохо зарабатывают на обучении каждого ученика, ведь обнаружить те или иные ошибки и недочеты в паре ученик – учитель может только он. Явным признаком мошенничества является постоянное недовольство автоинструктора, как будто ученик абсолютно бездарен. Выходом из сложившейся ситуации является замена «гуру» на более честного. Не следует верить его утверждениям о собственной необучаемости и о том, что на сдачу экзамена без полугодичного обучения рассчитывать нельзя. В этом случае стоит найти более компетентного специалиста.При выборе автошколы необходимо обращать внимание на отзывы о ней. Слишком много положительных отзывов могут вызвать подозрение, однако и отрицательные комментарии не говорят об успешности учебного заведения. Зачастую отзывы могут быть и ложными, оставленными желающими подзаработать. Автошкола онлайн – реальные отзывы учеников , проходивших обучение.Каждый сотрудник автошколы так или иначе разбирается в психологии, поскольку работает с клиентами-учениками. Он должен уметь подстроиться под ученика и найти к нему правильный подход. Тем не менее множество инструкторов просто манипулирует подопечными, стараясь выжать из них как можно больше денег, и даже при наличии небольшого опыта вождения учитель убедит ученика в том, что последний не знает азов или делает что-то неправильно. В своих навыках нужно быть уверенным, а также трезво оценивать их. Дополнительные уроки – это бутерброд с икрой для инструктора, который, возможно, зарабатывает на этом лишнюю премию. Необходимо дать понять, что вы не собираетесь платить лишнее, а также, опять же, срочно заменить специалиста.Существует множество способов обмана автошколами своих учеников, так что при обучении необходимо сохранять бдительность.



