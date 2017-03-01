Специалисты составили ТОП-5 новых электромобилей Женевского автосалона



Открытие самого важного в Европе автошоу - Женевского автосалона - состоится 6 марта. В течение первых трех дней автосалон смогут посетить только сотрудники СМИ, для всех желающих вход на мероприятие откроется 9 марта.



По сложившейся традиции, в число представляемых автомобильными концернами моделей войдут не только образцы серийного производства, но и концепты будущего. По мнению специалистов, в этот раз большое внимание будет уделено электрокарам, которые на сегодняшний день являются последним трендом. Вместе с тем, на Женевском автосалоне будут демонстрироваться и гибридные версии авто. Эксперты составили список самых ожидаемых электромобилей в этом году.



Первое место занимает кроссовер Hyundai Kona Electric. На выставке будет представлено две модификации, отличающиеся моторами. Одна из моделей имеет все шансы стать самым мощным кроссовером в мире – без подзарядки она может преодолеть 470 км.



Второе место досталось немецкому внедорожнику Mercedes EQ C. Как обещают разработчики, автомобиль сможет проезжать 500 км на одном заряде. Эксперты не раскрывают большого количества информации об этом авто, подробности можно будет узнать после открытия выставки.



На третьем месте Jaguar I-Pace, основой для создания которого стал одноименный концепт. На данный момент оставить предварительный заказ на это авто можно и в России. Уникальной особенностью электрокара является система быстрой зарядки, способная восстановить ресурс аккумулятора на 80% за 45 минут.



Четвертое место принадлежит французскому хэтчбеку Renault Zoe с двигателем мощностью 110 л.с. Батарея емкостью 41 кВт заряжается на 80% за 1 ч 40 мин. Ресурса батареи Zoe R110 будет хватать на 300 км в летний период и на 200 км зимой.



Южнокорейский концерн SsangYoung продемонстрирует новинку SsangYoung e-SIV Electric Concept, оснащенную двигателем в 190 л.с. Максимальная скорость авто составляет 150 км/ч, одной зарядки хватит на 450 км. Электрокар представляет собой символ разработки новой стратегии компании в развитии производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, а также внедрению систем беспилотного вождения.



С развитием технологий становятся все более совершенными и различные системы. Ярким примером являются онлайн-сервисы, позволяющие решать множество задач, не выходя из дома. Специалисты составили ТОП-5 новых электромобилей Женевского автосалонаОткрытие самого важного в Европе автошоу - Женевского автосалона - состоится 6 марта. В течение первых трех дней автосалон смогут посетить только сотрудники СМИ, для всех желающих вход на мероприятие откроется 9 марта.По сложившейся традиции, в число представляемых автомобильными концернами моделей войдут не только образцы серийного производства, но и концепты будущего. По мнению специалистов, в этот раз большое внимание будет уделено электрокарам, которые на сегодняшний день являются последним трендом. Вместе с тем, на Женевском автосалоне будут демонстрироваться и гибридные версии авто. Эксперты составили список самых ожидаемых электромобилей в этом году.Первое место занимает кроссовер Hyundai Kona Electric. На выставке будет представлено две модификации, отличающиеся моторами. Одна из моделей имеет все шансы стать самым мощным кроссовером в мире – без подзарядки она может преодолеть 470 км.Второе место досталось немецкому внедорожнику Mercedes EQ C. Как обещают разработчики, автомобиль сможет проезжать 500 км на одном заряде. Эксперты не раскрывают большого количества информации об этом авто, подробности можно будет узнать после открытия выставки.На третьем месте Jaguar I-Pace, основой для создания которого стал одноименный концепт. На данный момент оставить предварительный заказ на это авто можно и в России. Уникальной особенностью электрокара является система быстрой зарядки, способная восстановить ресурс аккумулятора на 80% за 45 минут.Четвертое место принадлежит французскому хэтчбеку Renault Zoe с двигателем мощностью 110 л.с. Батарея емкостью 41 кВт заряжается на 80% за 1 ч 40 мин. Ресурса батареи Zoe R110 будет хватать на 300 км в летний период и на 200 км зимой.Южнокорейский концерн SsangYoung продемонстрирует новинку SsangYoung e-SIV Electric Concept, оснащенную двигателем в 190 л.с. Максимальная скорость авто составляет 150 км/ч, одной зарядки хватит на 450 км. Электрокар представляет собой символ разработки новой стратегии компании в развитии производства транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, а также внедрению систем беспилотного вождения.С развитием технологий становятся все более совершенными и различные системы. Ярким примером являются онлайн-сервисы, позволяющие решать множество задач, не выходя из дома. Штрафы ГИБДД онлайн официальный сайт предоставляет полную информацию пользователям. Сервис очень удобен и пользуется популярностью у автовладельцев.



