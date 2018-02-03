Для поиска неплательщиков в системе Платон будет разработано специальное программное обеспечение и установлено дополнительное оборудование



Правительство России подписало распоряжение, в соответствии с которым будет разработано программное обеспечение для выявления «зайцев» в системе Платон. Благодаря данной программе и нового оборудования будут обрабатываться сведения о тех машинах, которые уклоняются от оплаты. Данное распоряжение будет вносить изменения в регламент работы системы Платон.



После того, как будет разработано программное обеспечение, выпущено оборудование для обработки данных и выделено место для его размещения, все права на использование всего вышеперечисленного будет безвозмездно передано Платоном «Росавтодору». К настоящему моменту нет информации о сроках внесения данных изменений.



Система Платон начала свою работу два года назад. С того момента компании, такие как



При начале работы системы Платон тарифы были сразу определены. За один километр пути, грузовые автомобили, массой более 12 тонн, должны были платить 3,73 рубля. Но такие нововведения вызвали массу недовольств со стороны дальнобойщиков. И Правительство приняло решение установить понижающий коэффициент. В результате стоимость проезда по федеральным трассам была установлена в размере 1,53 рубля за каждый километр.



О повышении тарифов разговоры велись постоянно. Но каждый раз подорожание откладывалось, и всем было понятно, что оно неизбежно. Повышение тарифов состоялось весной 2017 года, но незначительно. С того момента стоимость за километр пути стала стоить 1,9 рубля. Следующее подорожание планируется в середине 2018 года. Для поиска неплательщиков в системе Платон будет разработано специальное программное обеспечение и установлено дополнительное оборудованиеПравительство России подписало распоряжение, в соответствии с которым будет разработано программное обеспечение для выявления «зайцев» в системе Платон. Благодаря данной программе и нового оборудования будут обрабатываться сведения о тех машинах, которые уклоняются от оплаты. Данное распоряжение будет вносить изменения в регламент работы системы Платон.После того, как будет разработано программное обеспечение, выпущено оборудование для обработки данных и выделено место для его размещения, все права на использование всего вышеперечисленного будет безвозмездно передано Платоном «Росавтодору». К настоящему моменту нет информации о сроках внесения данных изменений.Система Платон начала свою работу два года назад. С того момента компании, такие как trans-cont.com , должны были платить деньги за проезд по трассам федерального значения. Но изначально брать деньги за вред дорожному покрытию, который наносят машины, массой более 12 тонн, хотели еще с 2013 года. Тогда и был объявлен первый тендер «Росавтодором». Но конкурс был отменен, а Правительство страны внесло поправки в бюджет, которые предполагали финансирование проекта в течение 13 лет.При начале работы системы Платон тарифы были сразу определены. За один километр пути, грузовые автомобили, массой более 12 тонн, должны были платить 3,73 рубля. Но такие нововведения вызвали массу недовольств со стороны дальнобойщиков. И Правительство приняло решение установить понижающий коэффициент. В результате стоимость проезда по федеральным трассам была установлена в размере 1,53 рубля за каждый километр.О повышении тарифов разговоры велись постоянно. Но каждый раз подорожание откладывалось, и всем было понятно, что оно неизбежно. Повышение тарифов состоялось весной 2017 года, но незначительно. С того момента стоимость за километр пути стала стоить 1,9 рубля. Следующее подорожание планируется в середине 2018 года.



