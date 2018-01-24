В Москве завершено строительство центра управления полетами



В конце 2017 года завершилась реализация одного из самых крупных проектов в области авиации – возведения нового центра управления полетами, филиала «МЦ АУВД». Объект уже сдан в эксплуатацию и в скором времени он начнет свою работу. Для России такой проект является уникальным. Он позволит управлять воздушными судами с помощью новой российской системы, что важно не только для авиаперевозок, но и для страны в целом.



При строительстве центра использовались деньги из бюджета. Также привлекались внебюджетные средства. Всего на строительство объекта было потрачено 3,7 миллиарда рублей.



Новый центр управления полетами заменит устаревшую систему «Теркас». Она уже давно не отвечает современным требованиям, и не может эффективно работать при большой интенсивности полетов, когда



Филиал «МЦ АУВД» будет контролировать движение в воздухе на территории свыше 730 000 квадратных километров. Это больше, чем площадь некоторых европейских стран. На подконтрольной территории работает 70 аэродромов разного назначения.



Новый Центр включает 10 комплексов. В них проводится управление движением воздушных судов, проектирование, прогнозирование погодных условий, передача информации, контроль и многое другое.



Строительство филиала «МЦ АУВД» велось в рамках государственного контракта. Основные работы выполняла компания «Алмаз-Антей». Перед сдачей объекта и получением разрешения на ввод в эксплуатацию, в течение двух лет велись тестовые испытания. Осуществлялась настройка оборудования.



Строительство центра велось по государственной программе, рассчитанной до 2020 года. Все этапы работ контролировались государственными органами. К настоящему моменту в эксплуатации уже введены похожие центры в других уголках России (Самаре, Красноярске, Хабаровске). Все они преследуют главные цели – обезопасить полеты и оптимизировать экономические показатели. В Москве завершено строительство центра управления полетамиВ конце 2017 года завершилась реализация одного из самых крупных проектов в области авиации – возведения нового центра управления полетами, филиала «МЦ АУВД». Объект уже сдан в эксплуатацию и в скором времени он начнет свою работу. Для России такой проект является уникальным. Он позволит управлять воздушными судами с помощью новой российской системы, что важно не только для авиаперевозок, но и для страны в целом.При строительстве центра использовались деньги из бюджета. Также привлекались внебюджетные средства. Всего на строительство объекта было потрачено 3,7 миллиарда рублей.Новый центр управления полетами заменит устаревшую систему «Теркас». Она уже давно не отвечает современным требованиям, и не может эффективно работать при большой интенсивности полетов, когда авиабилеты МАУ и других перевозчиков особенно популярны.Филиал «МЦ АУВД» будет контролировать движение в воздухе на территории свыше 730 000 квадратных километров. Это больше, чем площадь некоторых европейских стран. На подконтрольной территории работает 70 аэродромов разного назначения.Новый Центр включает 10 комплексов. В них проводится управление движением воздушных судов, проектирование, прогнозирование погодных условий, передача информации, контроль и многое другое.Строительство филиала «МЦ АУВД» велось в рамках государственного контракта. Основные работы выполняла компания «Алмаз-Антей». Перед сдачей объекта и получением разрешения на ввод в эксплуатацию, в течение двух лет велись тестовые испытания. Осуществлялась настройка оборудования.Строительство центра велось по государственной программе, рассчитанной до 2020 года. Все этапы работ контролировались государственными органами. К настоящему моменту в эксплуатации уже введены похожие центры в других уголках России (Самаре, Красноярске, Хабаровске). Все они преследуют главные цели – обезопасить полеты и оптимизировать экономические показатели.



