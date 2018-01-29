В конце 2018 года движение автомобилей по крымскому мосту будет запущено



Информационный центр предоставил информацию о готовности моста через Керченский пролив. На конец января 2018 года готовность трассы со стороны полуострова составляет 77%. Готовность дорог со второй стороны почти 75%. Готовность транспортных развязок и пешеходных переходов составляет от 40 до 100% в зависимости от объекта.



Для подъезда к мосту с обоих сторон пролива строятся дороги, шириной по 4 полосы. Разрешенная скорость движения по ним будет составлять 120 км/час. Поэтому решив



Протяженность дороги к Крымскому мосту со стороны Краснодара составляет 40 километров. Со стороны полуострова трасса имеет длину 8,6 километра. По технической составляющей обе дороги имеют одинаковые характеристики.



Строительство автомобильной части моста и автоподходов должно быть завершено в конце 2018 года. По расчетам, первая машина проедет там уже в декабре. Движение для железнодорожных составов будет открыто в 2019 году.



Мысль о строительстве моста через Керченский пролив посещала правителей страны еще 1000 лет назад. Но в то время технических возможностей построить такое сооружение не было. В середине 20 века мост появился, но простоял он до первого сильного ледохода. После этого переправиться через Керченский пролив можно было только на паромах. Но после изменения геополитической ситуации в стране пассажиропоток стал слишком большим, и даже реконструкция парома не спасла ситуацию. Поэтому вопрос о строительстве моста встал остро.



Крымский мост будет самым длинным в стране. Его протяженность составит 19 километров. Из них 11,5 километров будет проходить по суше, а остальные километры над морем. Инженеры, которые занимались разработками, уверяют, что мосту не будут страшны ледоходы, землетрясения и оползни. При его строительстве зоны обломов «обходились», а сама конструкция на случаи землетрясения укреплена. В конце 2018 года движение автомобилей по крымскому мосту будет запущеноИнформационный центр предоставил информацию о готовности моста через Керченский пролив. На конец января 2018 года готовность трассы со стороны полуострова составляет 77%. Готовность дорог со второй стороны почти 75%. Готовность транспортных развязок и пешеходных переходов составляет от 40 до 100% в зависимости от объекта.Для подъезда к мосту с обоих сторон пролива строятся дороги, шириной по 4 полосы. Разрешенная скорость движения по ним будет составлять 120 км/час. Поэтому решив заказать угловой диван , и при необходимости перевозки его через Керченский пролив, он будет доставлен в кротчайшие сроки.Протяженность дороги к Крымскому мосту со стороны Краснодара составляет 40 километров. Со стороны полуострова трасса имеет длину 8,6 километра. По технической составляющей обе дороги имеют одинаковые характеристики.Строительство автомобильной части моста и автоподходов должно быть завершено в конце 2018 года. По расчетам, первая машина проедет там уже в декабре. Движение для железнодорожных составов будет открыто в 2019 году.Мысль о строительстве моста через Керченский пролив посещала правителей страны еще 1000 лет назад. Но в то время технических возможностей построить такое сооружение не было. В середине 20 века мост появился, но простоял он до первого сильного ледохода. После этого переправиться через Керченский пролив можно было только на паромах. Но после изменения геополитической ситуации в стране пассажиропоток стал слишком большим, и даже реконструкция парома не спасла ситуацию. Поэтому вопрос о строительстве моста встал остро.Крымский мост будет самым длинным в стране. Его протяженность составит 19 километров. Из них 11,5 километров будет проходить по суше, а остальные километры над морем. Инженеры, которые занимались разработками, уверяют, что мосту не будут страшны ледоходы, землетрясения и оползни. При его строительстве зоны обломов «обходились», а сама конструкция на случаи землетрясения укреплена.



