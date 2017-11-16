Малотоннажник УАЗ Профи поступил в продажу



В начале осени на выставке Comtrans-2017 УАЗ анонсировал новый грузовик УАЗ Профи, который, по мнению производителя, станет основным конкурентом ГАЗели Бизнес. Малотоннажник, оснащенный двигателем 2,7 литров и пятиступенчатой коробкой передач, вначале будет доступен только в варианте с задним приводом. Полноприводная модель выйдет немного позже.



На данный момент автопроизводитель предлагает новый автомобиль в двух комплектациях – «Стандарт» и «Комфорт». Стоимость версии «Стандарт» составит 749 тыс. рублей, варианта «Комфорт» - 799 тыс. рублей. В недалеком будущем планируется оснастить УАЗ двухрядной кабиной, которая повысит стоимость модели в любой комплектации на 50 тыс. рублей. В планы автопроизводителя также входит создание гибридного грузовика с автоматической коробкой передач, после чего специалисты займутся разработкой электромобиля. Вариант с автоматической коробкой передач планируется поставить на рынок после поступления в продажу аналогичной ГАЗели.



В настоящий момент такую опцию, как полный привод, можно заказать исключительно для модели в базовой комплектации, ее стоимость составляет 37 тыс. рублей. При наличии двухрядной кабины полный привод устанавливается на любую комплектацию нового грузовика. Помимо данной опции, можно выбрать газобаллонное оборудование, платформу, зимний пакет и другое оснащение.



Среди преимуществ УАЗа Профи по сравнению с ГАЗелью Бизнес специалисты выделяют более продуманный салон при той же его площади, компактность (размеры Профи с платформой составляют 3200 мм в длину и 1900 мм в ширину), четырехлетнюю (или до 200 км пробега) гарантию, односкатную заднюю колею. Параметры грузоподъемности обоих автомобилей одинаковы.



Интересно, что ранее автомобильный завод УАЗ заключил соглашение с компанией «Лавка», предоставляющее потребителям возможность приобрести УАЗ Профи за криптовалюту BioCoin. Сегодня клиенты компании получают ее в качестве бонусов за покупки, однако в этом месяце «Лавка» планирует вывести биокоины на биржу (ICO). После того, как криптовалюта появится в продаже, УАЗ можно будет купить за биокоины.



Любая техника требует своевременного ухода и ремонта, в связи с чем множество компаний предоставляет услуги по техническом обслуживанию автомобилей. Малотоннажник УАЗ Профи поступил в продажуВ начале осени на выставке Comtrans-2017 УАЗ анонсировал новый грузовик УАЗ Профи, который, по мнению производителя, станет основным конкурентом ГАЗели Бизнес. Малотоннажник, оснащенный двигателем 2,7 литров и пятиступенчатой коробкой передач, вначале будет доступен только в варианте с задним приводом. Полноприводная модель выйдет немного позже.На данный момент автопроизводитель предлагает новый автомобиль в двух комплектациях – «Стандарт» и «Комфорт». Стоимость версии «Стандарт» составит 749 тыс. рублей, варианта «Комфорт» - 799 тыс. рублей. В недалеком будущем планируется оснастить УАЗ двухрядной кабиной, которая повысит стоимость модели в любой комплектации на 50 тыс. рублей. В планы автопроизводителя также входит создание гибридного грузовика с автоматической коробкой передач, после чего специалисты займутся разработкой электромобиля. Вариант с автоматической коробкой передач планируется поставить на рынок после поступления в продажу аналогичной ГАЗели.В настоящий момент такую опцию, как полный привод, можно заказать исключительно для модели в базовой комплектации, ее стоимость составляет 37 тыс. рублей. При наличии двухрядной кабины полный привод устанавливается на любую комплектацию нового грузовика. Помимо данной опции, можно выбрать газобаллонное оборудование, платформу, зимний пакет и другое оснащение.Среди преимуществ УАЗа Профи по сравнению с ГАЗелью Бизнес специалисты выделяют более продуманный салон при той же его площади, компактность (размеры Профи с платформой составляют 3200 мм в длину и 1900 мм в ширину), четырехлетнюю (или до 200 км пробега) гарантию, односкатную заднюю колею. Параметры грузоподъемности обоих автомобилей одинаковы.Интересно, что ранее автомобильный завод УАЗ заключил соглашение с компанией «Лавка», предоставляющее потребителям возможность приобрести УАЗ Профи за криптовалюту BioCoin. Сегодня клиенты компании получают ее в качестве бонусов за покупки, однако в этом месяце «Лавка» планирует вывести биокоины на биржу (ICO). После того, как криптовалюта появится в продаже, УАЗ можно будет купить за биокоины.Любая техника требует своевременного ухода и ремонта, в связи с чем множество компаний предоставляет услуги по техническом обслуживанию автомобилей. Грузовой сервис дает возможность поддерживать технику в рабочем состоянии и снижает вероятность возникновения поломок. Экономить на сервисе нельзя, поскольку некачественный ремонт может стать причиной серьезных неполадок в дальнейшем.



