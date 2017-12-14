Началось строительство участка трассы «Таврида» под Севастополем



Трасса федерального значения «Таврида» будет связывать крупные города в Крыму. Она пройдет через Севастополь, Симферополь и Керчь. Начинаться трасса будет от крымского моста.



Новая дорога строиться в несколько этапов, а работами занимаются компании из тех городов, через которые она проходит. И в начале декабря состоялось торжественно открытие начала строительства части дороги под Севастополем. Работы будет вести компания «ВАД». Данный, седьмой участок трассы, до самого города доходить не будет. Соединять седьмой участок с городом будет восьмой участок. В настоящий момент ведутся работы по составлению проекта данного участка дороги.



В 2018 году подрядчик должен будет провести все подготовительные работы для строительства трассы. Он подготовит землю, проведет необходимые археологические мероприятия, проверит участок на факт наличия снарядов, которые могли остаться после ВОВ. Всего в работах будет задействовано 300 человек. Срок завершения работ над седьмым и восьмым участками дороги – конец 2020 года.



Седьмая часть трассы имеет длину 13,25 километров. Он будет проходить в отдалении от жилых и других построек. Из бюджета на данную часть дороги выделено 12 миллиардов рублей.



Общая протяженность трассы «Таврида» составляет 280 километров. Дорога будет скоростной, то есть для автомобилей ограничение скорости составит 120 км/час. К 2020 году строители будут должны закончить все работы. В конце 2018 года четыре участка уже будут открыты для машин. На трассе будет создано 17 развязок, сделано 90 мостов и 30 переходов для людей. Вдоль дороги появятся заправки, в том числе газовые.



Для Крыма новая дорога – это крупнейший проект, реализации которого ждут не только автовладельцы. В настоящий момент на полуостров можно попасть только на пароме или воздушным транспортом. Имеются проблемы с логистикой, из-за чего цены на многие товары выше, чем в среднем по стране. Трасса «Таврида» должна решить все транспортные проблемы Крыма. Началось строительство участка трассы «Таврида» под СевастополемТрасса федерального значения «Таврида» будет связывать крупные города в Крыму. Она пройдет через Севастополь, Симферополь и Керчь. Начинаться трасса будет от крымского моста.Новая дорога строиться в несколько этапов, а работами занимаются компании из тех городов, через которые она проходит. И в начале декабря состоялось торжественно открытие начала строительства части дороги под Севастополем. Работы будет вести компания «ВАД». Данный, седьмой участок трассы, до самого города доходить не будет. Соединять седьмой участок с городом будет восьмой участок. В настоящий момент ведутся работы по составлению проекта данного участка дороги.В 2018 году подрядчик должен будет провести все подготовительные работы для строительства трассы. Он подготовит землю, проведет необходимые археологические мероприятия, проверит участок на факт наличия снарядов, которые могли остаться после ВОВ. Всего в работах будет задействовано 300 человек. Срок завершения работ над седьмым и восьмым участками дороги – конец 2020 года.Седьмая часть трассы имеет длину 13,25 километров. Он будет проходить в отдалении от жилых и других построек. Из бюджета на данную часть дороги выделено 12 миллиардов рублей.Общая протяженность трассы «Таврида» составляет 280 километров. Дорога будет скоростной, то есть для автомобилей ограничение скорости составит 120 км/час. К 2020 году строители будут должны закончить все работы. В конце 2018 года четыре участка уже будут открыты для машин. На трассе будет создано 17 развязок, сделано 90 мостов и 30 переходов для людей. Вдоль дороги появятся заправки, в том числе газовые. Подробнее об их расположении можно узнать, изучив проект.Для Крыма новая дорога – это крупнейший проект, реализации которого ждут не только автовладельцы. В настоящий момент на полуостров можно попасть только на пароме или воздушным транспортом. Имеются проблемы с логистикой, из-за чего цены на многие товары выше, чем в среднем по стране. Трасса «Таврида» должна решить все транспортные проблемы Крыма.



