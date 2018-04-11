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Основные причины подорожания доллара на международном рынке

11-04-2018
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Основные причины подорожания доллара на международном рынкеКурс американского доллара за последний месяц снова берет свой максимум. Буквально неделю назад он поднялся на 20 копеек и стал продаваться по 27,46, в наличных обменниках же его скачок составил и вовсе 22 копейки. В обменниках валют курс продажи достиг 28,15 грн. за доллар, а банкиры продавали их по 29,95 гривны.

В целом за 1 неделю валютного «бума» безналичный американский доллар повысился на 45 коп., а наличный – на 85 коп. В начале месяца финансисты обсуждали слабый рост спроса на американскую валюту, в середине месяца – негласно зарегистрирован ажиотаж, а современное состояние покупки доллара эксперты оценивают как «панику». Американскую валюту активно скупают не только в неофициальных обменниках, но и в международном банке. Бизнесмены поняли, что котировки на торгах активно повышаются, и по этой причине становятся на скупку. Эксперты же подтверждают усугубление девальвационных ожиданий в обществе.

Почему же дорожает доллар?

Основной причиной подорожания валюты является стремительный спрос на покупку американского доллара на наличном рынке и в международном банке. Второй и не менее серьезной причиной являются крупные поступления национальной валюты от государственного казначейства (оно отвечает за договора с местными бюджетами и закрывает ряд текущих платежей) и от национального банка, отвечающего за погашение депозитных сертификатов. Ранее они пользовались огромным спросом в банках, и теперь их необходимо погасить.

Именно эти две причины и послужили толчком к росту американского доллара: на руках у «паникеров» оказались большие суммы национальной валюты, и они поспешили конвертировать ее. Каждый из них опасался, что уже в апреле - мае 2018 года американский доллар возрастет до 30 грн. и пытался подстраховаться. Обменники валют в такой ситуации, осознав все преимущества сделки, решили подзаработать на данном «безумстве». Большие предприятия конвертировали всего 50% от своего дохода, и в полном соответствии с действующим законодательством придерживают вторую половину суммы, дожидаясь максимально выгодного времени для ее реализации.

Впрочем, какой курс доллара будет в следующем месяце, зависит не только от жителей стран, но и от Национального банка. Если он вмешается в процесс, то доллар сразу же упадет, а если продолжит стоять в стороне, то за короткий промежуток времени американская валюта поднимется до своих рекордных показателей.
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