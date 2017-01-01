В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей



Владимир Путин дал распоряжение, в соответствии с которым в регионах России должна развиваться транспортная инфраструктура и логистика. В рамках исполнения данного распоряжения, в Тверской области должно быть установлено 11 пунктов, в которых будет контролироваться вес транспортных средств.



Руководители региона обсудили вопрос развития сферы логистики и транспортной инфраструктуры. В Тверской области в ближайшее время должны появиться пункты фотовидеофиксации и системы автоматического контроля веса транспортных средств. Также должна быть внедрена новая система «Безопасный город».



Вопрос внедрения новых систем был обсужден на встрече Правительства региона, руководителя ГИБДД и губернатора. Они обсудили возможность исполнения распоряжения Президента страны. Для них поставлена задача усовершенствовать транспортную инфраструктуру и логистическую сферу региона.



В настоящий момент в Тверской области существует проблема с состоянием дорог. Они сильно изношены. Усугубляет ситуацию большегрузный транспорт, движение которого не контролируется. Машины движутся с мест добычи полезных ископаемых и точек лесозаготовок, разрушая дорожное покрытие.



Работами над созданием новых точек для контроля веса грузовых машин будет заниматься компания «РТ-Интеграция», совместно с государственной корпорацией «Ростех». Обе организации плотно сотрудничают с Правительством Тверской области и Министерством транспорта.



Новые точки весогабаритного контроля должны появиться на дорогах между Тверью и Ржевом, Торжком и Осташковом и на других региональных дорогах. В первую очередь будет произведена установка пунктов в тех местах, где движение большегрузов наиболее интенсивное.



Разработка проекта по усовершенствованию транспортной сети началась еще в 2017 году. Финансирование проекта ведется за счет государственных денежных средств и основных партнеров. В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилейВладимир Путин дал распоряжение, в соответствии с которым в регионах России должна развиваться транспортная инфраструктура и логистика. В рамках исполнения данного распоряжения, в Тверской области должно быть установлено 11 пунктов, в которых будет контролироваться вес транспортных средств.Руководители региона обсудили вопрос развития сферы логистики и транспортной инфраструктуры. В Тверской области в ближайшее время должны появиться пункты фотовидеофиксации и системы автоматического контроля веса транспортных средств. Также должна быть внедрена новая система «Безопасный город». Подробнее на сайте можно узнать, что включено в данную систему.Вопрос внедрения новых систем был обсужден на встрече Правительства региона, руководителя ГИБДД и губернатора. Они обсудили возможность исполнения распоряжения Президента страны. Для них поставлена задача усовершенствовать транспортную инфраструктуру и логистическую сферу региона.В настоящий момент в Тверской области существует проблема с состоянием дорог. Они сильно изношены. Усугубляет ситуацию большегрузный транспорт, движение которого не контролируется. Машины движутся с мест добычи полезных ископаемых и точек лесозаготовок, разрушая дорожное покрытие.Работами над созданием новых точек для контроля веса грузовых машин будет заниматься компания «РТ-Интеграция», совместно с государственной корпорацией «Ростех». Обе организации плотно сотрудничают с Правительством Тверской области и Министерством транспорта.Новые точки весогабаритного контроля должны появиться на дорогах между Тверью и Ржевом, Торжком и Осташковом и на других региональных дорогах. В первую очередь будет произведена установка пунктов в тех местах, где движение большегрузов наиболее интенсивное.Разработка проекта по усовершенствованию транспортной сети началась еще в 2017 году. Финансирование проекта ведется за счет государственных денежных средств и основных партнеров.



