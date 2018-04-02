В Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людей



Общественные организации многих стран призывают банковские системы совершенствовать свои услуги, чтобы они были доступны для всех людей. И Британские банки одни из первых начали выпускать пластиковые карты, которыми смогут легко пользовать люди с плохим зрением и полностью незрячие.



Банк RBS (NatWest) выпустил карты, на которых появились тактильные надписи и специальные выемки. С их помощью люди, имеющие проблемы со зрением, смогут определять, в каком положении надо расположить карту, чтобы вставить ее в банкомат. Данный продукт прошел тестирование в институте слепых в Великобритании (RNIB) и получил аккредитацию. По мнению специалистов, это



Компания Barclays также решила позаботиться о клиентах, и разработала приложение для iPhone. С помощью данного приложения работникам банка будет приходить уведомление, что слабовидящий человек использует услуги организации. По мнению разработчиков, таким людям сразу должна оказываться помощь, не ожидая, что человек обратиться к консультантам.



Согласно данным RNIB, в Великобритании более 2 миллионов человек имеют проблемы со зрением. Им трудно решать повседневные задачи, в том числе пользоваться банкоматами. Свои карты они должны раскладывать в разных местах, так как для них они полностью одинаковые. И на ощупь не возможно их различить. Поэтому новые пластиковые карты должны облегчить людям пользование банковскими услугами.



Представители RBS и NatWest рассказали, что только у них более 15 тысяч клиентов, которым необходимы карты с надписями шрифтом Брайля и крупным шрифтом. На новых картах все телефоны нанесены шрифтом, в два раза больше стандартного. Они уже доступны для заказа. Получить карту можно в любом филиале организации, заказав по телефону или через интернет.



Такой заботой о клиентах, банк RBS показывает, что он прислушивается к людям и старается облегчить им пользование услугами. Директор банка не скрывает, что выпустив новые карты, организация планирует привлекать новых клиентов и завоевать доверие.



В RNIB отметили, что такая инициатива банка им нравится. Они будут поддерживать компанию, и призывают другие банки брать пример у RBS. Вполне возможно, что в будущем данный опыт переймут и в других странах, в том числе и в России. В Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людейОбщественные организации многих стран призывают банковские системы совершенствовать свои услуги, чтобы они были доступны для всех людей. И Британские банки одни из первых начали выпускать пластиковые карты, которыми смогут легко пользовать люди с плохим зрением и полностью незрячие.Банк RBS (NatWest) выпустил карты, на которых появились тактильные надписи и специальные выемки. С их помощью люди, имеющие проблемы со зрением, смогут определять, в каком положении надо расположить карту, чтобы вставить ее в банкомат. Данный продукт прошел тестирование в институте слепых в Великобритании (RNIB) и получил аккредитацию. По мнению специалистов, это лучшая кредитная карта , выпущенная для людей с ограниченными возможностями.Компания Barclays также решила позаботиться о клиентах, и разработала приложение для iPhone. С помощью данного приложения работникам банка будет приходить уведомление, что слабовидящий человек использует услуги организации. По мнению разработчиков, таким людям сразу должна оказываться помощь, не ожидая, что человек обратиться к консультантам.Согласно данным RNIB, в Великобритании более 2 миллионов человек имеют проблемы со зрением. Им трудно решать повседневные задачи, в том числе пользоваться банкоматами. Свои карты они должны раскладывать в разных местах, так как для них они полностью одинаковые. И на ощупь не возможно их различить. Поэтому новые пластиковые карты должны облегчить людям пользование банковскими услугами.Представители RBS и NatWest рассказали, что только у них более 15 тысяч клиентов, которым необходимы карты с надписями шрифтом Брайля и крупным шрифтом. На новых картах все телефоны нанесены шрифтом, в два раза больше стандартного. Они уже доступны для заказа. Получить карту можно в любом филиале организации, заказав по телефону или через интернет.Такой заботой о клиентах, банк RBS показывает, что он прислушивается к людям и старается облегчить им пользование услугами. Директор банка не скрывает, что выпустив новые карты, организация планирует привлекать новых клиентов и завоевать доверие.В RNIB отметили, что такая инициатива банка им нравится. Они будут поддерживать компанию, и призывают другие банки брать пример у RBS. Вполне возможно, что в будущем данный опыт переймут и в других странах, в том числе и в России.



