В Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения



При ДТП сотрудники ГИБДД должны приехать на место происшествия, оценить ситуацию и определить виновных. После этого выписывается протокол, по которому потерпевшая сторона отправляется в страховую компанию, в которой был куплен полис ОСАГО. Далее производится ремонт автомобиля.



Такая схема приводила к многочасовым ожиданиям инспекторов ГИБДД. Машины должны были стоять на месте, пока до них не дойдет очередь. Из-за этого в 2009 году появилась возможность заполнять европротокол на месте аварии, если нет пострадавших, а сумма ущерба не превышает 50 000 рублей. Данное новшество постоянно пересматривалось, и недавно в закон была внесена новая поправка, в соответствии с которой оформлять европротоколы можно при массовом ДТП. Но Министерство финансов увидело в таком нововведении ряд проблем, и планирует отменить его. Данную инициативу уже поддержал РСА.



Причиной данного решения является то факт, что при массовых ДТП сложно установить, кто является виновником. Такие ситуации происходят и при аварии, с участием двух транспортных средств. А когда участников несколько, проблема усугубляется. Получается, что если по европротоколу страховая компания возместит ущерб всем потерпевшим, а позже выяснится, что виновником является другое лицо, водители должны будут возмещать деньги страховщикам. И, когда такие ситуации будут практиковаться, найдется масса недовольных, особенно среди водителей, которые уже отремонтировали свои машины, и должны выплачивать деньги.



По мнению экспертов, прежде чем разрешать заполнять европротокол при массовой аварии, должно быть проработано много тонкостей. Только после этого можно принимать поправки в закон.



В настоящий момент В Закон об ОСАГО могут быть внесены измененияПри ДТП сотрудники ГИБДД должны приехать на место происшествия, оценить ситуацию и определить виновных. После этого выписывается протокол, по которому потерпевшая сторона отправляется в страховую компанию, в которой был куплен полис ОСАГО. Далее производится ремонт автомобиля.Такая схема приводила к многочасовым ожиданиям инспекторов ГИБДД. Машины должны были стоять на месте, пока до них не дойдет очередь. Из-за этого в 2009 году появилась возможность заполнять европротокол на месте аварии, если нет пострадавших, а сумма ущерба не превышает 50 000 рублей. Данное новшество постоянно пересматривалось, и недавно в закон была внесена новая поправка, в соответствии с которой оформлять европротоколы можно при массовом ДТП. Но Министерство финансов увидело в таком нововведении ряд проблем, и планирует отменить его. Данную инициативу уже поддержал РСА.Причиной данного решения является то факт, что при массовых ДТП сложно установить, кто является виновником. Такие ситуации происходят и при аварии, с участием двух транспортных средств. А когда участников несколько, проблема усугубляется. Получается, что если по европротоколу страховая компания возместит ущерб всем потерпевшим, а позже выяснится, что виновником является другое лицо, водители должны будут возмещать деньги страховщикам. И, когда такие ситуации будут практиковаться, найдется масса недовольных, особенно среди водителей, которые уже отремонтировали свои машины, и должны выплачивать деньги.По мнению экспертов, прежде чем разрешать заполнять европротокол при массовой аварии, должно быть проработано много тонкостей. Только после этого можно принимать поправки в закон.В настоящий момент рассчитать страховку и купить полис ОСАГО можно во многих компаниях. Большая часть из них к европротоколам относится положительно. Но идея разрешать заполнять документы без сотрудника ГИБДД при массовом ДТП им также не кажется удачной. Тем более, что с 1 июля 2018 года должно произойти увеличение максимальная сумма выплат по европротоколу до 100 000 рублей.



