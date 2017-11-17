|
Арабы создали новый суперкар мощностью 5 000 л.с.
17-11-2017
Версия для печати
Арабы создали новый суперкар мощностью 5 000 л.с.
На автомобильном шоу Dubai motor show, проходившем в 2013 году в Арабских Эмиратах, компания Devel представила свой новый суперкар, являющийся прототипом спорткара Devel Sixteen. Планировалось, что автомобиль получит двигатель мощностью 5 000 л.с. Суперкар привлек внимание журналистов и общественности, но в то, что Devel Sixteen выйдет в серийное производство, не верил никто.
Иногда возникают ситуации, когда автомобиль просто необходим, а использовать свое авто нет возможности. Такие обстоятельства как, к примеру, ремонт собственного автомобиля или командировка заставляют брать авто в аренду. Прокат автомобилей http://imavto.ru осуществляется по доступным ценам, а оформление бумаг занимает несколько минут.
Devel успешно реализовала свои планы, выделив денежные средства на выполнение проекта партнерами, основным из которых является итальянская фирма Manifattura Automobili Torino. Этот автопроизводитель известен совместной работой с такими компаниями, как Apollo (Германия) и Scuderia Cameron Glickenhaus (США). Производство суперкара, как и его собратьев Apollo Arrow и SCG003, будет располагаться в Турине. Итальянцы займутся как производством запчастей, так и сборкой.
На автомобиль установят двигатель объемом 12,3 литра мощностью 5 000 л.с. Разработкой двигателя занималась американская компания Steve Morris Engine. По мнению специалистов, этот двигатель будет мощнейшим мотором в мире, который используется для серийных авто. Тестирование мощности двигателя проводилось на динамометре с использованием гоночного топлива. Показатели динамометра были максимальными для этого двигателя, точные параметры мощности варьируются от 4 000 до 5 000 л.с.
Создание блока цилиндров обошлось автопроизводителю в 13 500 долларов, на разработку всего двигателя компании потребовалось полтора года. Работа мотора достаточно тихая, и настройка нового двигателя отличается от агрессивной настройки болидов Формулы 1. Тем не менее новый суперкар разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды, показатель максимальной скорости превышает 500 км/ч. На общие дороги новый Devel Sixteen не допустят.
В настоящее время компания Devel занимается разработкой более упрощенного варианта автомобиля, оснащенного двигателем в 3 000 л.с. Будущее этой модели также остается в границах гоночного трека. В дальнейшем Devel планирует выпустить модель мощностью 2 000 л.с.
По словам представителей Devel, новый суперкар полностью готов к производству. Его ценник будет очень высок, и найдутся потенциальные покупатели, однако вряд ли большинство из них отважится управлять этим авто: мощность двигателя в два раза больше мощности некоторых истребителей Второй мировой войны.
Все Новости
|
|
НОВОСТИ
К 1 ноября 2017 года компания «Воздушные ворота Северной Столицы» должна изменить правила парковки у аэропорта Пулково