Арабы создали новый суперкар мощностью 5 000 л.с.



На автомобильном шоу Dubai motor show, проходившем в 2013 году в Арабских Эмиратах, компания Devel представила свой новый суперкар, являющийся прототипом спорткара Devel Sixteen. Планировалось, что автомобиль получит двигатель мощностью 5 000 л.с. Суперкар привлек внимание журналистов и общественности, но в то, что Devel Sixteen выйдет в серийное производство, не верил никто.



Иногда возникают ситуации, когда автомобиль просто необходим, а использовать свое авто нет возможности. Такие обстоятельства как, к примеру, ремонт собственного автомобиля или командировка заставляют брать авто в аренду. Прокат автомобилей



Devel успешно реализовала свои планы, выделив денежные средства на выполнение проекта партнерами, основным из которых является итальянская фирма Manifattura Automobili Torino. Этот автопроизводитель известен совместной работой с такими компаниями, как Apollo (Германия) и Scuderia Cameron Glickenhaus (США). Производство суперкара, как и его собратьев Apollo Arrow и SCG003, будет располагаться в Турине. Итальянцы займутся как производством запчастей, так и сборкой.



На автомобиль установят двигатель объемом 12,3 литра мощностью 5 000 л.с. Разработкой двигателя занималась американская компания Steve Morris Engine. По мнению специалистов, этот двигатель будет мощнейшим мотором в мире, который используется для серийных авто. Тестирование мощности двигателя проводилось на динамометре с использованием гоночного топлива. Показатели динамометра были максимальными для этого двигателя, точные параметры мощности варьируются от 4 000 до 5 000 л.с.



Создание блока цилиндров обошлось автопроизводителю в 13 500 долларов, на разработку всего двигателя компании потребовалось полтора года. Работа мотора достаточно тихая, и настройка нового двигателя отличается от агрессивной настройки болидов Формулы 1. Тем не менее новый суперкар разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды, показатель максимальной скорости превышает 500 км/ч. На общие дороги новый Devel Sixteen не допустят.



В настоящее время компания Devel занимается разработкой более упрощенного варианта автомобиля, оснащенного двигателем в 3 000 л.с. Будущее этой модели также остается в границах гоночного трека. В дальнейшем Devel планирует выпустить модель мощностью 2 000 л.с.



По словам представителей Devel, новый суперкар полностью готов к производству. Его ценник будет очень высок, и найдутся потенциальные покупатели, однако вряд ли большинство из них отважится управлять этим авто: мощность двигателя в два раза больше мощности некоторых истребителей Второй мировой войны. Арабы создали новый суперкар мощностью 5 000 л.с.На автомобильном шоу Dubai motor show, проходившем в 2013 году в Арабских Эмиратах, компания Devel представила свой новый суперкар, являющийся прототипом спорткара Devel Sixteen. Планировалось, что автомобиль получит двигатель мощностью 5 000 л.с. Суперкар привлек внимание журналистов и общественности, но в то, что Devel Sixteen выйдет в серийное производство, не верил никто.Иногда возникают ситуации, когда автомобиль просто необходим, а использовать свое авто нет возможности. Такие обстоятельства как, к примеру, ремонт собственного автомобиля или командировка заставляют брать авто в аренду. Прокат автомобилей http://imavto.ru осуществляется по доступным ценам, а оформление бумаг занимает несколько минут.Devel успешно реализовала свои планы, выделив денежные средства на выполнение проекта партнерами, основным из которых является итальянская фирма Manifattura Automobili Torino. Этот автопроизводитель известен совместной работой с такими компаниями, как Apollo (Германия) и Scuderia Cameron Glickenhaus (США). Производство суперкара, как и его собратьев Apollo Arrow и SCG003, будет располагаться в Турине. Итальянцы займутся как производством запчастей, так и сборкой.На автомобиль установят двигатель объемом 12,3 литра мощностью 5 000 л.с. Разработкой двигателя занималась американская компания Steve Morris Engine. По мнению специалистов, этот двигатель будет мощнейшим мотором в мире, который используется для серийных авто. Тестирование мощности двигателя проводилось на динамометре с использованием гоночного топлива. Показатели динамометра были максимальными для этого двигателя, точные параметры мощности варьируются от 4 000 до 5 000 л.с.Создание блока цилиндров обошлось автопроизводителю в 13 500 долларов, на разработку всего двигателя компании потребовалось полтора года. Работа мотора достаточно тихая, и настройка нового двигателя отличается от агрессивной настройки болидов Формулы 1. Тем не менее новый суперкар разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды, показатель максимальной скорости превышает 500 км/ч. На общие дороги новый Devel Sixteen не допустят.В настоящее время компания Devel занимается разработкой более упрощенного варианта автомобиля, оснащенного двигателем в 3 000 л.с. Будущее этой модели также остается в границах гоночного трека. В дальнейшем Devel планирует выпустить модель мощностью 2 000 л.с.По словам представителей Devel, новый суперкар полностью готов к производству. Его ценник будет очень высок, и найдутся потенциальные покупатели, однако вряд ли большинство из них отважится управлять этим авто: мощность двигателя в два раза больше мощности некоторых истребителей Второй мировой войны.



