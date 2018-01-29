Стали известны цены на седан Mercedes-Benz CLS нового поколения



Весной 2018 года на российском рынке начнутся продажи седана Mercedes-Benz CLS третьего поколения. На официальном сайте производителя уже доступна информация о комплектациях и ценах новинки.



Купить автомобиль можно будет в 3 версиях. Стоимость базовой комплектации начинается от 4 940 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с 2,9-литровым турбированным дизельным мотором, мощностью 286 лошадиных сил. С таким же двигателем будет доступен автомобиль с приставкой Sport. За него придется отдать на 250 тысяч рублей больше. Седан с таким двигателем до скорости 100 км/час сможет разгоняться за 5,7 секунды. Средний расход топлива составляет 5,8 литра на 100 километров.



Автомобиль с более мощным дизельным двигателем имеет мощность 340 лошадиных сил. Его стоимость начинается с 5 600 000 рублей. Данная версия седана также будет доступна в версии Sport. За нее покупатели должны будут заплатить на 250 000 рублей больше. Разгон до «сотни» на машине с данным двигателем займет 5 секунд. Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров.



Mercedes-Benz CLS будет доступен и с гибридным двигателем. Это бензиновый агрегат, объемом 3 литра, мощностью 367 лошадиных сил, работающий в паре с электрическим мотором, мощностью 22 лошадиные силы. Автомобиль с такой силовой установкой набирает скорость 100 км/час за 4,8 секунды. Средний расход топлива – 7,8 литра на 100 километров.



Все автомобили оснащены литыми дисками, размером 18 дюймов и со сдвоенными спицами. При желании, можно Стали известны цены на седан Mercedes-Benz CLS нового поколенияВесной 2018 года на российском рынке начнутся продажи седана Mercedes-Benz CLS третьего поколения. На официальном сайте производителя уже доступна информация о комплектациях и ценах новинки.Купить автомобиль можно будет в 3 версиях. Стоимость базовой комплектации начинается от 4 940 000 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с 2,9-литровым турбированным дизельным мотором, мощностью 286 лошадиных сил. С таким же двигателем будет доступен автомобиль с приставкой Sport. За него придется отдать на 250 тысяч рублей больше. Седан с таким двигателем до скорости 100 км/час сможет разгоняться за 5,7 секунды. Средний расход топлива составляет 5,8 литра на 100 километров.Автомобиль с более мощным дизельным двигателем имеет мощность 340 лошадиных сил. Его стоимость начинается с 5 600 000 рублей. Данная версия седана также будет доступна в версии Sport. За нее покупатели должны будут заплатить на 250 000 рублей больше. Разгон до «сотни» на машине с данным двигателем займет 5 секунд. Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров.Mercedes-Benz CLS будет доступен и с гибридным двигателем. Это бензиновый агрегат, объемом 3 литра, мощностью 367 лошадиных сил, работающий в паре с электрическим мотором, мощностью 22 лошадиные силы. Автомобиль с такой силовой установкой набирает скорость 100 км/час за 4,8 секунды. Средний расход топлива – 7,8 литра на 100 километров.Все автомобили оснащены литыми дисками, размером 18 дюймов и со сдвоенными спицами. При желании, можно купить диски на Мерседес другого дизайна. Седан доступен с подвеской трех типов: с пневмо амортизаторами, адаптивными и стандартными. В паре к каждому двигателю устанавливается автоматическая коробка передач с 9 ступенями. Все версии седана имеют систему полного привода. В базовую стоимость новинки входит обивка салона черной тканью, камера заднего вида, светодиодная оптика и многое другое. Компания также предлагает установить разнообразные дополнительные функции за дополнительную плату.



