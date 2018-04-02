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В Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людей

2-04-2018
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В Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людейВ Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людей

Общественные организации многих стран призывают банковские системы совершенствовать свои услуги, чтобы они были доступны для всех людей. И Британские банки одни из первых начали выпускать пластиковые карты, которыми смогут легко пользовать люди с плохим зрением и полностью незрячие.

Банк RBS (NatWest) выпустил карты, на которых появились тактильные надписи и специальные выемки. С их помощью люди, имеющие проблемы со зрением, смогут определять, в каком положении надо расположить карту, чтобы вставить ее в банкомат. Данный продукт прошел тестирование в институте слепых в Великобритании (RNIB) и получил аккредитацию. По мнению специалистов, это лучшая кредитная карта, выпущенная для людей с ограниченными возможностями.

Компания Barclays также решила позаботиться о клиентах, и разработала приложение для iPhone. С помощью данного приложения работникам банка будет приходить уведомление, что слабовидящий человек использует услуги организации. По мнению разработчиков, таким людям сразу должна оказываться помощь, не ожидая, что человек обратиться к консультантам.

Согласно данным RNIB, в Великобритании более 2 миллионов человек имеют проблемы со зрением. Им трудно решать повседневные задачи, в том числе пользоваться банкоматами. Свои карты они должны раскладывать в разных местах, так как для них они полностью одинаковые. И на ощупь не возможно их различить. Поэтому новые пластиковые карты должны облегчить людям пользование банковскими услугами.

Представители RBS и NatWest рассказали, что только у них более 15 тысяч клиентов, которым необходимы карты с надписями шрифтом Брайля и крупным шрифтом. На новых картах все телефоны нанесены шрифтом, в два раза больше стандартного. Они уже доступны для заказа. Получить карту можно в любом филиале организации, заказав по телефону или через интернет.

Такой заботой о клиентах, банк RBS показывает, что он прислушивается к людям и старается облегчить им пользование услугами. Директор банка не скрывает, что выпустив новые карты, организация планирует привлекать новых клиентов и завоевать доверие.

В RNIB отметили, что такая инициатива банка им нравится. Они будут поддерживать компанию, и призывают другие банки брать пример у RBS. Вполне возможно, что в будущем данный опыт переймут и в других странах, в том числе и в России.
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