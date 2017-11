Особенности ремонта техники Apple



Стоимость гаджетов Apple высока, и когда какое-то из высокотехнологичных устройств ломается, становится обидно. Однако не всегда стоит менять полюбившийся девайс или приобретать новый - многие предпочитают отдать его в ремонт.



Модель каждого производителя имеет свои недоработки, и найти идеальный вариант сегодня невозможно. Среди уязвимых мест продуктов компании Apple можно выделить:



• Материнская плата в iPhone 2G, отрицательно влияющая на работу сенсора. Через полгода могут образоваться «мертвые зоны».

• Конструкция и материал корпуса в iPhone 3G. Корпус в этом смартфоне пластиковый, а скрепляющий состав - клей. В итоге корпус может расслоиться.

• Микросхемы в iPhone 4S и MacBook Pro 15/13 2010 года. Микросхемы расслаиваются, что приводит к дефектам в работе, в частности – в выполнении некоторых функций.

• Проблемы с микросхемой и клавишей включения в iPhone 5.

• Недоработки в аккумуляторе в iPhone 6 и 6 Plus. Помимо этого, наблюдалась ошибка 48 при обновлении, возникающая из-за поломки кнопки Home, однако Apple быстро устранила этот недостаток.

• Многие устройства Apple оснащались «мягким» корпусом, который легко было согнуть, что приводило к поломке микросхем и сенсора.

• В MacBook Air 2009 года была проблема с петлями матрицы, а в MacBook White потребителям не понравилась резиновая крышка, вследствие чего производитель до сих пор осуществляет ее бесплатную замену.



Когда мы сталкиваемся с проблемой поломки, стараемся решить ее наиболее доступным и эффективным методом. Однако не всегда при ремонте можно отделаться легким испугом, так как производитель ведет политику замены устройства, а не устранения его неполадок. К примеру, при возникновении дефектов в материнской плате ноутбука в официальных сервисных центрах могут предложить заменить либо плату, либо сам девайс. Общая стоимость работ обойдется приблизительно в 25 000 рублей, в то время как частные мастерские устранят поломки гораздо дешевле. Так,



