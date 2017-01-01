Автомобилям на газу могут снизить тарифы в системе «Платон»



Правительство подняло на обсуждение вопрос о снижении тарифов в системе «Платон» и льготах по транспортному налогу для владельцев автомобилей, которые в качестве топлива используют природный газ. Данная мера рассматривается в рамках федеральной программы, которая направлена на поддержку владельцев газифицированных транспортных средств.



Как сообщает



Представители компании «Роснефть» в своем обращении подняли вопрос о снижении транспортного налога и о льготах при оплате тарифов по системе «Платон». Компания «Новатэк» помимо предложения по перечисленным льготам дополнила свое обращение предложением упростить систему регистрации транспортных средств в ГИБДД, которые используют в качестве топлива газ.



В обоих письмах не указано, насколько следует снизить тарифы в системе «Платон» для газифицированных автомобилей. Решение по данному вопросу Правительство будет принимать самостоятельно.



В конце 2017 года Президент России дал распоряжение разработать комплекс мероприятий, которые будут поддерживать развитие машин, использующих в качестве топлива сжиженный газ. Это касается не только грузового транспорта, но и легковых автомобилей, судов, карьерной техники и т.д. В данном распоряжении говорилось о развитии сети газовых заправок и точек обслуживания газового оборудования.



В настоящий момент рынок сжиженного газа не развит. В 2017 году было реализовано лишь две тысячи тонн газа. В 2018 году должно быть введено в эксплуатацию 6 новых объектов газозаправочной инфраструктуры. Также планируется начать выпуск техники, работающей на газу. В настоящий момент в России эксплуатируется около 150 тысяч машин, на которых установлено газовое оборудование. И, по мнению Правительства, данное количество должно увеличиваться. Автомобилям на газу могут снизить тарифы в системе «Платон»Правительство подняло на обсуждение вопрос о снижении тарифов в системе «Платон» и льготах по транспортному налогу для владельцев автомобилей, которые в качестве топлива используют природный газ. Данная мера рассматривается в рамках федеральной программы, которая направлена на поддержку владельцев газифицированных транспортных средств.Как сообщает источник , предложение о льготах исходило от руководителей компаний «Роснефть» и «Новатэк». Они подготовили и направили свои предложения на рассмотрение депутатам Государственной Думы.Представители компании «Роснефть» в своем обращении подняли вопрос о снижении транспортного налога и о льготах при оплате тарифов по системе «Платон». Компания «Новатэк» помимо предложения по перечисленным льготам дополнила свое обращение предложением упростить систему регистрации транспортных средств в ГИБДД, которые используют в качестве топлива газ.В обоих письмах не указано, насколько следует снизить тарифы в системе «Платон» для газифицированных автомобилей. Решение по данному вопросу Правительство будет принимать самостоятельно.В конце 2017 года Президент России дал распоряжение разработать комплекс мероприятий, которые будут поддерживать развитие машин, использующих в качестве топлива сжиженный газ. Это касается не только грузового транспорта, но и легковых автомобилей, судов, карьерной техники и т.д. В данном распоряжении говорилось о развитии сети газовых заправок и точек обслуживания газового оборудования.В настоящий момент рынок сжиженного газа не развит. В 2017 году было реализовано лишь две тысячи тонн газа. В 2018 году должно быть введено в эксплуатацию 6 новых объектов газозаправочной инфраструктуры. Также планируется начать выпуск техники, работающей на газу. В настоящий момент в России эксплуатируется около 150 тысяч машин, на которых установлено газовое оборудование. И, по мнению Правительства, данное количество должно увеличиваться.



