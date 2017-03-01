Рулевые редукторы: назначение, разновидности, основные поломки



Автомобили 21 века оснащены современными узлами, большинство из которых компьютеризированы. Но в каждой машине присутствует механизм, работа которого не менялась много лет. Это рулевой редуктор. Он находится в механизме рулевого управления.



За счет рулевого редуктора водитель прикладывает меньше усилий при повороте руля. Если данный узел выходит из строя, управлять машиной становится проблематично, поэтому автовладелец сразу обращается в мастерские, такие как



Рулевой редуктор состоит из нескольких шестеренок, подшипников и других деталей. В некоторых конструкциях может присутствовать червячный вал. В независимости от типа детали, она имеет корпус, изготовленный из стали или чугуна. Для смазки элементов устанавливаются масленки.



Рулевые редукторы различаются по типу передачи усилия, количеству степеней, типу шестеренок и по расположению валов. Такой большой ассортимент разнообразных механизмов производится из-за того, что для определенной массы транспортного средства необходим свой процесс управления. Чем больше вес машины, тем нагрузка на резину больше, и требуется больше усилий для ее поворота. Это означает, что механизм должен обладать большим КПД.



Рулевой редуктор, как и другие детали машины, могут ломаться. Самой популярной неисправностью данного узла является течь. Обнаружить ее легко, так как под машиной во время ее стоянки образуется масляное пятно. Чаще всего данная проблема происходит из-за повреждения сальников. В этом случае его достаточно просто заменить.



Если руль стало тяжело поворачивать, самостоятельно отремонтировать механизм не получится. В этом случае придется обращаться в сервисные центры. Вполне возможно, что рулевой редуктор придется заменить, так как стоимость ремонта окажется не на много ниже нового механизма. А прослужит новая деталь намного дольше отремонтированной. Рулевые редукторы: назначение, разновидности, основные поломкиАвтомобили 21 века оснащены современными узлами, большинство из которых компьютеризированы. Но в каждой машине присутствует механизм, работа которого не менялась много лет. Это рулевой редуктор. Он находится в механизме рулевого управления.За счет рулевого редуктора водитель прикладывает меньше усилий при повороте руля. Если данный узел выходит из строя, управлять машиной становится проблематично, поэтому автовладелец сразу обращается в мастерские, такие как https://steering.com.ua/rulevye-reduktory , чтобы был проведен ремонт.Рулевой редуктор состоит из нескольких шестеренок, подшипников и других деталей. В некоторых конструкциях может присутствовать червячный вал. В независимости от типа детали, она имеет корпус, изготовленный из стали или чугуна. Для смазки элементов устанавливаются масленки.Рулевые редукторы различаются по типу передачи усилия, количеству степеней, типу шестеренок и по расположению валов. Такой большой ассортимент разнообразных механизмов производится из-за того, что для определенной массы транспортного средства необходим свой процесс управления. Чем больше вес машины, тем нагрузка на резину больше, и требуется больше усилий для ее поворота. Это означает, что механизм должен обладать большим КПД.Рулевой редуктор, как и другие детали машины, могут ломаться. Самой популярной неисправностью данного узла является течь. Обнаружить ее легко, так как под машиной во время ее стоянки образуется масляное пятно. Чаще всего данная проблема происходит из-за повреждения сальников. В этом случае его достаточно просто заменить.Если руль стало тяжело поворачивать, самостоятельно отремонтировать механизм не получится. В этом случае придется обращаться в сервисные центры. Вполне возможно, что рулевой редуктор придется заменить, так как стоимость ремонта окажется не на много ниже нового механизма. А прослужит новая деталь намного дольше отремонтированной.



