Все Новости
 
 

В Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения

Автомобилям на газу могут снизить тарифы в системе «Платон»

В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей

Международные контейнерные перевозки

Специалисты составили ТОП-5 новых электромобилей Женевского автосалона

Современные упаковочные материалы: распространенные виды и применение

Для поиска неплательщиков в системе Платон будет разработано специальное программное обеспечение и установлено дополнительное оборудование

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz CLS нового поколения

В конце 2018 года движение автомобилей по крымскому мосту будет запущено

Взять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобно

Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте дорог на сборы от штрафов

В Москве завершено строительство центра управления полетами

RS-COM » Новости » В Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения

В Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения

Вчера, 20:21
Версия для печати
В Закон об ОСАГО могут быть внесены измененияВ Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения

При ДТП сотрудники ГИБДД должны приехать на место происшествия, оценить ситуацию и определить виновных. После этого выписывается протокол, по которому потерпевшая сторона отправляется в страховую компанию, в которой был куплен полис ОСАГО. Далее производится ремонт автомобиля.

Такая схема приводила к многочасовым ожиданиям инспекторов ГИБДД. Машины должны были стоять на месте, пока до них не дойдет очередь. Из-за этого в 2009 году появилась возможность заполнять европротокол на месте аварии, если нет пострадавших, а сумма ущерба не превышает 50 000 рублей. Данное новшество постоянно пересматривалось, и недавно в закон была внесена новая поправка, в соответствии с которой оформлять европротоколы можно при массовом ДТП. Но Министерство финансов увидело в таком нововведении ряд проблем, и планирует отменить его. Данную инициативу уже поддержал РСА.

Причиной данного решения является то факт, что при массовых ДТП сложно установить, кто является виновником. Такие ситуации происходят и при аварии, с участием двух транспортных средств. А когда участников несколько, проблема усугубляется. Получается, что если по европротоколу страховая компания возместит ущерб всем потерпевшим, а позже выяснится, что виновником является другое лицо, водители должны будут возмещать деньги страховщикам. И, когда такие ситуации будут практиковаться, найдется масса недовольных, особенно среди водителей, которые уже отремонтировали свои машины, и должны выплачивать деньги.

По мнению экспертов, прежде чем разрешать заполнять европротокол при массовой аварии, должно быть проработано много тонкостей. Только после этого можно принимать поправки в закон.

В настоящий момент рассчитать страховку и купить полис ОСАГО можно во многих компаниях. Большая часть из них к европротоколам относится положительно. Но идея разрешать заполнять документы без сотрудника ГИБДД при массовом ДТП им также не кажется удачной. Тем более, что с 1 июля 2018 года должно произойти увеличение максимальная сумма выплат по европротоколу до 100 000 рублей.
Читайте также:

В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей

Взять автомобиль в кредит в Минске выгодно и удобно

Министерство транспорта вынесло на рассмотрение законопроект о ремонте доро ...

Компания «Яндекс.Такси» начала страховать своих клиентов и водителей

Льготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут о ...

Компания РТИТС собирается разработать систему весового контроля для «Платон ...
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2017