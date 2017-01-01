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В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей

Вчера, 14:25
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В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилейВ Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей

Владимир Путин дал распоряжение, в соответствии с которым в регионах России должна развиваться транспортная инфраструктура и логистика. В рамках исполнения данного распоряжения, в Тверской области должно быть установлено 11 пунктов, в которых будет контролироваться вес транспортных средств.

Руководители региона обсудили вопрос развития сферы логистики и транспортной инфраструктуры. В Тверской области в ближайшее время должны появиться пункты фотовидеофиксации и системы автоматического контроля веса транспортных средств. Также должна быть внедрена новая система «Безопасный город». Подробнее на сайте можно узнать, что включено в данную систему.

Вопрос внедрения новых систем был обсужден на встрече Правительства региона, руководителя ГИБДД и губернатора. Они обсудили возможность исполнения распоряжения Президента страны. Для них поставлена задача усовершенствовать транспортную инфраструктуру и логистическую сферу региона.

В настоящий момент в Тверской области существует проблема с состоянием дорог. Они сильно изношены. Усугубляет ситуацию большегрузный транспорт, движение которого не контролируется. Машины движутся с мест добычи полезных ископаемых и точек лесозаготовок, разрушая дорожное покрытие.

Работами над созданием новых точек для контроля веса грузовых машин будет заниматься компания «РТ-Интеграция», совместно с государственной корпорацией «Ростех». Обе организации плотно сотрудничают с Правительством Тверской области и Министерством транспорта.

Новые точки весогабаритного контроля должны появиться на дорогах между Тверью и Ржевом, Торжком и Осташковом и на других региональных дорогах. В первую очередь будет произведена установка пунктов в тех местах, где движение большегрузов наиболее интенсивное.

Разработка проекта по усовершенствованию транспортной сети началась еще в 2017 году. Финансирование проекта ведется за счет государственных денежных средств и основных партнеров.
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